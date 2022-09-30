https://ria.ru/20220930/naryshkin-1820662604.html

Нарышкин призвал к бдительности из-за действий Запада

Нарышкин призвал к бдительности из-за действий Запада - РИА Новости, 30.09.2022

Нарышкин призвал к бдительности из-за действий Запада

Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Запад действует хаотично, импульсивно, и агрессии в его действиях все больше и больше, поэтому российским спецслужбам... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:49

2022-09-30T16:49

2022-09-30T16:53

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Запад действует хаотично, импульсивно, и агрессии в его действиях все больше и больше, поэтому российским спецслужбам нужно быть к этому готовыми."В целом ситуация очень неспокойная. Видно, что Запад действует хаотично, импульсивно, агрессивно, и агрессии в действиях группы западных стран и уполномоченных организаций, известных вам, все больше и больше. Поэтому нужно быть к этому готовым, бдительным, решительным, ответственным и верить твёрдо, что мы победим", - сказал Нарышкин в ответ на вопрос, располагают ли российские спецслужбы информацией об усилении активности западных спецслужб в части подготовки терактов или провокаций.

https://ria.ru/20220930/avarii-1820520644.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)