https://ria.ru/20220930/muzyka-1820688894.html

Международный день музыки пройдет в московских учреждениях культуры

Международный день музыки пройдет в московских учреждениях культуры - РИА Новости, 30.09.2022

Международный день музыки пройдет в московских учреждениях культуры

Международный день музыки пройдет в столичных учреждениях культуры с 1 по 6 октября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:00

2022-09-30T19:00

2022-09-30T19:00

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Международный день музыки пройдет в столичных учреждениях культуры с 1 по 6 октября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.Организуют более 40 мероприятий. Так, 1 октября в детской библиотеке №236 будет осенний музыкальный концерт. В программе классические композиции русских и зарубежных композиторов. Гостям также расскажут об истории произведений и интересные факты об их создателях. В субботу в центре культуры и творчества "Нега" — концерт "Звуки музыки". Зрители услышат былины, северные руны и песни о воинской доблести предков и родовых устоях.4 октября библиотека №245 приглашает на праздник музыки "Музыкальный калейдоскоп". Там пройдет интерактивная игра "Музыкальные страницы в литературе". Артисты арт-группы "Товарищество" представят вниманию зрителей авторскую музыкальную программу "Мировой шлягер".6 октября — открытие большого концертного зала в ДМШ имени В.Я. Шебалина. Выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Они исполнят произведения Шебалина и сочинения других композиторов.

https://ria.ru/20220919/muzyka-1817974241.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, куда сходить