https://ria.ru/20220930/nezavisimost-1820553411.html

ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года, заявили в Кремле

ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.09.2022

ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года, заявили в Кремле

Территории ДНР и ЛНР войдут в состав Российской Федерации в границах 2014 года, в которых РФ ранее признала независимость этих государств, заявил... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:12

2022-09-30T12:12

2022-09-30T12:31

россия

луганская народная республика

референдум в донбассе

донецкая народная республика

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Территории ДНР и ЛНР войдут в состав Российской Федерации в границах 2014 года, в которых РФ ранее признала независимость этих государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Донецкая и Луганская Народные Республики признаны Российской Федерацией в рамках границ 2014 года", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, примут ли новые территории в состав России целиком или только части, контролируемые российскими вооруженными силами.На вопрос о том, что делать с неосвобожденной территорией ДНР, Песков ответил, что "ее предстоит освободить", поскольку в состав РФ "вступает признанное нами государство в границах 2014 года".Информацию касательно территорий Херсонской и Запорожской областей пресс-секретарь президента обещал уточнить сегодня.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Украина не признает результаты референдума.В пятницу в Георгиевском зале Кремля состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий, в которой примет участие Владимир Путин. Накануне президент Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819796418.html

https://ria.ru/20220930/vosstanovlenie-1820493479.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, референдум в донбассе, донецкая народная республика, в мире