https://ria.ru/20220930/nezavisimost-1820527531.html
США признали независимость Островов Кука и Ниуэ в Полинезии
США признали независимость Островов Кука и Ниуэ в Полинезии - РИА Новости, 30.09.2022
США признали независимость Островов Кука и Ниуэ в Полинезии
Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о признании суверенитета двух самоуправляющихся государственных образований в Полинезии — Островов Кука и Ниуэ. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:01
2022-09-30T11:01
2022-09-30T16:45
в мире
джо байден
острова кука
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818510449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8be2f5e632e1a351a19633d338d81c1b.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о признании суверенитета двух самоуправляющихся государственных образований в Полинезии — Островов Кука и Ниуэ. Об этом американский лидер заявил во время саммита с участием тихоокеанских островов.Байден подчеркнул, что Вашингтон намерен дальше развивать с ними отношения ради укрепления безопасности этого региона. Также он выразил надежду на успешное завершение переговоров по соглашению о свободной ассоциации с Федеративными Штатами Микронезии, Республикой Маршалловы Острова и Республикой Палау."Я с гордостью объявляю, что после соответствующих консультаций мы признаем Острова Кука и Ниуэ в качестве суверенных государств. <...> Соединенные Штаты намерены консультироваться со всеми вами и сотрудничать на каждом шагу, потому что это в значительной степени отвечает нашим интересам, а также, я надеюсь, и вашим", — заявил Байден.Острова Кука и Ниуэ имеют статус самоуправляющихся государственных образований. В архипелаг Островов Кука входят 15 островов, три из которых считаются необитаемыми. Большинство государств не признают суверенитет Островов Кука, однако сохраняют с ними дипломатические отношения. Независимость Ниуэ от Новой Зеландии также редко признается мировым сообществом.
https://ria.ru/20220930/proval-1820487005.html
https://ria.ru/20220929/bayden-1820365026.html
острова кука
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818510449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ad5d303a5580fef7f2ca92c8b6499017.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, острова кука, сша
В мире, Джо Байден, Острова Кука, США
11:01 30.09.2022 (обновлено: 16:45 30.09.2022)
США признали независимость Островов Кука и Ниуэ в Полинезии
Президент США Байден признал независимость Островов Кука и Ниуэ в Полинезии
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о признании суверенитета двух самоуправляющихся государственных образований в Полинезии — Островов Кука и Ниуэ.
Об этом американский лидер заявил
во время саммита с участием тихоокеанских островов.
Байден подчеркнул, что Вашингтон намерен дальше развивать с ними отношения ради укрепления безопасности этого региона. Также он выразил надежду на успешное завершение переговоров по соглашению о свободной ассоциации с Федеративными Штатами Микронезии, Республикой Маршалловы Острова и Республикой Палау.
"Я с гордостью объявляю, что после соответствующих консультаций мы признаем Острова Кука и Ниуэ в качестве суверенных государств. <...> Соединенные Штаты намерены консультироваться со всеми вами и сотрудничать на каждом шагу, потому что это в значительной степени отвечает нашим интересам, а также, я надеюсь, и вашим", — заявил Байден.
Острова Кука и Ниуэ имеют статус самоуправляющихся государственных образований. В архипелаг Островов
Кука входят 15 островов, три из которых считаются необитаемыми. Большинство государств не признают суверенитет Островов Кука, однако сохраняют с ними дипломатические отношения. Независимость Ниуэ от Новой Зеландии
также редко признается мировым сообществом.