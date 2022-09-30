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Полиция ищет подростков, осквернивших Вечный огонь в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 30.09.2022
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Полиция ищет подростков, осквернивших Вечный огонь в Нижнем Тагиле
Полиция ищет подростков, осквернивших Вечный огонь в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 30.09.2022
Полиция ищет подростков, осквернивших Вечный огонь в Нижнем Тагиле
Полиция ищет двух подростков, которые потушили Вечный огонь в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:12
2022-09-30T15:12
происшествия
валерий горелых
нижний тагил
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Полиция ищет двух подростков, которые потушили Вечный огонь в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых в пятницу.Инцидент произошел накануне на площади Славы в Нижнем Тагиле, где действия подростов зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как двое мальчиков подбегают к Вечному огню, через несколько секунд он гаснет, дети убегают. По информации СМИ, подростки потушили пламя, решив справить на мемориале малую нужду, при этом совсем рядом проходит пара прохожих, которые не делают никаких замечаний школьникам. По данному факту организована проверка."О данном ЧП сотрудникам отдела полиции №17 Нижнего Тагила известно. Информация поступила от представителей администрации района, на чьей территории располагается мемориальный комплекс. Происшествие зарегистрировано в установленном порядке. Проверочные мероприятия поручены полицейским из подразделения по делам несовершеннолетних. В настоящее время инспекторы ПДН проводят работу в близлежащих школах, чтобы установить личности юных вандалов, а также с целью профилактики такого рода ЧП впредь", – сказал собеседник агентства.По словам Горелых, родителям подростков грозит ответственность за ненадлежащее воспитание собственных детей, а в адрес руководителей учебных заведений МВД направит официальное представление для активизации патриотического воспитания подрастающего поколения."Думаю, что директору школы и классному руководителю, где обучаются эти юные вандалы, следует задуматься, на своем ли они месте, не пора ли сменить работу, когда их воспитанники совершают подобные поступки?" – отметил полковник Горелых.
https://ria.ru/20220914/mangal-1816722639.html
https://ria.ru/20220831/prigovor-1813455953.html
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происшествия, валерий горелых, нижний тагил, свердловская область
Происшествия, Валерий Горелых, Нижний Тагил, Свердловская область
15:12 30.09.2022
 
Полиция ищет подростков, осквернивших Вечный огонь в Нижнем Тагиле

Полиция ищет двух подростков, которые потушили Вечный огонь в Нижнем Тагиле

© РИА Новости / Мария МарикянВечный Огонь
Вечный Огонь - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Вечный Огонь. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Полиция ищет двух подростков, которые потушили Вечный огонь в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых в пятницу.
Инцидент произошел накануне на площади Славы в Нижнем Тагиле, где действия подростов зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как двое мальчиков подбегают к Вечному огню, через несколько секунд он гаснет, дети убегают. По информации СМИ, подростки потушили пламя, решив справить на мемориале малую нужду, при этом совсем рядом проходит пара прохожих, которые не делают никаких замечаний школьникам. По данному факту организована проверка.
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"О данном ЧП сотрудникам отдела полиции №17 Нижнего Тагила известно. Информация поступила от представителей администрации района, на чьей территории располагается мемориальный комплекс. Происшествие зарегистрировано в установленном порядке. Проверочные мероприятия поручены полицейским из подразделения по делам несовершеннолетних. В настоящее время инспекторы ПДН проводят работу в близлежащих школах, чтобы установить личности юных вандалов, а также с целью профилактики такого рода ЧП впредь", – сказал собеседник агентства.
По словам Горелых, родителям подростков грозит ответственность за ненадлежащее воспитание собственных детей, а в адрес руководителей учебных заведений МВД направит официальное представление для активизации патриотического воспитания подрастающего поколения.
"Думаю, что директору школы и классному руководителю, где обучаются эти юные вандалы, следует задуматься, на своем ли они месте, не пора ли сменить работу, когда их воспитанники совершают подобные поступки?" – отметил полковник Горелых.
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ПроисшествияВалерий ГорелыхНижний ТагилСвердловская область
 
 
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