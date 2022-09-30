https://ria.ru/20220930/podgotovka-1820479252.html
Главком рассказал о подготовке сухопутных войск в рамках спецоперации
Главком рассказал о подготовке сухопутных войск в рамках спецоперации - РИА Новости, 30.09.2022
Главком рассказал о подготовке сухопутных войск в рамках спецоперации
Сухопутные войска в ходе спецоперации уделяют пристальное внимание подготовке, помимо офицерского корпуса, профессиональных младших специалистов в ускоренные... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T00:44
2022-09-30T00:44
2022-09-30T05:10
специальная военная операция на украине
олег салюков
безопасность
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сухопутные войска в ходе спецоперации уделяют пристальное внимание подготовке, помимо офицерского корпуса, профессиональных младших специалистов в ускоренные сроки, сообщил главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков."Помимо подготовки офицерского корпуса, мы пристально следим за обучением младших специалистов. Мы уже внесли коррективы в их подготовку с учетом сокращенных сроков на подготовку и необходимых для выполнения боевых задач знаний, навыков и умений. Сейчас, в ходе проведения специальной военной операции, данное направление является приоритетным в нашей деятельности", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
https://ria.ru/20220930/aviatsiya-1820477087.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег салюков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Олег Салюков, Безопасность
00:44 30.09.2022 (обновлено: 05:10 30.09.2022)
Главком рассказал о подготовке сухопутных войск в рамках спецоперации
Генерал армии Салюков: сухопутные войска уделяют пристальное внимание подготовке