https://ria.ru/20220930/pogibshie-1820614857.html

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе - РИА Новости, 30.09.2022

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:24

2022-09-30T15:24

2022-09-30T16:21

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе."Они герои великой России, и прошу почтить их память минутой молчания", - сказал Путин во время выступления в Кремле по итогам референдумов.Он отметил, что Россия всегда будет помнить героев "Русской весны", тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине."Это настоящие народные лидеры Донецка – Александр Захарченко, это боевые командиры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Качура и Алексей Мозговой, это прокурор Луганской Республики Сергей Горенко, это десантник Нурмагомед Гаджимагомедов, все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе специальной военной операции", - добавил он.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220727/donbass-1805237837.html

https://ria.ru/20220601/angely-1792203542.html

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"Мы всегда будем помнить героев русской весны": Путин почтил память погибших минутой молчания РФ всегда будет помнить героев русской весны, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру и веру, заявил Путин. Президент назвал героями великой России всех солдат и офицеров России, павших смертью храбрых во время СВО, и почтил их память минутой молчания. 2022-09-30T15:24 true PT1M37S

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донбасс, владимир путин, россия, украина, в мире