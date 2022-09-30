https://ria.ru/20220930/muzei-1820368643.html
Холодные залы, экономия на всём: новые реалии культурной Европы
Холодные залы, экономия на всём: новые реалии культурной Европы - РИА Новости, 30.09.2022
Холодные залы, экономия на всём: новые реалии культурной Европы
Европе предстоит пережить зиму на фоне энергетического кризиса. Цены на отопление и электричество растут — некоторые предрекают, что до 500 процентов. Такие... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T08:00
2022-09-30T08:00
2022-09-30T08:08
анн идальго
великобритания
германия
испания
лувр
центр жоржа помпиду
культура
музеи
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Европе предстоит пережить зиму на фоне энергетического кризиса. Цены на отопление и электричество растут — некоторые предрекают, что до 500 процентов. Такие издержки в бюджеты не заложены. Музеи экономят на иллюминации фасадов, Эйфелева башня будет сверкать меньше, а термин "энергетическая осознанность" употребляют все чаще. О том, как планируют освещать монументы зимой и почему уменьшение теплоснабжения опасно для мировых шедевров, — в эксклюзивных комментариях европейских музеев для РИА Новости.Города во тьме?Самый яркий (причем буквально) пример — это сокращение времени подсветки европейских достопримечательностей.Знаменитая стеклянная пирамида перед зданием Лувра — одна из визитных карточек музея, место для многочисленных селфи туристов. Теперь прозрачный монумент будут подсвечивать только до одиннадцати вечера.Там также отметили, что Лувр уже более десяти лет придерживается подхода корпоративной социальной ответственности, направленной на снижение воздействия на окружающую среду.Еще раньше — в десять вечера — будут гаснуть софиты башни Сен-Жак, Версальского дворца, а также муниципальных музеев.В то же время французские власти объявили, что подсветку Эйфелевой башни планируют выключать не в час ночи, как раньше, а в 23:45. Все это — чтобы соответствовать плану экономии электроэнергии города.Уже идут переговоры о сокращении времени иллюминации Триумфальной арки и Пантеона.В Германии подобную практику ввели летом, когда энергию экономили из-за жары. Тогда отключили освещение колонны Победы в Большом Тиргартене и Мемориальной церкви кайзера Вильгельма на площади Брайтшайдплац в Берлине.В жаркие месяцы власти Германии, как и Испании, рекомендовали гражданам не злоупотреблять использованием кондиционеров. С наступлением холодов отопление включат позже, а общественные помещения будут прогревать не больше чем на 18-19 градусов.В той же Испании освещение неиспользуемых витрин отключили совсем, а подсветка общественных зданий теперь работает только до 22:00. Аналогичные меры рассматривает австрийский Зальцбург. Город Линц уже отказался от ночной иллюминации достопримечательностей.Сохранение сокровищМожно лишь предположить, как при отключении тепла или снижении мощностей электроприборов будут действовать европейские культурные институции. Именно там хранятся знаменитые шедевры: импрессионисты в стенах музея Орсе, полотна Веласкеса в Прадо, Микеланджело в собрании Ватикана или работы кисти Тернера в Национальной портретной галерее Лондона.Речь идет как о постоянных экспозициях, так и о гигантских фондохранилищах, скрытых от посетителей.Главный хранитель Екатеринбургского музея изобразительных искусств Анна Гринева напоминает, что экспонатам нужен определенный климат, а некоторые коллекции и объекты требуют особого уровня освещенности. "Несмотря на то что хранение предметов в фондохранилищах и на выставках отличается, соблюдение и поддержание необходимой температуры, влажности и освещения — одно из основных условий", — поясняет она.Российские музейные специалисты подчеркивают, что не владеют информацией о ситуации с условиями хранения предметов в европейских фондах и запасниках. Также нет данных о протоколах на случай непредвиденных ситуаций.Но во всем мире сохранение определенных типов экспонатов требует особых условий. Для большинства археологических памятников, металлов, подверженных коррозии, и пористого камня необходим низкий уровень влажности. А для изделий из дерева, кости, кожи, перламутра опасно пересыхание. Фотоматериалы нужно хранить при низкой температуре, пергамент и восточные изделия из шелка чувствительны к колебаниям климата.Не все просто и с живописью: при перепаде температур возникает опасность образования кракелюра — мелких трещинок на картине, которые могут даже уничтожить изображение.Практические советы в новых условиях выработал Немецкий союз музеев. Он рекомендует проверить возможность совместного хранения материалов с одинаковыми требованиями консервации. Или подумать о том, чтобы временно переместить коллекцию в помещения, которые "могут кондиционироваться более энергоэффективным способом или где уже созданы наилучшие климатические условия".Для тех, кому холодноВ последние годы многие европейские музеи уже работали над программами по сокращению энергопотребления. Переходили на светодиодные лампы, делали датчики движения и более эффективные двигатели вентиляционных установок.Изначально многие музеи, галереи и библиотеки Европы заявили, что готовы стать "убежищем" для тех, у кого нет возможности нормально отапливать свои дома: желающие смогут прийти не только на экскурсию или занятия, но и просто погреться.Однако в последнее время площадки обеспокоены повышением цен. Так, музеи в Страсбурге сократят часы работы. Они планируют закрываться на два полных дня в неделю, а также приостанавливать потребление электричества с 13:00 до 14:00.Не менее взволнованна Великобритания — даже несмотря на заявления правительства о полугодовом сдерживании цен на энергоносители для бизнеса. Прогнозируют, что годовые счета за электроэнергию домохозяйств вырастут там в среднем до 80 процентов с октября, а музеев — до 500 процентов.По ее словам, если музеи не найдут финансовой поддержки у государства или спонсоров, им придется как минимум закрываться в некоторые дни недели.Но все же главное — в каких условиях будут храниться мировые шедевры.
https://ria.ru/20220913/muzei-1816430287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анн идальго, великобритания, германия, испания, лувр, центр жоржа помпиду, музеи, электричество, эйфелева башня, париж, экономия
Анн Идальго, Великобритания, Германия, Испания, Лувр, Центр Жоржа Помпиду, Культура, Музеи, Электричество, Эйфелева башня, Париж, Экономия
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Европе предстоит пережить зиму на фоне энергетического кризиса. Цены на отопление и электричество растут — некоторые предрекают, что до 500 процентов. Такие издержки в бюджеты не заложены. Музеи экономят на иллюминации фасадов, Эйфелева башня будет сверкать меньше, а термин "энергетическая осознанность" употребляют все чаще. О том, как планируют освещать монументы зимой и почему уменьшение теплоснабжения опасно для мировых шедевров, — в эксклюзивных комментариях европейских музеев для РИА Новости.
Самый яркий (причем буквально) пример — это сокращение времени подсветки европейских достопримечательностей.
Знаменитая стеклянная пирамида перед зданием Лувра — одна из визитных карточек музея, место для многочисленных селфи туристов. Теперь прозрачный монумент будут подсвечивать только до одиннадцати вечера.
"Обеспокоенный энергетической осознанностью, Лувр принял решение каждый вечер выключать освещение пирамиды на два часа раньше, то есть в 23:00 вместо 1:00, начиная с 16 сентября", — пояснили РИА Новости в пресс-службе музея.
Там также отметили, что Лувр уже более десяти лет придерживается подхода корпоративной социальной ответственности, направленной на снижение воздействия на окружающую среду.
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Люди перед пирамидой Лувра в Париже
2 из 2
Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона, один из символов Парижа. Строилась с 1985 по 1989 год по проекту американского архитектора китайского происхождения Бэйя Юймина
1 из 2
Люди перед пирамидой Лувра в Париже
2 из 2
Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона, один из символов Парижа. Строилась с 1985 по 1989 год по проекту американского архитектора китайского происхождения Бэйя Юймина
Еще раньше — в десять вечера — будут гаснуть софиты башни Сен-Жак, Версальского дворца, а также муниципальных музеев.
В то же время французские власти объявили, что подсветку Эйфелевой башни планируют выключать не в час ночи, как раньше, а в 23:45. Все это — чтобы соответствовать плану экономии электроэнергии города.
"Мы также работаем над этим вопросом, — сообщили в пресс-службе центра Помпиду. — Первым шагом станет выключение подсветки на фасаде главного здания около одиннадцати вечера".
Уже идут переговоры о сокращении времени иллюминации Триумфальной арки и Пантеона.
"Париж всегда будет городом огней", — уверяет мэр Анн Идальго, несмотря на нововведения.
В Германии подобную практику ввели летом, когда энергию экономили из-за жары. Тогда отключили освещение колонны Победы в Большом Тиргартене и Мемориальной церкви кайзера Вильгельма на площади Брайтшайдплац в Берлине.
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Бранденбургские ворота в Берлине
2 из 2
Мемориальная церковь кайзера Вильгельма на площади Брайтшайдплац в Берлине
1 из 2
Бранденбургские ворота в Берлине
2 из 2
Мемориальная церковь кайзера Вильгельма на площади Брайтшайдплац в Берлине
В жаркие месяцы власти Германии, как и Испании, рекомендовали
гражданам не злоупотреблять использованием кондиционеров. С наступлением холодов отопление включат позже, а общественные помещения будут прогревать не больше чем на 18-19 градусов.
В той же Испании освещение неиспользуемых витрин отключили совсем, а подсветка общественных зданий теперь работает только до 22:00. Аналогичные меры рассматривает австрийский Зальцбург. Город Линц уже отказался от ночной иллюминации достопримечательностей.
Можно лишь предположить, как при отключении тепла или снижении мощностей электроприборов будут действовать европейские культурные институции. Именно там хранятся знаменитые шедевры: импрессионисты в стенах музея Орсе, полотна Веласкеса в Прадо, Микеланджело в собрании Ватикана или работы кисти Тернера в Национальной портретной галерее Лондона.
Речь идет как о постоянных экспозициях, так и о гигантских фондохранилищах, скрытых от посетителей.
"В затруднительном положении при необдуманном резком снижении энергопотребления могут оказаться музеи, где идеальный климат в замкнутом пространстве создают с помощью специальных установок, — предполагает замдиректора по учетно-хранительским вопросам, главный хранитель Музея архитектуры имени Щусева Наталья Шашкова. — Повышение или понижение влажности, рост температуры, застой воздуха, попадание в помещение опасных веществ из внешней среды при отказе от фильтрации могут вызвать значительные и относительно быстрые разрушения экспонатов".
Главный хранитель Екатеринбургского музея изобразительных искусств Анна Гринева напоминает, что экспонатам нужен определенный климат, а некоторые коллекции и объекты требуют особого уровня освещенности. "Несмотря на то что хранение предметов в фондохранилищах и на выставках отличается, соблюдение и поддержание необходимой температуры, влажности и освещения — одно из основных условий", — поясняет она.
Российские музейные специалисты подчеркивают, что не владеют информацией о ситуации с условиями хранения предметов в европейских фондах и запасниках. Также нет данных о протоколах на случай непредвиденных ситуаций.
Но во всем мире сохранение определенных типов экспонатов требует особых условий. Для большинства археологических памятников, металлов, подверженных коррозии, и пористого камня необходим низкий уровень влажности. А для изделий из дерева, кости, кожи, перламутра опасно пересыхание. Фотоматериалы нужно хранить при низкой температуре, пергамент и восточные изделия из шелка чувствительны к колебаниям климата.
"Олово — капризный металл. Если не соблюдать режим хранения, он заболевает "оловянной чумой" — на предмете появляются пятнышки, которые потом превращаются в пятна. И может случиться так, что вещь превратится в порошок", — приводит пример заместитель директора по фондовой работе ГИМ Марина Чистякова.
Не все просто и с живописью: при перепаде температур возникает опасность образования кракелюра — мелких трещинок на картине, которые могут даже уничтожить изображение.
"Вся бумага очень хрупкая — графика, документы, фотографии, — добавляет главный хранитель музея-заповедника "Царицыно" Елена Карасева. — Ей нужен режим похолоднее и потемнее, иначе она желтеет, покрывается рыжими пятнами, которые реставраторы называют "лисьими".
Практические советы в новых условиях выработал Немецкий союз музеев. Он рекомендует
проверить возможность совместного хранения материалов с одинаковыми требованиями консервации. Или подумать о том, чтобы временно переместить коллекцию в помещения, которые "могут кондиционироваться более энергоэффективным способом или где уже созданы наилучшие климатические условия".
В последние годы многие европейские музеи уже работали над программами по сокращению энергопотребления. Переходили на светодиодные лампы, делали датчики движения и более эффективные двигатели вентиляционных установок.
"Рост стоимости жизни и цен на энергоносители окажет серьезное влияние на отдельных лиц и учреждения в музейном и художественном секторах, — рассказали РИА Новости в лондонской Национальной портретной галерее. — В дополнение к бесплатному доступу к нашей коллекции мы предлагаем и другие мероприятия для аудитории. Мы намерены играть положительную роль в качестве общественного арт-учреждения".
Изначально многие музеи, галереи и библиотеки Европы заявили, что готовы стать "убежищем" для тех, у кого нет возможности нормально отапливать свои дома: желающие смогут прийти не только на экскурсию или занятия, но и просто погреться.
Однако в последнее время площадки обеспокоены повышением цен. Так, музеи в Страсбурге сократят часы работы. Они планируют закрываться на два полных дня в неделю, а также приостанавливать потребление электричества с 13:00 до 14:00.
Не менее взволнованна Великобритания — даже несмотря на заявления правительства о полугодовом сдерживании цен на энергоносители для бизнеса. Прогнозируют
, что годовые счета за электроэнергию домохозяйств вырастут там в среднем до 80 процентов с октября, а музеев — до 500 процентов.
"Люди в абсолютном отчаянии, — признается директор Ассоциации музеев Великобритании Шэрон Хил. — Я никогда не видела ничего подобного в секторе — директора музеев и руководители говорят, что не знают, как будут платить по счетам этой зимой".
По ее словам, если музеи не найдут финансовой поддержки у государства или спонсоров, им придется как минимум закрываться в некоторые дни недели.
Но все же главное — в каких условиях будут храниться мировые шедевры.
"Самое страшное для музейного предмета — перепады температуры и влажности, — отмечает главный хранитель музея-заповедника "Царицыно" Елена Карасева. — Но даже в самых критических ситуациях — как пример, при длительном отключении электричества — музеи обязаны искать выход. Так как это святая обязанность — сохранять коллекции".