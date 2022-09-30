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Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе
Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе - РИА Новости, 30.09.2022
Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе
Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:24
2022-09-30T16:21
донбасс
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россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе."Они герои великой России, и прошу почтить их память минутой молчания", - сказал Путин во время выступления в Кремле по итогам референдумов.Он отметил, что Россия всегда будет помнить героев "Русской весны", тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине."Это настоящие народные лидеры Донецка – Александр Захарченко, это боевые командиры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Качура и Алексей Мозговой, это прокурор Луганской Республики Сергей Горенко, это десантник Нурмагомед Гаджимагомедов, все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе специальной военной операции", - добавил он.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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"Мы всегда будем помнить героев русской весны": Путин почтил память погибших минутой молчания
РФ всегда будет помнить героев русской весны, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру и веру, заявил Путин. Президент назвал героями великой России всех солдат и офицеров России, павших смертью храбрых во время СВО, и почтил их память минутой молчания.
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донбасс, владимир путин, россия, украина, в мире
Донбасс, Владимир Путин, Россия, Украина, В мире
15:24 30.09.2022 (обновлено: 16:21 30.09.2022)
 
Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе

Президент России Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе.
"Они герои великой России, и прошу почтить их память минутой молчания", - сказал Путин во время выступления в Кремле по итогам референдумов.
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Он отметил, что Россия всегда будет помнить героев "Русской весны", тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине.
"Всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить – это воины Донбасса, мученики одесской Хатыни, жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом. Это добровольцы и ополченцы, это и мирные жители, дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей", - сказал Путин.
"Это настоящие народные лидеры ДонецкаАлександр Захарченко, это боевые командиры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Качура и Алексей Мозговой, это прокурор Луганской Республики Сергей Горенко, это десантник Нурмагомед Гаджимагомедов, все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе специальной военной операции", - добавил он.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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