https://ria.ru/20220930/oruzhie-1820737620.html

Блинкен: США серьезно относятся к заявлениям России по ядерному оружию

Блинкен: США серьезно относятся к заявлениям России по ядерному оружию - РИА Новости, 30.09.2022

Блинкен: США серьезно относятся к заявлениям России по ядерному оружию

США "очень серьезно" относятся к заявлениям России относительно ядерного оружия и прорабатывают шаги на случай возможности его применения Москвой, заявил в... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:41

2022-09-30T19:41

2022-09-30T19:41

в мире

энтони блинкен

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США "очень серьезно" относятся к заявлениям России относительно ядерного оружия и прорабатывают шаги на случай возможности его применения Москвой, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.Вместе с тем, по словам госсекретаря, Вашингтон "ведет подготовку к любому возможному сценарию", включая сценарий с применением Москвой ядерного оружия. "Мы рассматриваем все угрозы со стороны России в адрес Украины предельно серьезно", - подчеркнул госсекретарь США.

https://ria.ru/20220927/medvedev-1819702093.html

сша

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в мире, энтони блинкен, сша, россия