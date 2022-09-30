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Нарышкин призвал к бдительности из-за действий Запада - РИА Новости, 30.09.2022
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Нарышкин призвал к бдительности из-за действий Запада
Нарышкин призвал к бдительности из-за действий Запада - РИА Новости, 30.09.2022
Нарышкин призвал к бдительности из-за действий Запада
Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Запад действует хаотично, импульсивно, и агрессии в его действиях все больше и больше, поэтому российским спецслужбам... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:49
2022-09-30T16:53
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Запад действует хаотично, импульсивно, и агрессии в его действиях все больше и больше, поэтому российским спецслужбам нужно быть к этому готовыми."В целом ситуация очень неспокойная. Видно, что Запад действует хаотично, импульсивно, агрессивно, и агрессии в действиях группы западных стран и уполномоченных организаций, известных вам, все больше и больше. Поэтому нужно быть к этому готовым, бдительным, решительным, ответственным и верить твёрдо, что мы победим", - сказал Нарышкин в ответ на вопрос, располагают ли российские спецслужбы информацией об усилении активности западных спецслужб в части подготовки терактов или провокаций.
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сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
16:49 30.09.2022 (обновлено: 16:53 30.09.2022)
 
Нарышкин призвал к бдительности из-за действий Запада

Нарышкин заявил, что Запад действует хаотично, импульсивно, необходимо быть бдительными

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Запад действует хаотично, импульсивно, и агрессии в его действиях все больше и больше, поэтому российским спецслужбам нужно быть к этому готовыми.
"В целом ситуация очень неспокойная. Видно, что Запад действует хаотично, импульсивно, агрессивно, и агрессии в действиях группы западных стран и уполномоченных организаций, известных вам, все больше и больше. Поэтому нужно быть к этому готовым, бдительным, решительным, ответственным и верить твёрдо, что мы победим", - сказал Нарышкин в ответ на вопрос, располагают ли российские спецслужбы информацией об усилении активности западных спецслужб в части подготовки терактов или провокаций.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 10:36
Нарышкин заявил о причастности Запада к инцидентам на "Северных потоках"
 
Сергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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