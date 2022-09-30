https://ria.ru/20220930/novorossiysk-1820585969.html
В Новороссийске утвердили 30 паспортов туристических маршрутов
В Новороссийске утвердили 30 паспортов туристических маршрутов - РИА Новости, 30.09.2022
В Новороссийске утвердили 30 паспортов туристических маршрутов
В Новороссийске паспортизовано 30 туристско-экскурсионных маршрутов различной направленности, в том числе культурно-исторических, краеведческих и водных - на... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:01
2022-09-30T14:01
2022-09-30T14:01
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КРАСНОДАР, 30 сен – РИА Новости. В Новороссийске паспортизовано 30 туристско-экскурсионных маршрутов различной направленности, в том числе культурно-исторических, краеведческих и водных - на сап-досках, сообщает администрация города-курорта."В Новороссийске активно развиваются активные виды туризма. Уже паспортизовано 30 туристско-экскурсионных маршрутов различной направленности, из них 12 культурно-исторических (патриотические), 14 краеведческих, 3 водных маршрута на сап-досках, 1 автомобильный маршрут", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди утвержденных паспортов маршрутов есть и детские, а также конный маршрут "Тропами амазонок Боспорского царства", маршрут "Прогулка в облаках" на базе "Агро-туристического комплекса "Шато Пино" и экологические тропы."Помимо функционирующих патриотических маршрутов туристскими агентствами разрабатываются новые программы для школьников по малоизвестным историческим местам", - добавили в ведомстве. Так, например, ведется разработка маршрута "Партизанское движение Новороссийска. Новороссийск — подпольный", который будет включать осмотр района Мефодиевка, посещение памятника подпольщикам-островерховцам, Владимировки, памятника "Непокоренным" и Октябрьской площади, где расположен памятник Вите Новицкому.Кроме того, как отметили в администрации, 15 туристских маршрутов оцифрованы и размещены на платформе "Мой Новороссийск".
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новороссийск, туризм, новости - туризм
Краснодарский край, Новороссийск, Туризм, Новости - Туризм
В Новороссийске утвердили 30 паспортов туристических маршрутов
В Новороссийске утвердили 30 паспортов туристско-экскурсионных маршрутов
КРАСНОДАР, 30 сен – РИА Новости. В Новороссийске паспортизовано 30 туристско-экскурсионных маршрутов различной направленности, в том числе культурно-исторических, краеведческих и водных - на сап-досках, сообщает администрация города-курорта.
"В Новороссийске активно развиваются активные виды туризма. Уже паспортизовано 30 туристско-экскурсионных маршрутов различной направленности, из них 12 культурно-исторических (патриотические), 14 краеведческих, 3 водных маршрута на сап-досках, 1 автомобильный маршрут", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди утвержденных паспортов маршрутов есть и детские, а также конный маршрут "Тропами амазонок Боспорского царства", маршрут "Прогулка в облаках" на базе "Агро-туристического комплекса "Шато Пино" и экологические тропы.
"Помимо функционирующих патриотических маршрутов туристскими агентствами разрабатываются новые программы для школьников по малоизвестным историческим местам", - добавили в ведомстве. Так, например, ведется разработка маршрута "Партизанское движение Новороссийска. Новороссийск — подпольный", который будет включать осмотр района Мефодиевка, посещение памятника подпольщикам-островерховцам, Владимировки, памятника "Непокоренным" и Октябрьской площади, где расположен памятник Вите Новицкому.
Кроме того, как отметили в администрации, 15 туристских маршрутов оцифрованы и размещены на платформе "Мой Новороссийск".