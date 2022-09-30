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Жители ЛНР встретили заявление об объединении с Россией овациями - РИА Новости, 30.09.2022
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Жители ЛНР встретили заявление об объединении с Россией овациями
Жители ЛНР встретили заявление об объединении с Россией овациями - РИА Новости, 30.09.2022
Жители ЛНР встретили заявление об объединении с Россией овациями
Жители Луганской Народной Республики овациями встретили заявление о вхождении страны в состав России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:51
2022-09-30T17:23
в мире
россия
владимир путин
луганская народная республика
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики овациями встретили заявление о вхождении страны в состав России, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в пятницу жители ЛНР собрались в центре Луганска, чтобы отпраздновать объединение с РФ, они в прямом эфире смотрели обращение президента России Владимира Путина, скандируя "Россия, Россия, Россия!".РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля, президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
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"Это важный исторический момент": в ЛНР отмечают воссоединение с Россией
Жители Луганской Народной Республики собрались в центре Луганска, чтобы отпраздновать воссоединение с Россией. Люди в прямом эфире наблюдали обращение президента России Владимира Путина о вхождении в состав РФ новых регионов.
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в мире, россия, владимир путин, луганская народная республика, референдум в донбассе
В мире, Россия, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе
16:51 30.09.2022 (обновлено: 17:23 30.09.2022)
 
Жители ЛНР встретили заявление об объединении с Россией овациями

Жители ЛНР встретили заявление о вхождении в состав России овациями

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастники флешмоба "С Россией навсегДА" в Луганске
Участники флешмоба С Россией навсегДА в Луганске - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Участники флешмоба "С Россией навсегДА" в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики овациями встретили заявление о вхождении страны в состав России, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пятницу жители ЛНР собрались в центре Луганска, чтобы отпраздновать объединение с РФ, они в прямом эфире смотрели обращение президента России Владимира Путина, скандируя "Россия, Россия, Россия!".
РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля, президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
Трансляция в Екатеринбурге выступления президента РФ Владимира Путина на церемонии подписания договора о вступлении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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