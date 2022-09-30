https://ria.ru/20220930/nezavisimost-1820527531.html

США признали независимость Островов Кука и Ниуэ в Полинезии

США признали независимость Островов Кука и Ниуэ в Полинезии - РИА Новости, 30.09.2022

США признали независимость Островов Кука и Ниуэ в Полинезии

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о признании суверенитета двух самоуправляющихся государственных образований в Полинезии — Островов Кука и Ниуэ. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:01

2022-09-30T11:01

2022-09-30T16:45

в мире

джо байден

острова кука

сша

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о признании суверенитета двух самоуправляющихся государственных образований в Полинезии — Островов Кука и Ниуэ. Об этом американский лидер заявил во время саммита с участием тихоокеанских островов.Байден подчеркнул, что Вашингтон намерен дальше развивать с ними отношения ради укрепления безопасности этого региона. Также он выразил надежду на успешное завершение переговоров по соглашению о свободной ассоциации с Федеративными Штатами Микронезии, Республикой Маршалловы Острова и Республикой Палау."Я с гордостью объявляю, что после соответствующих консультаций мы признаем Острова Кука и Ниуэ в качестве суверенных государств. <...> Соединенные Штаты намерены консультироваться со всеми вами и сотрудничать на каждом шагу, потому что это в значительной степени отвечает нашим интересам, а также, я надеюсь, и вашим", — заявил Байден.Острова Кука и Ниуэ имеют статус самоуправляющихся государственных образований. В архипелаг Островов Кука входят 15 островов, три из которых считаются необитаемыми. Большинство государств не признают суверенитет Островов Кука, однако сохраняют с ними дипломатические отношения. Независимость Ниуэ от Новой Зеландии также редко признается мировым сообществом.

https://ria.ru/20220930/proval-1820487005.html

https://ria.ru/20220929/bayden-1820365026.html

острова кука

сша

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, джо байден, острова кука, сша