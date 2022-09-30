https://ria.ru/20220930/muzyka-1820688894.html
Международный день музыки пройдет в московских учреждениях культуры
Международный день музыки пройдет в московских учреждениях культуры - РИА Новости, 30.09.2022
Международный день музыки пройдет в московских учреждениях культуры
Международный день музыки пройдет в столичных учреждениях культуры с 1 по 6 октября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:00
2022-09-30T19:00
2022-09-30T19:00
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Международный день музыки пройдет в столичных учреждениях культуры с 1 по 6 октября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.Организуют более 40 мероприятий. Так, 1 октября в детской библиотеке №236 будет осенний музыкальный концерт. В программе классические композиции русских и зарубежных композиторов. Гостям также расскажут об истории произведений и интересные факты об их создателях. В субботу в центре культуры и творчества "Нега" — концерт "Звуки музыки". Зрители услышат былины, северные руны и песни о воинской доблести предков и родовых устоях.4 октября библиотека №245 приглашает на праздник музыки "Музыкальный калейдоскоп". Там пройдет интерактивная игра "Музыкальные страницы в литературе". Артисты арт-группы "Товарищество" представят вниманию зрителей авторскую музыкальную программу "Мировой шлягер".6 октября — открытие большого концертного зала в ДМШ имени В.Я. Шебалина. Выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Они исполнят произведения Шебалина и сочинения других композиторов.
https://ria.ru/20220919/muzyka-1817974241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, куда сходить
Культура, Новости культуры, Музыка, куда сходить
Международный день музыки пройдет в московских учреждениях культуры
Международный день музыки пройдет в московских учреждениях культуры 1-6 октября
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Международный день музыки пройдет в столичных учреждениях культуры с 1 по 6 октября, сообщается
на портале мэра и правительства Москвы.
Организуют более 40 мероприятий. Так, 1 октября в детской библиотеке №236 будет осенний музыкальный концерт. В программе классические композиции русских и зарубежных композиторов. Гостям также расскажут об истории произведений и интересные факты об их создателях.
В субботу в центре культуры и творчества "Нега" — концерт "Звуки музыки". Зрители услышат былины, северные руны и песни о воинской доблести предков и родовых устоях.
4 октября библиотека №245 приглашает на праздник музыки "Музыкальный калейдоскоп". Там пройдет интерактивная игра "Музыкальные страницы в литературе". Артисты арт-группы "Товарищество" представят вниманию зрителей авторскую музыкальную программу "Мировой шлягер".
6 октября — открытие большого концертного зала в ДМШ имени В.Я. Шебалина. Выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Они исполнят произведения Шебалина и сочинения других композиторов.