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Великобритания внесла в санкционный список Набиуллину - РИА Новости, 30.09.2022
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Великобритания внесла в санкционный список Набиуллину
Великобритания внесла в санкционный список Набиуллину - РИА Новости, 30.09.2022
Великобритания внесла в санкционный список Набиуллину
Великобритания расширила санкционный список и внесла в него председателя российского Центробанка Эльвиру Набиуллину, говорится в заявлении, опубликованном на... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:29
2022-09-30T17:41
эльвира набиуллина
великобритания
россия
центральный банк рф (цб рф)
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Великобритания расширила санкционный список и внесла в него председателя российского Центробанка Эльвиру Набиуллину, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства в пятницу."Эльвира Набиуллина является вовлеченным лицом... поскольку Набиуллина получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку, работая на правительство России в качестве председателя Центрального банка Российской Федерации", - сказано там.
https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820557648.html
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эльвира набиуллина, великобритания, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции, санкции в отношении россии
Эльвира Набиуллина, Великобритания, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции, Санкции в отношении России
17:29 30.09.2022 (обновлено: 17:41 30.09.2022)
 
Великобритания внесла в санкционный список Набиуллину

Великобритания внесла в санкционный список главу Центробанка Эльвиру Набиуллину

© Фото : Банк РоссииПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : Банк России
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина . Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Великобритания расширила санкционный список и внесла в него председателя российского Центробанка Эльвиру Набиуллину, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства в пятницу.
"Эльвира Набиуллина является вовлеченным лицом... поскольку Набиуллина получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку, работая на правительство России в качестве председателя Центрального банка Российской Федерации", - сказано там.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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Эльвира НабиуллинаВеликобританияРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)СанкцииСанкции в отношении России
 
 
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