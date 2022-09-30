https://ria.ru/20220930/novosibirsk-1820491072.html

В Новосибирске задержали подозреваемого в организации поджогов военкоматов

В Новосибирске задержали подозреваемого в организации поджогов военкоматов - РИА Новости, 30.09.2022

В Новосибирске задержали подозреваемого в организации поджогов военкоматов

Сотрудники ФСБ в Новосибирской области задержали мужчину, который подыскивал исполнителей поджогов зданий военкоматов по заданию "западных заказчиков", сообщила РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T06:06

2022-09-30T06:06

2022-09-30T06:47

происшествия

новосибирск

новосибирская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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НОВОСИБИРСК, 30 сен – РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Новосибирской области задержали мужчину, который подыскивал исполнителей поджогов зданий военкоматов по заданию "западных заказчиков", сообщила РИА Новости в пятницу официальный представитель регионального УФСБ Ирина Зеброва.Она пояснила, что поджоги предполагалось совершить "с целью устрашения населения, склонения жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины".Следователи УФСБ в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 33, части 1 статьи 205 УК России (покушение на организацию совершения террористического акта). Мужчина задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.В УФСБ уточнили, что задержание фигуранта дела о покушении на организацию совершения теракта никак не связано с попыткой поджога военкомата бутылками с зажигательной смесью в Новосибирске рано утром в четверг 29 сентября. Тогда правоохранители задержали другого мужчину, военкомат не пострадал.

https://ria.ru/20220929/voenkomat-1820229728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, новосибирск, новосибирская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия