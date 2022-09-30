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Холодные залы, экономия на всём: новые реалии культурной Европы - РИА Новости, 30.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220930/muzei-1820368643.html
Холодные залы, экономия на всём: новые реалии культурной Европы
Холодные залы, экономия на всём: новые реалии культурной Европы - РИА Новости, 30.09.2022
Холодные залы, экономия на всём: новые реалии культурной Европы
Европе предстоит пережить зиму на фоне энергетического кризиса. Цены на отопление и электричество растут — некоторые предрекают, что до 500 процентов. Такие... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T08:00
2022-09-30T08:08
анн идальго
великобритания
германия
испания
лувр
центр жоржа помпиду
культура
музеи
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Европе предстоит пережить зиму на фоне энергетического кризиса. Цены на отопление и электричество растут — некоторые предрекают, что до 500 процентов. Такие издержки в бюджеты не заложены. Музеи экономят на иллюминации фасадов, Эйфелева башня будет сверкать меньше, а термин "энергетическая осознанность" употребляют все чаще. О том, как планируют освещать монументы зимой и почему уменьшение теплоснабжения опасно для мировых шедевров, — в эксклюзивных комментариях европейских музеев для РИА Новости.Города во тьме?Самый яркий (причем буквально) пример — это сокращение времени подсветки европейских достопримечательностей.Знаменитая стеклянная пирамида перед зданием Лувра — одна из визитных карточек музея, место для многочисленных селфи туристов. Теперь прозрачный монумент будут подсвечивать только до одиннадцати вечера.Там также отметили, что Лувр уже более десяти лет придерживается подхода корпоративной социальной ответственности, направленной на снижение воздействия на окружающую среду.Еще раньше — в десять вечера — будут гаснуть софиты башни Сен-Жак, Версальского дворца, а также муниципальных музеев.В то же время французские власти объявили, что подсветку Эйфелевой башни планируют выключать не в час ночи, как раньше, а в 23:45. Все это — чтобы соответствовать плану экономии электроэнергии города.Уже идут переговоры о сокращении времени иллюминации Триумфальной арки и Пантеона.В Германии подобную практику ввели летом, когда энергию экономили из-за жары. Тогда отключили освещение колонны Победы в Большом Тиргартене и Мемориальной церкви кайзера Вильгельма на площади Брайтшайдплац в Берлине.В жаркие месяцы власти Германии, как и Испании, рекомендовали гражданам не злоупотреблять использованием кондиционеров. С наступлением холодов отопление включат позже, а общественные помещения будут прогревать не больше чем на 18-19 градусов.В той же Испании освещение неиспользуемых витрин отключили совсем, а подсветка общественных зданий теперь работает только до 22:00. Аналогичные меры рассматривает австрийский Зальцбург. Город Линц уже отказался от ночной иллюминации достопримечательностей.Сохранение сокровищМожно лишь предположить, как при отключении тепла или снижении мощностей электроприборов будут действовать европейские культурные институции. Именно там хранятся знаменитые шедевры: импрессионисты в стенах музея Орсе, полотна Веласкеса в Прадо, Микеланджело в собрании Ватикана или работы кисти Тернера в Национальной портретной галерее Лондона.Речь идет как о постоянных экспозициях, так и о гигантских фондохранилищах, скрытых от посетителей.Главный хранитель Екатеринбургского музея изобразительных искусств Анна Гринева напоминает, что экспонатам нужен определенный климат, а некоторые коллекции и объекты требуют особого уровня освещенности. "Несмотря на то что хранение предметов в фондохранилищах и на выставках отличается, соблюдение и поддержание необходимой температуры, влажности и освещения — одно из основных условий", — поясняет она.Российские музейные специалисты подчеркивают, что не владеют информацией о ситуации с условиями хранения предметов в европейских фондах и запасниках. Также нет данных о протоколах на случай непредвиденных ситуаций.Но во всем мире сохранение определенных типов экспонатов требует особых условий. Для большинства археологических памятников, металлов, подверженных коррозии, и пористого камня необходим низкий уровень влажности. А для изделий из дерева, кости, кожи, перламутра опасно пересыхание. Фотоматериалы нужно хранить при низкой температуре, пергамент и восточные изделия из шелка чувствительны к колебаниям климата.Не все просто и с живописью: при перепаде температур возникает опасность образования кракелюра — мелких трещинок на картине, которые могут даже уничтожить изображение.Практические советы в новых условиях выработал Немецкий союз музеев. Он рекомендует проверить возможность совместного хранения материалов с одинаковыми требованиями консервации. Или подумать о том, чтобы временно переместить коллекцию в помещения, которые "могут кондиционироваться более энергоэффективным способом или где уже созданы наилучшие климатические условия".Для тех, кому холодноВ последние годы многие европейские музеи уже работали над программами по сокращению энергопотребления. Переходили на светодиодные лампы, делали датчики движения и более эффективные двигатели вентиляционных установок.Изначально многие музеи, галереи и библиотеки Европы заявили, что готовы стать "убежищем" для тех, у кого нет возможности нормально отапливать свои дома: желающие смогут прийти не только на экскурсию или занятия, но и просто погреться.Однако в последнее время площадки обеспокоены повышением цен. Так, музеи в Страсбурге сократят часы работы. Они планируют закрываться на два полных дня в неделю, а также приостанавливать потребление электричества с 13:00 до 14:00.Не менее взволнованна Великобритания — даже несмотря на заявления правительства о полугодовом сдерживании цен на энергоносители для бизнеса. Прогнозируют, что годовые счета за электроэнергию домохозяйств вырастут там в среднем до 80 процентов с октября, а музеев — до 500 процентов.По ее словам, если музеи не найдут финансовой поддержки у государства или спонсоров, им придется как минимум закрываться в некоторые дни недели.Но все же главное — в каких условиях будут храниться мировые шедевры.
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Анна Нехаева
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анн идальго, великобритания, германия, испания, лувр, центр жоржа помпиду, музеи, электричество, эйфелева башня, париж, экономия
Анн Идальго, Великобритания, Германия, Испания, Лувр, Центр Жоржа Помпиду, Культура, Музеи, Электричество, Эйфелева башня, Париж, Экономия
08:00 30.09.2022 (обновлено: 08:08 30.09.2022)
 

Холодные залы, экономия на всём: новые реалии культурной Европы

CC BY-SA 2.0 / christine592 / centre pompidouЦентр Помпиду
Центр Помпиду - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
CC BY-SA 2.0 / christine592 / centre pompidou
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Европе предстоит пережить зиму на фоне энергетического кризиса. Цены на отопление и электричество растут — некоторые предрекают, что до 500 процентов. Такие издержки в бюджеты не заложены. Музеи экономят на иллюминации фасадов, Эйфелева башня будет сверкать меньше, а термин "энергетическая осознанность" употребляют все чаще. О том, как планируют освещать монументы зимой и почему уменьшение теплоснабжения опасно для мировых шедевров, — в эксклюзивных комментариях европейских музеев для РИА Новости.

Города во тьме?

Самый яркий (причем буквально) пример — это сокращение времени подсветки европейских достопримечательностей.
Знаменитая стеклянная пирамида перед зданием Лувра — одна из визитных карточек музея, место для многочисленных селфи туристов. Теперь прозрачный монумент будут подсвечивать только до одиннадцати вечера.

"Обеспокоенный энергетической осознанностью, Лувр принял решение каждый вечер выключать освещение пирамиды на два часа раньше, то есть в 23:00 вместо 1:00, начиная с 16 сентября", — пояснили РИА Новости в пресс-службе музея.

Там также отметили, что Лувр уже более десяти лет придерживается подхода корпоративной социальной ответственности, направленной на снижение воздействия на окружающую среду.
© AFP 2022 / Ludovic MarinЛюди перед пирамидой Лувра в Париже
Люди перед пирамидой Лувра в Париже
1 из 2
Люди перед пирамидой Лувра в Париже
© AFP 2022 / Ludovic Marin
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанк

Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона, один из символов Парижа. Строилась с 1985 по 1989 год по проекту американского архитектора китайского происхождения Бэйя Юймина

Лувр
2 из 2

Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона, один из символов Парижа. Строилась с 1985 по 1989 год по проекту американского архитектора китайского происхождения Бэйя Юймина

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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1 из 2
Люди перед пирамидой Лувра в Париже
© AFP 2022 / Ludovic Marin
2 из 2

Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона, один из символов Парижа. Строилась с 1985 по 1989 год по проекту американского архитектора китайского происхождения Бэйя Юймина

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Еще раньше — в десять вечера — будут гаснуть софиты башни Сен-Жак, Версальского дворца, а также муниципальных музеев.
В то же время французские власти объявили, что подсветку Эйфелевой башни планируют выключать не в час ночи, как раньше, а в 23:45. Все это — чтобы соответствовать плану экономии электроэнергии города.
© AFP 2022 / Geoffroy Van der HasseltНеделя женской моды в Париже у фонтанов Jardin du Trocadero перед Эйфелевой башней в Париже
Неделя женской моды в Париже у фонтанов Jardin du Trocadero перед Эйфелевой башней в Париже - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt
Неделя женской моды в Париже у фонтанов Jardin du Trocadero перед Эйфелевой башней в Париже

"Мы также работаем над этим вопросом, — сообщили в пресс-службе центра Помпиду. — Первым шагом станет выключение подсветки на фасаде главного здания около одиннадцати вечера".

Уже идут переговоры о сокращении времени иллюминации Триумфальной арки и Пантеона.

"Париж всегда будет городом огней", — уверяет мэр Анн Идальго, несмотря на нововведения.

CC BY-SA 2.0 / Osmar Valdebenito / Centre Pompidou

Фасад центра Помпиду

Центр Помпиду
1 из 2

Фасад центра Помпиду

CC BY-SA 2.0 / Osmar Valdebenito / Centre Pompidou
CC BY 2.0 / Christophe Goessen / Centre Pompidou, MetzЦентр Помпиду
Центр Помпиду
2 из 2
Центр Помпиду
CC BY 2.0 / Christophe Goessen / Centre Pompidou, Metz
1 из 2

Фасад центра Помпиду

CC BY-SA 2.0 / Osmar Valdebenito / Centre Pompidou
2 из 2
Центр Помпиду
CC BY 2.0 / Christophe Goessen / Centre Pompidou, Metz
В Германии подобную практику ввели летом, когда энергию экономили из-за жары. Тогда отключили освещение колонны Победы в Большом Тиргартене и Мемориальной церкви кайзера Вильгельма на площади Брайтшайдплац в Берлине.
© AFP 2022 / Tobias SchwarzБранденбургские ворота в Берлине
Бранденбургские ворота в Берлине
1 из 2
Бранденбургские ворота в Берлине
© AFP 2022 / Tobias Schwarz
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанк

Мемориальная церковь кайзера Вильгельма на площади Брайтшайдплац в Берлине

Города мира. Берлин
2 из 2

Мемориальная церковь кайзера Вильгельма на площади Брайтшайдплац в Берлине

© РИА Новости / Игорь Зарембо
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1 из 2
Бранденбургские ворота в Берлине
© AFP 2022 / Tobias Schwarz
2 из 2

Мемориальная церковь кайзера Вильгельма на площади Брайтшайдплац в Берлине

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
В жаркие месяцы власти Германии, как и Испании, рекомендовали гражданам не злоупотреблять использованием кондиционеров. С наступлением холодов отопление включат позже, а общественные помещения будут прогревать не больше чем на 18-19 градусов.
В той же Испании освещение неиспользуемых витрин отключили совсем, а подсветка общественных зданий теперь работает только до 22:00. Аналогичные меры рассматривает австрийский Зальцбург. Город Линц уже отказался от ночной иллюминации достопримечательностей.
© РИА Новости / Елена Шестернина / Перейти в медиабанкПосетители открытого музея Прадо в Мадриде
Посетители открытого музея Прадо в Мадриде - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Елена Шестернина
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Посетители открытого музея Прадо в Мадриде

Сохранение сокровищ

Можно лишь предположить, как при отключении тепла или снижении мощностей электроприборов будут действовать европейские культурные институции. Именно там хранятся знаменитые шедевры: импрессионисты в стенах музея Орсе, полотна Веласкеса в Прадо, Микеланджело в собрании Ватикана или работы кисти Тернера в Национальной портретной галерее Лондона.
Речь идет как о постоянных экспозициях, так и о гигантских фондохранилищах, скрытых от посетителей.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкРеставрационно-хранительский центр "Старая Деревня"
Реставрационно-хранительский центр Старая Деревня - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня"

"В затруднительном положении при необдуманном резком снижении энергопотребления могут оказаться музеи, где идеальный климат в замкнутом пространстве создают с помощью специальных установок, — предполагает замдиректора по учетно-хранительским вопросам, главный хранитель Музея архитектуры имени Щусева Наталья Шашкова. — Повышение или понижение влажности, рост температуры, застой воздуха, попадание в помещение опасных веществ из внешней среды при отказе от фильтрации могут вызвать значительные и относительно быстрые разрушения экспонатов".

Главный хранитель Екатеринбургского музея изобразительных искусств Анна Гринева напоминает, что экспонатам нужен определенный климат, а некоторые коллекции и объекты требуют особого уровня освещенности. "Несмотря на то что хранение предметов в фондохранилищах и на выставках отличается, соблюдение и поддержание необходимой температуры, влажности и освещения — одно из основных условий", — поясняет она.
© AFP 2022 / Sameer Al-DoumyПосетители музея Лувр-Ланс во Франции
Посетители музея Лувр-Ланс во Франции - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / Sameer Al-Doumy
Посетители музея Лувр-Ланс во Франции
Российские музейные специалисты подчеркивают, что не владеют информацией о ситуации с условиями хранения предметов в европейских фондах и запасниках. Также нет данных о протоколах на случай непредвиденных ситуаций.
Но во всем мире сохранение определенных типов экспонатов требует особых условий. Для большинства археологических памятников, металлов, подверженных коррозии, и пористого камня необходим низкий уровень влажности. А для изделий из дерева, кости, кожи, перламутра опасно пересыхание. Фотоматериалы нужно хранить при низкой температуре, пергамент и восточные изделия из шелка чувствительны к колебаниям климата.
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в медиабанкВыставка "Шедевры нового искусства. Собрание С. И. Щукина" в Париже
Выставка Шедевры нового искусства. Собрание С.И. Щукина в Париже - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Выставка "Шедевры нового искусства. Собрание С. И. Щукина" в Париже

"Олово — капризный металл. Если не соблюдать режим хранения, он заболевает "оловянной чумой" — на предмете появляются пятнышки, которые потом превращаются в пятна. И может случиться так, что вещь превратится в порошок", — приводит пример заместитель директора по фондовой работе ГИМ Марина Чистякова.

Не все просто и с живописью: при перепаде температур возникает опасность образования кракелюра — мелких трещинок на картине, которые могут даже уничтожить изображение.
© Фото : предоставлено пресс-службой Аrt RusseПроект создания гобелена на основе акварели принца Чарльза
Проект создания гобелена на основе акварели Принца Чарльз - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Аrt Russe
Проект создания гобелена на основе акварели принца Чарльза

"Вся бумага очень хрупкая — графика, документы, фотографии, — добавляет главный хранитель музея-заповедника "Царицыно" Елена Карасева. — Ей нужен режим похолоднее и потемнее, иначе она желтеет, покрывается рыжими пятнами, которые реставраторы называют "лисьими".

Практические советы в новых условиях выработал Немецкий союз музеев. Он рекомендует проверить возможность совместного хранения материалов с одинаковыми требованиями консервации. Или подумать о том, чтобы временно переместить коллекцию в помещения, которые "могут кондиционироваться более энергоэффективным способом или где уже созданы наилучшие климатические условия".
CC BY-SA 4.0 / Hnapel / Altar van Zeus in het Pergamonmuseum, Berlijn / Cropped imageПергамский алтарь в берлинском Пергамском музее
Пергамский алтарь в берлинском Пергамском музее - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
CC BY-SA 4.0 / Hnapel / Altar van Zeus in het Pergamonmuseum, Berlijn / Cropped image
Пергамский алтарь в берлинском Пергамском музее

Для тех, кому холодно

В последние годы многие европейские музеи уже работали над программами по сокращению энергопотребления. Переходили на светодиодные лампы, делали датчики движения и более эффективные двигатели вентиляционных установок.
© AFP 2022 / Sameer Al-DoumyПосетители музея Лувр-Ланс во Франции
Посетители музея Лувр-Ланс во Франции - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / Sameer Al-Doumy
Посетители музея Лувр-Ланс во Франции

"Рост стоимости жизни и цен на энергоносители окажет серьезное влияние на отдельных лиц и учреждения в музейном и художественном секторах, — рассказали РИА Новости в лондонской Национальной портретной галерее. — В дополнение к бесплатному доступу к нашей коллекции мы предлагаем и другие мероприятия для аудитории. Мы намерены играть положительную роль в качестве общественного арт-учреждения".

CC BY 2.0 / Herry Lawford / National Portrait GalleryНациональная портретная галерея в Лондоне
Национальная портретная галерея в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
CC BY 2.0 / Herry Lawford / National Portrait Gallery
Национальная портретная галерея в Лондоне
Изначально многие музеи, галереи и библиотеки Европы заявили, что готовы стать "убежищем" для тех, у кого нет возможности нормально отапливать свои дома: желающие смогут прийти не только на экскурсию или занятия, но и просто погреться.
Однако в последнее время площадки обеспокоены повышением цен. Так, музеи в Страсбурге сократят часы работы. Они планируют закрываться на два полных дня в неделю, а также приостанавливать потребление электричества с 13:00 до 14:00.
CC BY-SA 2.0 / stu smith / tate britainПосетители британской галереи Тейт
Посетители британской галереи Тейт - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
CC BY-SA 2.0 / stu smith / tate britain
Посетители британской галереи Тейт
Не менее взволнованна Великобритания — даже несмотря на заявления правительства о полугодовом сдерживании цен на энергоносители для бизнеса. Прогнозируют, что годовые счета за электроэнергию домохозяйств вырастут там в среднем до 80 процентов с октября, а музеев — до 500 процентов.

"Люди в абсолютном отчаянии, — признается директор Ассоциации музеев Великобритании Шэрон Хил. — Я никогда не видела ничего подобного в секторе — директора музеев и руководители говорят, что не знают, как будут платить по счетам этой зимой".

По ее словам, если музеи не найдут финансовой поддержки у государства или спонсоров, им придется как минимум закрываться в некоторые дни недели.
CC0 / thinkrorbot / LouvreПосетители в музее Лувра
Посетители в музее Лувра - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
CC0 / thinkrorbot / Louvre
Посетители в музее Лувра
Но все же главное — в каких условиях будут храниться мировые шедевры.

"Самое страшное для музейного предмета — перепады температуры и влажности, — отмечает главный хранитель музея-заповедника "Царицыно" Елена Карасева. — Но даже в самых критических ситуациях — как пример, при длительном отключении электричества — музеи обязаны искать выход. Так как это святая обязанность — сохранять коллекции".

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КультураАнн ИдальгоВеликобританияГерманияИспанияЛуврЦентр Жоржа ПомпидуМузеиЭлектричествоЭйфелева башняПарижЭкономия
 
 
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