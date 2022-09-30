Рейтинг@Mail.ru
Липецкая область получит почти 300 млн рублей на поддержку АПК - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220930/podderzhka-1820522669.html
Липецкая область получит почти 300 млн рублей на поддержку АПК
Липецкая область получит почти 300 млн рублей на поддержку АПК - РИА Новости, 30.09.2022
Липецкая область получит почти 300 млн рублей на поддержку АПК
Липецкая область получит из федерального бюджета дополнительно 296 миллионов рублей на поддержку местных сельхозкомпаний, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:46
2022-09-30T10:46
липецкая область
игорь артамонов
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
ЛИПЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Липецкая область получит из федерального бюджета дополнительно 296 миллионов рублей на поддержку местных сельхозкомпаний, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российские аграрии дополнительно получат 10 миллиардов рублей на производство зерновых, средства поступят в 64 региона."Понимаем возможные риски снижения закупочных цен на зерно и увеличение издержек сельхозпроизводителей из-за нестабильной ситуации на рынках, вызванной в том числе действиями недружественных стран. Поэтому необходимо оказать аграриям дополнительную поддержку, выделим еще 10 миллиардов рублей на производство и реализацию зерновых", - сказал Мишустин на заседании правительства.Артамонов отметил, что благодаря этой поддержкелипецкие аграрии смогут компенсировать до 50 процентов своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
https://ria.ru/20220929/zavod-1820250359.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, михаил мишустин, экономика
Липецкая область, Игорь Артамонов, Михаил Мишустин, Экономика
10:46 30.09.2022
 

Липецкая область получит почти 300 млн рублей на поддержку АПК

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Липецкая область получит из федерального бюджета дополнительно 296 миллионов рублей на поддержку местных сельхозкомпаний, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российские аграрии дополнительно получат 10 миллиардов рублей на производство зерновых, средства поступят в 64 региона.
В Липецкой области открылся завод по производству электромобилей - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 10:37Липецкая область
В Липецкой области открылся завод по производству электромобилей
"Понимаем возможные риски снижения закупочных цен на зерно и увеличение издержек сельхозпроизводителей из-за нестабильной ситуации на рынках, вызванной в том числе действиями недружественных стран. Поэтому необходимо оказать аграриям дополнительную поддержку, выделим еще 10 миллиардов рублей на производство и реализацию зерновых", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Артамонов отметил, что благодаря этой поддержкелипецкие аграрии смогут компенсировать до 50 процентов своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
"Сельхозпроизводители вносят значительный вклад в экономику региона, поэтому очень важно поддерживать аграриев. Оказывая им помощь, государство создает условия для создания, расширения и модернизации производственной базы новых сельхозкомпаний. Господдержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты", - сказал Артамонов. -
 
Липецкая областьИгорь АртамоновМихаил МишустинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала