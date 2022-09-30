https://ria.ru/20220930/peskov-1820664251.html
Песков ответил на вопрос об административной организации новых территорий
Песков ответил на вопрос об административной организации новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022
Песков ответил на вопрос об административной организации новых территорий
Вопрос административной организации новых территорий России решится в будущем, сейчас, согласно подписанным документам, в состав РФ войдёт четыре субъекта,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:53
2022-09-30T16:53
2022-09-30T16:53
политика
владимир путин
россия
запорожская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вопрос административной организации новых территорий России решится в будущем, сейчас, согласно подписанным документам, в состав РФ войдёт четыре субъекта, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Какая будет организация административная - не знаю... Это вопрос будущего", - сказал Песков в ответ на вопрос, войдут ли новые территории в состав России как отдельные субъекты.Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.
https://ria.ru/20220930/putin-1820634179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, запорожская область, луганская народная республика
Политика, Владимир Путин, Россия, Запорожская область, Луганская Народная Республика
Песков ответил на вопрос об административной организации новых территорий
Песков о том, в каком качестве новые регионы войдут в Россию: вопрос решится в будущем