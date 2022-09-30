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США признали независимость Островов Кука и Ниуэ в Полинезии - РИА Новости, 30.09.2022
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США признали независимость Островов Кука и Ниуэ в Полинезии
США признали независимость Островов Кука и Ниуэ в Полинезии - РИА Новости, 30.09.2022
США признали независимость Островов Кука и Ниуэ в Полинезии
Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о признании суверенитета двух самоуправляющихся государственных образований в Полинезии — Островов Кука и Ниуэ. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:01
2022-09-30T16:45
в мире
джо байден
острова кука
сша
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о признании суверенитета двух самоуправляющихся государственных образований в Полинезии — Островов Кука и Ниуэ. Об этом американский лидер заявил во время саммита с участием тихоокеанских островов.Байден подчеркнул, что Вашингтон намерен дальше развивать с ними отношения ради укрепления безопасности этого региона. Также он выразил надежду на успешное завершение переговоров по соглашению о свободной ассоциации с Федеративными Штатами Микронезии, Республикой Маршалловы Острова и Республикой Палау."Я с гордостью объявляю, что после соответствующих консультаций мы признаем Острова Кука и Ниуэ в качестве суверенных государств. &lt;...&gt; Соединенные Штаты намерены консультироваться со всеми вами и сотрудничать на каждом шагу, потому что это в значительной степени отвечает нашим интересам, а также, я надеюсь, и вашим", — заявил Байден.Острова Кука и Ниуэ имеют статус самоуправляющихся государственных образований. В архипелаг Островов Кука входят 15 островов, три из которых считаются необитаемыми. Большинство государств не признают суверенитет Островов Кука, однако сохраняют с ними дипломатические отношения. Независимость Ниуэ от Новой Зеландии также редко признается мировым сообществом.
https://ria.ru/20220930/proval-1820487005.html
https://ria.ru/20220929/bayden-1820365026.html
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в мире, джо байден, острова кука, сша
В мире, Джо Байден, Острова Кука, США
11:01 30.09.2022 (обновлено: 16:45 30.09.2022)
 
США признали независимость Островов Кука и Ниуэ в Полинезии

Президент США Байден признал независимость Островов Кука и Ниуэ в Полинезии

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о признании суверенитета двух самоуправляющихся государственных образований в Полинезии — Островов Кука и Ниуэ.
Об этом американский лидер заявил во время саммита с участием тихоокеанских островов.
Байден подчеркнул, что Вашингтон намерен дальше развивать с ними отношения ради укрепления безопасности этого региона. Также он выразил надежду на успешное завершение переговоров по соглашению о свободной ассоциации с Федеративными Штатами Микронезии, Республикой Маршалловы Острова и Республикой Палау.
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"Я с гордостью объявляю, что после соответствующих консультаций мы признаем Острова Кука и Ниуэ в качестве суверенных государств. <...> Соединенные Штаты намерены консультироваться со всеми вами и сотрудничать на каждом шагу, потому что это в значительной степени отвечает нашим интересам, а также, я надеюсь, и вашим", — заявил Байден.
Острова Кука и Ниуэ имеют статус самоуправляющихся государственных образований. В архипелаг Островов Кука входят 15 островов, три из которых считаются необитаемыми. Большинство государств не признают суверенитет Островов Кука, однако сохраняют с ними дипломатические отношения. Независимость Ниуэ от Новой Зеландии также редко признается мировым сообществом.
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