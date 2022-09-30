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Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей
Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 30.09.2022
Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей
Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями, сообщается на официальном... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T00:25
2022-09-30T01:22
запорожская область
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации."В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Херсонской области", - говорится в документе.Во втором аналогичном указе говорится о признании суверенитета и независимости Запорожской области.Накануне стало известно, что в пятницу в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В ней примет участие Путин и парламентарии.Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, начало церемонии запланировано на 15.00. По его словам, договор о вступлении в состав России подпишут со всеми четырьмя субъектами, где проходили референдумы. В этот же день Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий.С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались "за". Путин заявлял на минувшей неделе, что Москва поддержит решение, которое примут жители этих территорий.
https://ria.ru/20220929/gosduma-1820356304.html
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запорожская область
Запорожская область
00:25 30.09.2022 (обновлено: 01:22 30.09.2022)
 
Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей

Путин подписал указы о признании Россией независимости Херсонской и Запорожской областей

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Херсонской области", - говорится в документе.
Во втором аналогичном указе говорится о признании суверенитета и независимости Запорожской области.
Накануне стало известно, что в пятницу в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В ней примет участие Путин и парламентарии.
Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, начало церемонии запланировано на 15.00. По его словам, договор о вступлении в состав России подпишут со всеми четырьмя субъектами, где проходили референдумы. В этот же день Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий.
С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались "за". Путин заявлял на минувшей неделе, что Москва поддержит решение, которое примут жители этих территорий.
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