https://ria.ru/20220930/pogoda-1820576144.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в октябре

Синоптик рассказал о погоде в Москве в октябре - РИА Новости, 30.09.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в октябре

Октябрь в Москве будет на 1-2 градуса теплее нормы, но довольно дождливым - осадков выпадет как минимум в 1,5-1,7 раза больше нормы, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:31

2022-09-30T13:31

2022-09-30T13:35

общество

москва

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Октябрь в Москве будет на 1-2 градуса теплее нормы, но довольно дождливым - осадков выпадет как минимум в 1,5-1,7 раза больше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."По долгосрочным прогнозам, октябрь в Центральной России в среднем выдастся относительно тёплым – на 1-2 градуса выше многолетней нормы, которая для столицы ночью составляет плюс 2,1, а днем - плюс 8,2. При этом второй месяц осени будет довольно дождливым - осадков выпадет как минимум в 1,5-1,7 раза больше нормальных показателей метеостатистики, а норма октября составляет 59 миллиметров", - рассказал Тишковец.Он отметил, что первая декада месяца ожидается наиболее тёплая и самая сырая - температура выше нормы на 3-5 градусов, осадков выпадет в 2 раза больше нормы. Вторая декада, наоборот, предполагается холодной, на 1-2 градуса ниже нормы, количество осадков прогнозируется около нормы. В третьей декаде температура окажется на 0,5-1 градус выше нормы, осадков выпадет чуть больше нормы - на 10-20%.

https://ria.ru/20220929/leto-1820316567.html

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Владимир Лаврентьев

общество, москва, погода, евгений тишковец, центр "фобос", россия