https://ria.ru/20220930/posol-1820673192.html

Российского посла вызвали в МИД Великобритании

Российского посла вызвали в МИД Великобритании - РИА Новости, 30.09.2022

Российского посла вызвали в МИД Великобритании

Британский МИД вызвал российского посла после принятия в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передают западные СМИ. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:18

2022-09-30T17:18

2022-09-30T17:35

россия

в мире

владимир путин

луганская народная республика

евросоюз

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Британский МИД вызвал российского посла после принятия в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передают западные СМИ."Великобритания вызвала российского посла в Лондоне в пятницу в знак протеста", - передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Форин-офиса.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820637699.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, в мире, владимир путин, луганская народная республика, евросоюз, донецкая народная республика