https://ria.ru/20220930/oruzhie-1820511221.html
Патрушев рассказал о рисках расползания оружия с Украины
Патрушев рассказал о рисках расползания оружия с Украины - РИА Новости, 30.09.2022
Патрушев рассказал о рисках расползания оружия с Украины
Противодействие рискам расползания оружия с Украины в другие регионы требует объединения усилий спецслужб стран СНГ, заявил в пятницу на ежегодном совещании... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:52
2022-09-30T09:52
2022-09-30T10:05
украина
снг
в мире
николай патрушев
россия
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Противодействие рискам расползания оружия с Украины в другие регионы требует объединения усилий спецслужб стран СНГ, заявил в пятницу на ежегодном совещании спецслужб стран СНГ глава Совбеза России Николай Патрушев.По его словам, усилиями Вашингтона и союзников Украина стала крупнейшим "черным рынком" вооружений. Через криминальных посредников оружие возвращается обратно в Европу, откуда попадает на Ближний Восток и в другие регионы, включая страны СНГ."Резко возросла вероятность попадания поставляемого Киеву Западом оружия в руки экстремистских и террористических структур, что требует активизации совместных усилий по вскрытию и пресечению каналов его распространения с территории Украины", - заявил Патрушев.
https://ria.ru/20220921/oruzhie-1818332981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, снг, в мире, николай патрушев, россия, вашингтон (штат)
Украина, СНГ, В мире, Николай Патрушев, Россия, Вашингтон (штат)
09:52 30.09.2022 (обновлено: 10:05 30.09.2022)
Патрушев рассказал о рисках расползания оружия с Украины
Патрушев призвал спецслужбы объединить усилия и остановить расползание оружия с Украины