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Блинкен: США серьезно относятся к заявлениям России по ядерному оружию
Блинкен: США серьезно относятся к заявлениям России по ядерному оружию - РИА Новости, 30.09.2022
Блинкен: США серьезно относятся к заявлениям России по ядерному оружию
США "очень серьезно" относятся к заявлениям России относительно ядерного оружия и прорабатывают шаги на случай возможности его применения Москвой, заявил в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:41
2022-09-30T19:41
2022-09-30T19:41
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США "очень серьезно" относятся к заявлениям России относительно ядерного оружия и прорабатывают шаги на случай возможности его применения Москвой, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.Вместе с тем, по словам госсекретаря, Вашингтон "ведет подготовку к любому возможному сценарию", включая сценарий с применением Москвой ядерного оружия. "Мы рассматриваем все угрозы со стороны России в адрес Украины предельно серьезно", - подчеркнул госсекретарь США.
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в мире, энтони блинкен, сша, россия
В мире, Энтони Блинкен, США, Россия
Блинкен: США серьезно относятся к заявлениям России по ядерному оружию
Блинкен заявил, что США прорабатывают шаги на случай применения Россией ядерного оружия