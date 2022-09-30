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НАТО заговорила о применении ядерного оружия против России, заявил посол - РИА Новости, 30.09.2022
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НАТО заговорила о применении ядерного оружия против России, заявил посол
НАТО заговорила о применении ядерного оружия против России, заявил посол - РИА Новости, 30.09.2022
НАТО заговорила о применении ядерного оружия против России, заявил посол
США демонтируют механизмы контроля над вооружениями, представители стран НАТО заговорили о возможности применения ядерного оружия против России, заявил... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:08
2022-09-30T16:54
в мире
алексей ерхов
россия
турция
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политика
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АНКАРА, 30 сен — РИА Новости. США демонтируют механизмы контроля над вооружениями, представители стран НАТО заговорили о возможности применения ядерного оружия против России, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов."В течение длительного времени НАТО все ближе и ближе подходит к нашим границам, и это справедливо вызывает беспокойство России. С нашей точки зрения, НАТО — это пережиток холодной войны, необходимость в котором отпала с ее окончанием. Но НАТО продолжает существовать, и, как мы видим, этот альянс используется лишь как инструмент внешней политики США", — сказал посол, выступая на конференции об урегулировании на Украине и роли Турции в нем в Университете Сакарьи.По его словам, "по инициативе США демонтируются механизмы контроля над вооружениями и поддержания стратегической стабильности, созданные поколениями переговорщиков"."На доктринальном уровне американцы снизили порог применения ядерного оружия, а некоторые высокопоставленные представители ведущих стран НАТО заговорили о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения — ядерного оружия. И мы были не первыми, кто поднял этот вопрос. Эти и другие тревожные моменты заставляют военных планировщиков прорабатывать наиболее опасные сценарии ядерного столкновения, которые могут привести к катастрофическим последствиям", — подчеркнул дипломат.
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в мире, алексей ерхов, россия, турция, нато, политика
В мире, Алексей Ерхов, Россия, Турция, НАТО, Политика
15:08 30.09.2022 (обновлено: 16:54 30.09.2022)
 
НАТО заговорила о применении ядерного оружия против России, заявил посол

Посол России Ерхов: НАТО заговорила о возможности применения ядерного оружия против России

© Фото : посольство Российской Федерации в Турецкой РеспубликеПосол России в Анкаре Алексей Ерхов
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : посольство Российской Федерации в Турецкой Республике
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов. Архивное фото
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АНКАРА, 30 сен — РИА Новости. США демонтируют механизмы контроля над вооружениями, представители стран НАТО заговорили о возможности применения ядерного оружия против России, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов.
"В течение длительного времени НАТО все ближе и ближе подходит к нашим границам, и это справедливо вызывает беспокойство России. С нашей точки зрения, НАТО — это пережиток холодной войны, необходимость в котором отпала с ее окончанием. Но НАТО продолжает существовать, и, как мы видим, этот альянс используется лишь как инструмент внешней политики США", — сказал посол, выступая на конференции об урегулировании на Украине и роли Турции в нем в Университете Сакарьи.
По его словам, "по инициативе США демонтируются механизмы контроля над вооружениями и поддержания стратегической стабильности, созданные поколениями переговорщиков".
"На доктринальном уровне американцы снизили порог применения ядерного оружия, а некоторые высокопоставленные представители ведущих стран НАТО заговорили о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения — ядерного оружия. И мы были не первыми, кто поднял этот вопрос. Эти и другие тревожные моменты заставляют военных планировщиков прорабатывать наиболее опасные сценарии ядерного столкновения, которые могут привести к катастрофическим последствиям", — подчеркнул дипломат.
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