https://ria.ru/20220930/podderzhka-1820522669.html
Липецкая область получит почти 300 млн рублей на поддержку АПК
Липецкая область получит почти 300 млн рублей на поддержку АПК - РИА Новости, 30.09.2022
Липецкая область получит почти 300 млн рублей на поддержку АПК
Липецкая область получит из федерального бюджета дополнительно 296 миллионов рублей на поддержку местных сельхозкомпаний, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:46
2022-09-30T10:46
2022-09-30T10:46
липецкая область
игорь артамонов
михаил мишустин
экономика
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ЛИПЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Липецкая область получит из федерального бюджета дополнительно 296 миллионов рублей на поддержку местных сельхозкомпаний, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российские аграрии дополнительно получат 10 миллиардов рублей на производство зерновых, средства поступят в 64 региона."Понимаем возможные риски снижения закупочных цен на зерно и увеличение издержек сельхозпроизводителей из-за нестабильной ситуации на рынках, вызванной в том числе действиями недружественных стран. Поэтому необходимо оказать аграриям дополнительную поддержку, выделим еще 10 миллиардов рублей на производство и реализацию зерновых", - сказал Мишустин на заседании правительства.Артамонов отметил, что благодаря этой поддержкелипецкие аграрии смогут компенсировать до 50 процентов своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, михаил мишустин, экономика
Липецкая область, Игорь Артамонов, Михаил Мишустин, Экономика
ЛИПЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Липецкая область получит из федерального бюджета дополнительно 296 миллионов рублей на поддержку местных сельхозкомпаний, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российские аграрии дополнительно получат 10 миллиардов рублей на производство зерновых, средства поступят в 64 региона.
"Понимаем возможные риски снижения закупочных цен на зерно и увеличение издержек сельхозпроизводителей из-за нестабильной ситуации на рынках, вызванной в том числе действиями недружественных стран. Поэтому необходимо оказать аграриям дополнительную поддержку, выделим еще 10 миллиардов рублей на производство и реализацию зерновых", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Артамонов отметил, что благодаря этой поддержкелипецкие аграрии смогут компенсировать до 50 процентов своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
"Сельхозпроизводители вносят значительный вклад в экономику региона, поэтому очень важно поддерживать аграриев. Оказывая им помощь, государство создает условия для создания, расширения и модернизации производственной базы новых сельхозкомпаний. Господдержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты", - сказал Артамонов. -