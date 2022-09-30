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Патрушев рассказал о рисках расползания оружия с Украины - РИА Новости, 30.09.2022
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Патрушев рассказал о рисках расползания оружия с Украины
Патрушев рассказал о рисках расползания оружия с Украины - РИА Новости, 30.09.2022
Патрушев рассказал о рисках расползания оружия с Украины
Противодействие рискам расползания оружия с Украины в другие регионы требует объединения усилий спецслужб стран СНГ, заявил в пятницу на ежегодном совещании... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:52
2022-09-30T10:05
украина
снг
в мире
николай патрушев
россия
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Противодействие рискам расползания оружия с Украины в другие регионы требует объединения усилий спецслужб стран СНГ, заявил в пятницу на ежегодном совещании спецслужб стран СНГ глава Совбеза России Николай Патрушев.По его словам, усилиями Вашингтона и союзников Украина стала крупнейшим "черным рынком" вооружений. Через криминальных посредников оружие возвращается обратно в Европу, откуда попадает на Ближний Восток и в другие регионы, включая страны СНГ."Резко возросла вероятность попадания поставляемого Киеву Западом оружия в руки экстремистских и террористических структур, что требует активизации совместных усилий по вскрытию и пресечению каналов его распространения с территории Украины", - заявил Патрушев.
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украина, снг, в мире, николай патрушев, россия, вашингтон (штат)
Украина, СНГ, В мире, Николай Патрушев, Россия, Вашингтон (штат)
09:52 30.09.2022 (обновлено: 10:05 30.09.2022)
 
Патрушев рассказал о рисках расползания оружия с Украины

Патрушев призвал спецслужбы объединить усилия и остановить расползание оружия с Украины

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Противодействие рискам расползания оружия с Украины в другие регионы требует объединения усилий спецслужб стран СНГ, заявил в пятницу на ежегодном совещании спецслужб стран СНГ глава Совбеза России Николай Патрушев.
По его словам, усилиями Вашингтона и союзников Украина стала крупнейшим "черным рынком" вооружений. Через криминальных посредников оружие возвращается обратно в Европу, откуда попадает на Ближний Восток и в другие регионы, включая страны СНГ.
"Резко возросла вероятность попадания поставляемого Киеву Западом оружия в руки экстремистских и террористических структур, что требует активизации совместных усилий по вскрытию и пресечению каналов его распространения с территории Украины", - заявил Патрушев.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 09:34Специальная военная операция на Украине
Запад поставляет Украине оружие в огромных объемах, заявил Шойгу
 
УкраинаСНГВ миреНиколай ПатрушевРоссияВашингтон (штат)
 
 
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