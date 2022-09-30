https://ria.ru/20220930/nabiullina-1820678793.html

Великобритания внесла в санкционный список Набиуллину

Великобритания внесла в санкционный список Набиуллину - РИА Новости, 30.09.2022

Великобритания внесла в санкционный список Набиуллину

Великобритания расширила санкционный список и внесла в него председателя российского Центробанка Эльвиру Набиуллину, говорится в заявлении, опубликованном на... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:29

2022-09-30T17:29

2022-09-30T17:41

эльвира набиуллина

великобритания

россия

центральный банк рф (цб рф)

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Великобритания расширила санкционный список и внесла в него председателя российского Центробанка Эльвиру Набиуллину, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства в пятницу."Эльвира Набиуллина является вовлеченным лицом... поскольку Набиуллина получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку, работая на правительство России в качестве председателя Центрального банка Российской Федерации", - сказано там.

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820557648.html

великобритания

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

эльвира набиуллина, великобритания, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции, санкции в отношении россии