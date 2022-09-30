https://ria.ru/20220930/oproverzhenie-1820534495.html

Источник опроверг информацию о задержании пермского резервиста

Источник опроверг информацию о задержании пермского резервиста - РИА Новости, 30.09.2022

Источник опроверг информацию о задержании пермского резервиста

Информация о задержанном полицией резервисте из Пермского края, который опубликовал видео о якобы размещении мобилизованных на ночевку в чистом поле, не... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:29

2022-09-30T11:29

2022-09-30T11:29

безопасность

сергей шойгу

пермский край

россия

украина

частичная мобилизация в россии

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ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Информация о задержанном полицией резервисте из Пермского края, который опубликовал видео о якобы размещении мобилизованных на ночевку в чистом поле, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что мобилизованных жителей пермских Березников якобы оставили ночевать в чистом поле без обеспечения. Пресс-служба администрации губернатора сообщала, что командир воинской части не подтвердил эту информацию.В соцсетях также появились сообщения, что военная полиция якобы задержала резервиста, опубликовавшего видео "размещения" в чистом в поле и "угрожает ему статьей"."Появившиеся в сети данные (о задержании мобилизованного) были проверены, они не соответствуют действительности", — сказал источник в силовых структурах.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Власти Пермского края заявляли, что отправку мобилизованных из региона в учебные части планируется завершить до 1 октября.

https://ria.ru/20220929/spetsialnosti-1820327831.html

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819315144.html

пермский край

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей шойгу, пермский край, россия, украина, частичная мобилизация в россии