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Синоптик рассказал о погоде в Москве в октябре - РИА Новости, 30.09.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в октябре
Синоптик рассказал о погоде в Москве в октябре - РИА Новости, 30.09.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в октябре
Октябрь в Москве будет на 1-2 градуса теплее нормы, но довольно дождливым - осадков выпадет как минимум в 1,5-1,7 раза больше нормы, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:31
2022-09-30T13:35
общество
москва
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Октябрь в Москве будет на 1-2 градуса теплее нормы, но довольно дождливым - осадков выпадет как минимум в 1,5-1,7 раза больше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."По долгосрочным прогнозам, октябрь в Центральной России в среднем выдастся относительно тёплым – на 1-2 градуса выше многолетней нормы, которая для столицы ночью составляет плюс 2,1, а днем - плюс 8,2. При этом второй месяц осени будет довольно дождливым - осадков выпадет как минимум в 1,5-1,7 раза больше нормальных показателей метеостатистики, а норма октября составляет 59 миллиметров", - рассказал Тишковец.Он отметил, что первая декада месяца ожидается наиболее тёплая и самая сырая - температура выше нормы на 3-5 градусов, осадков выпадет в 2 раза больше нормы. Вторая декада, наоборот, предполагается холодной, на 1-2 градуса ниже нормы, количество осадков прогнозируется около нормы. В третьей декаде температура окажется на 0,5-1 градус выше нормы, осадков выпадет чуть больше нормы - на 10-20%.
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общество, москва, погода, евгений тишковец, центр "фобос", россия
Общество, Москва, Погода, Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Россия
13:31 30.09.2022 (обновлено: 13:35 30.09.2022)
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в октябре

Синоптик "Фобоса" Тишковец: октябрь в Москве будет теплее нормы, но довольно дождливым

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Октябрь в Москве будет на 1-2 градуса теплее нормы, но довольно дождливым - осадков выпадет как минимум в 1,5-1,7 раза больше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"По долгосрочным прогнозам, октябрь в Центральной России в среднем выдастся относительно тёплым – на 1-2 градуса выше многолетней нормы, которая для столицы ночью составляет плюс 2,1, а днем - плюс 8,2. При этом второй месяц осени будет довольно дождливым - осадков выпадет как минимум в 1,5-1,7 раза больше нормальных показателей метеостатистики, а норма октября составляет 59 миллиметров", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что первая декада месяца ожидается наиболее тёплая и самая сырая - температура выше нормы на 3-5 градусов, осадков выпадет в 2 раза больше нормы. Вторая декада, наоборот, предполагается холодной, на 1-2 градуса ниже нормы, количество осадков прогнозируется около нормы. В третьей декаде температура окажется на 0,5-1 градус выше нормы, осадков выпадет чуть больше нормы - на 10-20%.
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