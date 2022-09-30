https://ria.ru/20220930/nabiullina-1820678793.html
Великобритания внесла в санкционный список Набиуллину
Великобритания внесла в санкционный список Набиуллину - РИА Новости, 30.09.2022
Великобритания внесла в санкционный список Набиуллину
Великобритания расширила санкционный список и внесла в него председателя российского Центробанка Эльвиру Набиуллину, говорится в заявлении, опубликованном на... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:29
2022-09-30T17:29
2022-09-30T17:41
эльвира набиуллина
великобритания
россия
центральный банк рф (цб рф)
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Великобритания расширила санкционный список и внесла в него председателя российского Центробанка Эльвиру Набиуллину, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства в пятницу."Эльвира Набиуллина является вовлеченным лицом... поскольку Набиуллина получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку, работая на правительство России в качестве председателя Центрального банка Российской Федерации", - сказано там.
https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820557648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина, великобритания, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции, санкции в отношении россии
Эльвира Набиуллина, Великобритания, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции, Санкции в отношении России
17:29 30.09.2022 (обновлено: 17:41 30.09.2022)
Великобритания внесла в санкционный список Набиуллину
Великобритания внесла в санкционный список главу Центробанка Эльвиру Набиуллину