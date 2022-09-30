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Украинские военные обстреляли два района Донецка
Украинские военные обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 30.09.2022
Украинские военные обстреляли два района Донецка
Украинские войска в 19.30 обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:56
2022-09-30T19:56
2022-09-30T20:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
сцкк
референдум в донбассе
донецкая народная республика
владимир путин
украина
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска в 19.30 обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), СЦКК, Референдум в Донбассе, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Украина, НАТО
19:56 30.09.2022 (обновлено: 20:02 30.09.2022)
Украинские военные обстреляли два района Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка