https://ria.ru/20220930/oruzhie-1820609841.html

НАТО заговорила о применении ядерного оружия против России, заявил посол

НАТО заговорила о применении ядерного оружия против России, заявил посол - РИА Новости, 30.09.2022

НАТО заговорила о применении ядерного оружия против России, заявил посол

США демонтируют механизмы контроля над вооружениями, представители стран НАТО заговорили о возможности применения ядерного оружия против России, заявил... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:08

2022-09-30T15:08

2022-09-30T16:54

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АНКАРА, 30 сен — РИА Новости. США демонтируют механизмы контроля над вооружениями, представители стран НАТО заговорили о возможности применения ядерного оружия против России, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов."В течение длительного времени НАТО все ближе и ближе подходит к нашим границам, и это справедливо вызывает беспокойство России. С нашей точки зрения, НАТО — это пережиток холодной войны, необходимость в котором отпала с ее окончанием. Но НАТО продолжает существовать, и, как мы видим, этот альянс используется лишь как инструмент внешней политики США", — сказал посол, выступая на конференции об урегулировании на Украине и роли Турции в нем в Университете Сакарьи.По его словам, "по инициативе США демонтируются механизмы контроля над вооружениями и поддержания стратегической стабильности, созданные поколениями переговорщиков"."На доктринальном уровне американцы снизили порог применения ядерного оружия, а некоторые высокопоставленные представители ведущих стран НАТО заговорили о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения — ядерного оружия. И мы были не первыми, кто поднял этот вопрос. Эти и другие тревожные моменты заставляют военных планировщиков прорабатывать наиболее опасные сценарии ядерного столкновения, которые могут привести к катастрофическим последствиям", — подчеркнул дипломат.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, алексей ерхов, россия, турция, нато, политика