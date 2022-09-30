https://ria.ru/20220930/oproverzhenie-1820534495.html
Источник опроверг информацию о задержании пермского резервиста
Источник опроверг информацию о задержании пермского резервиста - РИА Новости, 30.09.2022
Источник опроверг информацию о задержании пермского резервиста
Информация о задержанном полицией резервисте из Пермского края, который опубликовал видео о якобы размещении мобилизованных на ночевку в чистом поле, не... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:29
2022-09-30T11:29
2022-09-30T11:29
безопасность
сергей шойгу
пермский край
россия
украина
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820437772_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_d3872034fc86ca013db5797d52e41ee7.jpg
ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Информация о задержанном полицией резервисте из Пермского края, который опубликовал видео о якобы размещении мобилизованных на ночевку в чистом поле, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что мобилизованных жителей пермских Березников якобы оставили ночевать в чистом поле без обеспечения. Пресс-служба администрации губернатора сообщала, что командир воинской части не подтвердил эту информацию.В соцсетях также появились сообщения, что военная полиция якобы задержала резервиста, опубликовавшего видео "размещения" в чистом в поле и "угрожает ему статьей"."Появившиеся в сети данные (о задержании мобилизованного) были проверены, они не соответствуют действительности", — сказал источник в силовых структурах.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Власти Пермского края заявляли, что отправку мобилизованных из региона в учебные части планируется завершить до 1 октября.
https://ria.ru/20220929/spetsialnosti-1820327831.html
https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819315144.html
пермский край
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820437772_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_0c7e749e68a0cdfdff813c08b0cb0789.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, пермский край, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Сергей Шойгу, Пермский край, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
Источник опроверг информацию о задержании пермского резервиста
Мобилизованного пермяка после видео с "размещением" в поле не задерживали
ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Информация о задержанном полицией резервисте из Пермского края, который опубликовал видео о якобы размещении мобилизованных на ночевку в чистом поле, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что мобилизованных жителей пермских Березников якобы оставили ночевать в чистом поле без обеспечения. Пресс-служба администрации губернатора сообщала, что командир воинской части не подтвердил эту информацию.
В соцсетях также появились сообщения, что военная полиция якобы задержала резервиста, опубликовавшего видео "размещения" в чистом в поле и "угрожает ему статьей".
"Появившиеся в сети данные (о задержании мобилизованного) были проверены, они не соответствуют действительности", — сказал источник в силовых структурах.
В России
указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Власти Пермского края заявляли, что отправку мобилизованных из региона в учебные части планируется завершить до 1 октября.