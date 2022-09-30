https://ria.ru/20220930/politika-1820677223.html

"Слом гегемонии необратим". Путин провозгласил построение большой России

"Слом гегемонии необратим". Путин провозгласил построение большой России - РИА Новости, 30.09.2022

"Слом гегемонии необратим". Путин провозгласил построение большой России

Президент Владимир Путин подписал договор о включении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По его словам, Москва... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:45

2022-09-30T17:45

2022-09-30T18:10

владимир путин

валентина матвиенко

леонид пасечник

россия

луганская народная республика

москва

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Владимир Ковалев. Президент Владимир Путин подписал договор о включении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По его словам, Москва восстанавливает большую, историческую Россию. Вместе с тем он заявил о готовности к переговорам с Киевом. Однако послание в Кремле было явно адресовано не столько украинскому режиму, сколько коллективному Западу.Историческое событие"Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов России, потому что это воля миллионов людей", — подчеркнул глава государства. Как ранее сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, это может произойти 4 октября.Выражая благодарность Путину за принятое решение, глава ЛНР Леонид Пасечник сказал, что националисты пытались сломить его народ, но люди все равно добились воссоединения с родиной. "Свершилось то, к чему через слезы и боль шли миллионы русских", — отметил он.По словам президента, Запад веками питает русофобию, потому что злится из-за невозможности колонизировать Российское государство. "Подчеркну, что одна из причин многовековой русофобии, нескрываемой злобы этих западных элит в отношении России как раз и состоит в том, что мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов, заставили европейцев вести торговлю во взаимной выгоде, этого удалось достичь, создав в России сильное централизованное государство, которое развивалось, укреплялось на великих нравственных ценностях православия, ислама, иудаизма и буддизма, на открытой для всех русской культуре и русском слове", — подчеркнул Путин.Тем, кто не смог противостоять западным колонизаторам, не повезло: их истребляли и подсаживали на наркотики. При этом сейчас Москва продолжает бороться за свою культуру. Помимо прочего, это делается для того, чтобы в России родителей вместо мамы и папы не называли порядковыми номерами, как в западных странах, добавил Путин.Вместе с тем он посоветовал Киеву с уважением отнестись к референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, чтобы встать на путь к миру. "Призываем киевский режим немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано", — напомнил президент.Долгий путьДНР и ЛНР возникли в 2014-м как реакция на государственный переворот в Киеве. Тогда в Донецкой области в референдуме приняли участие 75% избирателей, из которых 89% высказались за независимость. В Луганской области сторонников суверенитета было 96%. Несмотря на это, Москва признала республики как самостоятельные государства только в феврале 2022-го.Конечно, ДНР и ЛНР хотели повторить у себя сценарий Крымской весны, но события развивались иначе. Киев объявил антитеррористическую операцию, жертвами которой к началу 2022-го стали около 14 тысяч человек. Международное сообщество, в том числе Россия, пытались примирить стороны конфликта на основе Минских соглашений. Но переговоры не увенчались успехом.Только спустя восемь лет республики провели еще один плебисцит — за вхождение в состав России. При явке свыше 90% в ДНР и ЛНР присоединение поддержали почти сто процентов населения. Одновременно состоялось голосование в Херсонской и Запорожской областях. Там результат — 87 и 93% соответственно. Оба региона были признаны Москвой независимыми государствами в ночь на 30 сентября.Крым, как известно, "вернулся в родную гавань" в марте 2014-го. На референдуме за это выступили почти 97% проголосовавших. С тех пор полуостров соединили с материком мостом, построили трассу "Таврида", обновили электросети и прочую инфраструктуру, повысили зарплаты и пенсии.Евросоюз, США и их сателлиты не признали ни одно из этих голосований. Москву наказали рекордным количеством санкций. А жители Крыма и народных республик Донбасса не просто не хотят возвращаться под власть Киева, но боятся этого, понимая, что там их ждет только расправа."Настоящий позор"Хотя главной темой выступления в Кремлевском дворце было присоединение к России четырех новых субъектов, президент не оставил без внимания кризис нынешнего мирового порядка.Говоря об агрессивной политике США, Путин напомнил, что американцы — единственные в истории, позволившие себе использовать ядерное оружие, причем дважды, в Хиросиме и Нагасаки. "Кстати говоря, создали прецедент", — уточнил он.При этом, продолжил российский лидер, Вашингтон не слишком лоялен к партнерам, включая и японцев. "США до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корею, да и другие страны. И при этом цинично называют их равноправными союзниками... А что это за сотрудничество такое? Весь мир же знает, что за руководителями этих стран следят, первым лицам этих государств устанавливают подслушивающие устройства не только в служебных, но и в жилых помещениях. Это настоящий позор", — считает глава государства.Стремление Вашингтона к мировому доминированию выражается не только в агрессии против России, но и в отношении к американским сателлитам в Европе. "Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, [они] фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры", — констатировал Путин.В этих условиях Россия продолжает бороться "за справедливый и свободный путь". "Вновь повторю: как прежде уже не будет", — подчеркнул президент.По его словам, несмотря на попытки Запада выдать желаемое за действительное, "большинство государств отказываются "брать под козырек", а разумно выбирают сотрудничество с Москвой. И эти страны представляют значительную часть мирового сообщества. США же, кроме политики грабежа и рэкета, предложить нечего.

https://ria.ru/20220930/nezavisimost-1820553411.html

https://ria.ru/20220930/putin-1820631432.html

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владимир путин, валентина матвиенко, леонид пасечник, россия, луганская народная республика, москва