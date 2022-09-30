https://ria.ru/20220930/novosibirsk-1820491072.html
В Новосибирске задержали подозреваемого в организации поджогов военкоматов
В Новосибирске задержали подозреваемого в организации поджогов военкоматов - РИА Новости, 30.09.2022
В Новосибирске задержали подозреваемого в организации поджогов военкоматов
Сотрудники ФСБ в Новосибирской области задержали мужчину, который подыскивал исполнителей поджогов зданий военкоматов по заданию "западных заказчиков", сообщила РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T06:06
2022-09-30T06:06
2022-09-30T06:47
происшествия
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новосибирская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НОВОСИБИРСК, 30 сен – РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Новосибирской области задержали мужчину, который подыскивал исполнителей поджогов зданий военкоматов по заданию "западных заказчиков", сообщила РИА Новости в пятницу официальный представитель регионального УФСБ Ирина Зеброва.Она пояснила, что поджоги предполагалось совершить "с целью устрашения населения, склонения жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины".Следователи УФСБ в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 33, части 1 статьи 205 УК России (покушение на организацию совершения террористического акта). Мужчина задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.В УФСБ уточнили, что задержание фигуранта дела о покушении на организацию совершения теракта никак не связано с попыткой поджога военкомата бутылками с зажигательной смесью в Новосибирске рано утром в четверг 29 сентября. Тогда правоохранители задержали другого мужчину, военкомат не пострадал.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
06:06 30.09.2022 (обновлено: 06:47 30.09.2022)
В Новосибирске задержали подозреваемого в организации поджогов военкоматов
ФСБ в Новосибирске задержала подозреваемого в попытках организации поджогов военкоматов
НОВОСИБИРСК, 30 сен – РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Новосибирской области задержали мужчину, который подыскивал исполнителей поджогов зданий военкоматов по заданию "западных заказчиков", сообщила РИА Новости в пятницу официальный представитель регионального УФСБ Ирина Зеброва.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ установлен безработный житель Новосибирска 1999 года рождения, осуществлявший по заданию западных заказчиков поиск исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов Новосибирской области", - сообщила собеседница агентства.
Она пояснила, что поджоги предполагалось совершить "с целью устрашения населения, склонения жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины".
Следователи УФСБ в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 33, части 1 статьи 205 УК России (покушение на организацию совершения террористического акта). Мужчина задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
В УФСБ уточнили, что задержание фигуранта дела о покушении на организацию совершения теракта никак не связано с попыткой поджога военкомата бутылками с зажигательной смесью в Новосибирске рано утром в четверг 29 сентября. Тогда правоохранители задержали другого мужчину, военкомат не пострадал.