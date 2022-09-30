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Российского посла вызвали в МИД Великобритании - РИА Новости, 30.09.2022
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Российского посла вызвали в МИД Великобритании
Российского посла вызвали в МИД Великобритании - РИА Новости, 30.09.2022
Российского посла вызвали в МИД Великобритании
Британский МИД вызвал российского посла после принятия в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передают западные СМИ. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:18
2022-09-30T17:35
россия
в мире
владимир путин
луганская народная республика
евросоюз
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Британский МИД вызвал российского посла после принятия в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передают западные СМИ."Великобритания вызвала российского посла в Лондоне в пятницу в знак протеста", - передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Форин-офиса.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
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россия, в мире, владимир путин, луганская народная республика, евросоюз, донецкая народная республика
Россия, В мире, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Евросоюз, Донецкая Народная Республика
17:18 30.09.2022 (обновлено: 17:35 30.09.2022)
 
Российского посла вызвали в МИД Великобритании

Посла России вызвали в британский МИД после присоединения новых территорий

© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Британский МИД вызвал российского посла после принятия в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передают западные СМИ.
"Великобритания вызвала российского посла в Лондоне в пятницу в знак протеста", - передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Форин-офиса.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.
В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
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