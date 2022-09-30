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При обстреле Куйбышевского района Донецка ранена женщина

При обстреле Куйбышевского района Донецка ранена женщина - РИА Новости, 30.09.2022

При обстреле Куйбышевского района Донецка ранена женщина

Женщина ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:03

2022-09-30T19:03

2022-09-30T19:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Женщина ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины по улице Островского в Куйбышевском районе Донецка ранена женщина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Ранее сообщалось о еще одном мирном жителе Донецка, пострадавшем при обстреле соседнего Киевского района в административном центре республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

куйбышевский район

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), куйбышевский район