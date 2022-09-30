https://ria.ru/20220930/muzei-1820368643.html

Холодные залы, экономия на всём: новые реалии культурной Европы

Холодные залы, экономия на всём: новые реалии культурной Европы - РИА Новости, 30.09.2022

Холодные залы, экономия на всём: новые реалии культурной Европы

Европе предстоит пережить зиму на фоне энергетического кризиса. Цены на отопление и электричество растут — некоторые предрекают, что до 500 процентов. Такие... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T08:00

2022-09-30T08:00

2022-09-30T08:08

анн идальго

великобритания

германия

испания

лувр

центр жоржа помпиду

культура

музеи

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Европе предстоит пережить зиму на фоне энергетического кризиса. Цены на отопление и электричество растут — некоторые предрекают, что до 500 процентов. Такие издержки в бюджеты не заложены. Музеи экономят на иллюминации фасадов, Эйфелева башня будет сверкать меньше, а термин "энергетическая осознанность" употребляют все чаще. О том, как планируют освещать монументы зимой и почему уменьшение теплоснабжения опасно для мировых шедевров, — в эксклюзивных комментариях европейских музеев для РИА Новости.Города во тьме?Самый яркий (причем буквально) пример — это сокращение времени подсветки европейских достопримечательностей.Знаменитая стеклянная пирамида перед зданием Лувра — одна из визитных карточек музея, место для многочисленных селфи туристов. Теперь прозрачный монумент будут подсвечивать только до одиннадцати вечера.Там также отметили, что Лувр уже более десяти лет придерживается подхода корпоративной социальной ответственности, направленной на снижение воздействия на окружающую среду.Еще раньше — в десять вечера — будут гаснуть софиты башни Сен-Жак, Версальского дворца, а также муниципальных музеев.В то же время французские власти объявили, что подсветку Эйфелевой башни планируют выключать не в час ночи, как раньше, а в 23:45. Все это — чтобы соответствовать плану экономии электроэнергии города.Уже идут переговоры о сокращении времени иллюминации Триумфальной арки и Пантеона.В Германии подобную практику ввели летом, когда энергию экономили из-за жары. Тогда отключили освещение колонны Победы в Большом Тиргартене и Мемориальной церкви кайзера Вильгельма на площади Брайтшайдплац в Берлине.В жаркие месяцы власти Германии, как и Испании, рекомендовали гражданам не злоупотреблять использованием кондиционеров. С наступлением холодов отопление включат позже, а общественные помещения будут прогревать не больше чем на 18-19 градусов.В той же Испании освещение неиспользуемых витрин отключили совсем, а подсветка общественных зданий теперь работает только до 22:00. Аналогичные меры рассматривает австрийский Зальцбург. Город Линц уже отказался от ночной иллюминации достопримечательностей.Сохранение сокровищМожно лишь предположить, как при отключении тепла или снижении мощностей электроприборов будут действовать европейские культурные институции. Именно там хранятся знаменитые шедевры: импрессионисты в стенах музея Орсе, полотна Веласкеса в Прадо, Микеланджело в собрании Ватикана или работы кисти Тернера в Национальной портретной галерее Лондона.Речь идет как о постоянных экспозициях, так и о гигантских фондохранилищах, скрытых от посетителей.Главный хранитель Екатеринбургского музея изобразительных искусств Анна Гринева напоминает, что экспонатам нужен определенный климат, а некоторые коллекции и объекты требуют особого уровня освещенности. "Несмотря на то что хранение предметов в фондохранилищах и на выставках отличается, соблюдение и поддержание необходимой температуры, влажности и освещения — одно из основных условий", — поясняет она.Российские музейные специалисты подчеркивают, что не владеют информацией о ситуации с условиями хранения предметов в европейских фондах и запасниках. Также нет данных о протоколах на случай непредвиденных ситуаций.Но во всем мире сохранение определенных типов экспонатов требует особых условий. Для большинства археологических памятников, металлов, подверженных коррозии, и пористого камня необходим низкий уровень влажности. А для изделий из дерева, кости, кожи, перламутра опасно пересыхание. Фотоматериалы нужно хранить при низкой температуре, пергамент и восточные изделия из шелка чувствительны к колебаниям климата.Не все просто и с живописью: при перепаде температур возникает опасность образования кракелюра — мелких трещинок на картине, которые могут даже уничтожить изображение.Практические советы в новых условиях выработал Немецкий союз музеев. Он рекомендует проверить возможность совместного хранения материалов с одинаковыми требованиями консервации. Или подумать о том, чтобы временно переместить коллекцию в помещения, которые "могут кондиционироваться более энергоэффективным способом или где уже созданы наилучшие климатические условия".Для тех, кому холодноВ последние годы многие европейские музеи уже работали над программами по сокращению энергопотребления. Переходили на светодиодные лампы, делали датчики движения и более эффективные двигатели вентиляционных установок.Изначально многие музеи, галереи и библиотеки Европы заявили, что готовы стать "убежищем" для тех, у кого нет возможности нормально отапливать свои дома: желающие смогут прийти не только на экскурсию или занятия, но и просто погреться.Однако в последнее время площадки обеспокоены повышением цен. Так, музеи в Страсбурге сократят часы работы. Они планируют закрываться на два полных дня в неделю, а также приостанавливать потребление электричества с 13:00 до 14:00.Не менее взволнованна Великобритания — даже несмотря на заявления правительства о полугодовом сдерживании цен на энергоносители для бизнеса. Прогнозируют, что годовые счета за электроэнергию домохозяйств вырастут там в среднем до 80 процентов с октября, а музеев — до 500 процентов.По ее словам, если музеи не найдут финансовой поддержки у государства или спонсоров, им придется как минимум закрываться в некоторые дни недели.Но все же главное — в каких условиях будут храниться мировые шедевры.

https://ria.ru/20220913/muzei-1816430287.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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