https://ria.ru/20220930/oruzhie-1820511221.html

Патрушев рассказал о рисках расползания оружия с Украины

Патрушев рассказал о рисках расползания оружия с Украины - РИА Новости, 30.09.2022

Патрушев рассказал о рисках расползания оружия с Украины

Противодействие рискам расползания оружия с Украины в другие регионы требует объединения усилий спецслужб стран СНГ, заявил в пятницу на ежегодном совещании... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T09:52

2022-09-30T09:52

2022-09-30T10:05

украина

снг

в мире

николай патрушев

россия

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Противодействие рискам расползания оружия с Украины в другие регионы требует объединения усилий спецслужб стран СНГ, заявил в пятницу на ежегодном совещании спецслужб стран СНГ глава Совбеза России Николай Патрушев.По его словам, усилиями Вашингтона и союзников Украина стала крупнейшим "черным рынком" вооружений. Через криминальных посредников оружие возвращается обратно в Европу, откуда попадает на Ближний Восток и в другие регионы, включая страны СНГ."Резко возросла вероятность попадания поставляемого Киеву Западом оружия в руки экстремистских и террористических структур, что требует активизации совместных усилий по вскрытию и пресечению каналов его распространения с территории Украины", - заявил Патрушев.

https://ria.ru/20220921/oruzhie-1818332981.html

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россия

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

украина, снг, в мире, николай патрушев, россия, вашингтон (штат)