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ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/nezavisimost-1820553411.html
ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года, заявили в Кремле
ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.09.2022
ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года, заявили в Кремле
Территории ДНР и ЛНР войдут в состав Российской Федерации в границах 2014 года, в которых РФ ранее признала независимость этих государств, заявил... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:12
2022-09-30T12:31
россия
луганская народная республика
референдум в донбассе
донецкая народная республика
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Территории ДНР и ЛНР войдут в состав Российской Федерации в границах 2014 года, в которых РФ ранее признала независимость этих государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Донецкая и Луганская Народные Республики признаны Российской Федерацией в рамках границ 2014 года", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, примут ли новые территории в состав России целиком или только части, контролируемые российскими вооруженными силами.На вопрос о том, что делать с неосвобожденной территорией ДНР, Песков ответил, что "ее предстоит освободить", поскольку в состав РФ "вступает признанное нами государство в границах 2014 года".Информацию касательно территорий Херсонской и Запорожской областей пресс-секретарь президента обещал уточнить сегодня.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Украина не признает результаты референдума.В пятницу в Георгиевском зале Кремля состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий, в которой примет участие Владимир Путин. Накануне президент Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819796418.html
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россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, референдум в донбассе, донецкая народная республика, в мире
Россия, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Донецкая Народная Республика, В мире, Специальная военная операция на Украине
12:12 30.09.2022 (обновлено: 12:31 30.09.2022)
 
ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года, заявили в Кремле

Песков: территории ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Территории ДНР и ЛНР войдут в состав Российской Федерации в границах 2014 года, в которых РФ ранее признала независимость этих государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Донецкая и Луганская Народные Республики признаны Российской Федерацией в рамках границ 2014 года", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, примут ли новые территории в состав России целиком или только части, контролируемые российскими вооруженными силами.
На вопрос о том, что делать с неосвобожденной территорией ДНР, Песков ответил, что "ее предстоит освободить", поскольку в состав РФ "вступает признанное нами государство в границах 2014 года".
Информацию касательно территорий Херсонской и Запорожской областей пресс-секретарь президента обещал уточнить сегодня.
Мы хотим домой: последний день голосования на освобожденных территориях - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 14:47
"Мы хотим домой": последний день голосования на освобожденных территориях
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Украина не признает результаты референдума.
В пятницу в Георгиевском зале Кремля состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий, в которой примет участие Владимир Путин. Накануне президент Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.
Новый построенный жилой дом в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 07:16
Политолог рассказал, во сколько обойдется восстановление ДНР и ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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