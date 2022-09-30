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Блинкен: США серьезно относятся к заявлениям России по ядерному оружию - РИА Новости, 30.09.2022
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Блинкен: США серьезно относятся к заявлениям России по ядерному оружию
Блинкен: США серьезно относятся к заявлениям России по ядерному оружию - РИА Новости, 30.09.2022
Блинкен: США серьезно относятся к заявлениям России по ядерному оружию
США "очень серьезно" относятся к заявлениям России относительно ядерного оружия и прорабатывают шаги на случай возможности его применения Москвой, заявил в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:41
2022-09-30T19:41
в мире
энтони блинкен
сша
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США "очень серьезно" относятся к заявлениям России относительно ядерного оружия и прорабатывают шаги на случай возможности его применения Москвой, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.Вместе с тем, по словам госсекретаря, Вашингтон "ведет подготовку к любому возможному сценарию", включая сценарий с применением Москвой ядерного оружия. "Мы рассматриваем все угрозы со стороны России в адрес Украины предельно серьезно", - подчеркнул госсекретарь США.
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в мире, энтони блинкен, сша, россия
В мире, Энтони Блинкен, США, Россия
19:41 30.09.2022
 
Блинкен: США серьезно относятся к заявлениям России по ядерному оружию

Блинкен заявил, что США прорабатывают шаги на случай применения Россией ядерного оружия

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США "очень серьезно" относятся к заявлениям России относительно ядерного оружия и прорабатывают шаги на случай возможности его применения Москвой, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы относимся к данным заявлениям очень серьезно. Мы внимательно отслеживаем, предпринимает ли Россия какие-то шаги, позволяющие предположить, что она помышляет о возможности применения ядерного оружия. На сегодняшний день мы не видим, чтобы она предпринимала такие шаги", - сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Мелани Жоли.
Вместе с тем, по словам госсекретаря, Вашингтон "ведет подготовку к любому возможному сценарию", включая сценарий с применением Москвой ядерного оружия. "Мы рассматриваем все угрозы со стороны России в адрес Украины предельно серьезно", - подчеркнул госсекретарь США.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 09:47
Россия вправе применить ядерное оружие при необходимости, заявил Медведев
 
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