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Центробанк назвал пять схем мошенников по обману пожилых людей - РИА Новости, 30.09.2022
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Центробанк назвал пять схем мошенников по обману пожилых людей
Центробанк назвал пять схем мошенников по обману пожилых людей - РИА Новости, 30.09.2022
Центробанк назвал пять схем мошенников по обману пожилых людей
Пожилые люди в России наиболее уязвимы перед финансовыми мошенниками, в арсенале которых самой большой популярностью для обмана пользуются схемы навязывания... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:11
2022-09-30T13:11
россия
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пожилые люди в России наиболее уязвимы перед финансовыми мошенниками, в арсенале которых самой большой популярностью для обмана пользуются схемы навязывания кредита, хищения денег под предлогом их защиты, а также втягивания в финансовые пирамиды, сообщила пресс-служба главного управления Банка России по ЦФО.В субботу, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей. "Пожилые люди являются наиболее уязвимой аудиторией перед уловками финансовых мошенников… Основной инструмент, который используют мошенники при общении с пожилыми людьми – это социальная инженерия", - говорится в сообщении.Банк России выявил пять наиболее актуальных схем мошенников, которые могут угрожать пожилым людям. Первая связана с так называемым "безопасным счетом" в ЦБ. "Зачастую злоумышленники используют многоуровневые атаки: сначала человеку звонит якобы сотрудник МВД, говорит об угрозе счету и о том, что деньги нужно срочно перевести на "безопасный счет в Центробанке", затем обеспокоенного человека соединяют якобы с сотрудником Центрального банка… "Сотрудник" убеждает пенсионера перевести деньги на "специальный лицевой счет в Центробанке", чтобы сохранить средства", - раскрыли схему в ЦБ.Еще одна уловка – требование оформить кредит. Аферисты могут представиться сотрудниками банковской сферы и сообщить, что на имя гражданина неизвестный пытается оформить кредит. И чтобы его аннулировать, необходимо срочно оформить некий технический "встречный кредит". Также, по данным ЦБ, остаются популярными схемы со звонками якобы из службы безопасности банка с требованием срочно назвать конфиденциальные данные карты, чтобы "спасти" средства. Распространены звонки якобы из Пенсионного фонда или налоговой с предложением получить положенные выплаты.Четвертая уловка – обман на сайтах бесплатных объявлений. Мошенники публикуют объявления о продаже товаров по выгодным ценам, выходят на связь, предлагают заманчивые условия и якобы для удобства предлагают перевести диалог из официального чата на платформе в один из мессенджеров. Выведя жертву за пределы официального чата, мошенники просят назвать номер карты и секретные данные якобы для перевода денег, либо присылают ссылку на фишинговые сайты, замаскированные, например, под сервисы доставки. Вводя данные карты на фейковом ресурсе, жертва лишается денег.И, наконец, еще одним способом отъема средств у пожилых людей является втягивание их в финансовые пирамиды. "Как правило, нелегальные организации, которые нацелены на пенсионеров, называют себя "Кассами взаимопомощи", Потребительскими обществами, Потребительскими кооперативами, работают в форме ООО, предлагают вложения в фармацевтику, в фермерские хозяйства, просто в "накопительные вклады". Обещают высокие проценты, страховку и прочие золотые горы", - пояснили в регуляторе.
https://ria.ru/20220907/posobiya-1814983982.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), общество
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
13:11 30.09.2022
 
Центробанк назвал пять схем мошенников по обману пожилых людей

В Центробанке назвали пять наиболее популярных схем мошенников по обману пожилых людей

© Depositphotos / leungchopanБанковская карта
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Depositphotos / leungchopan
Банковская карта. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пожилые люди в России наиболее уязвимы перед финансовыми мошенниками, в арсенале которых самой большой популярностью для обмана пользуются схемы навязывания кредита, хищения денег под предлогом их защиты, а также втягивания в финансовые пирамиды, сообщила пресс-служба главного управления Банка России по ЦФО.
В субботу, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей. "Пожилые люди являются наиболее уязвимой аудиторией перед уловками финансовых мошенников… Основной инструмент, который используют мошенники при общении с пожилыми людьми – это социальная инженерия", - говорится в сообщении.
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7 сентября, 02:17
Пенсионеров предупредили о мошенничестве с перерасчетом пособий
Банк России выявил пять наиболее актуальных схем мошенников, которые могут угрожать пожилым людям. Первая связана с так называемым "безопасным счетом" в ЦБ. "Зачастую злоумышленники используют многоуровневые атаки: сначала человеку звонит якобы сотрудник МВД, говорит об угрозе счету и о том, что деньги нужно срочно перевести на "безопасный счет в Центробанке", затем обеспокоенного человека соединяют якобы с сотрудником Центрального банка… "Сотрудник" убеждает пенсионера перевести деньги на "специальный лицевой счет в Центробанке", чтобы сохранить средства", - раскрыли схему в ЦБ.
Еще одна уловка – требование оформить кредит. Аферисты могут представиться сотрудниками банковской сферы и сообщить, что на имя гражданина неизвестный пытается оформить кредит. И чтобы его аннулировать, необходимо срочно оформить некий технический "встречный кредит". Также, по данным ЦБ, остаются популярными схемы со звонками якобы из службы безопасности банка с требованием срочно назвать конфиденциальные данные карты, чтобы "спасти" средства. Распространены звонки якобы из Пенсионного фонда или налоговой с предложением получить положенные выплаты.
Четвертая уловка – обман на сайтах бесплатных объявлений. Мошенники публикуют объявления о продаже товаров по выгодным ценам, выходят на связь, предлагают заманчивые условия и якобы для удобства предлагают перевести диалог из официального чата на платформе в один из мессенджеров. Выведя жертву за пределы официального чата, мошенники просят назвать номер карты и секретные данные якобы для перевода денег, либо присылают ссылку на фишинговые сайты, замаскированные, например, под сервисы доставки. Вводя данные карты на фейковом ресурсе, жертва лишается денег.
И, наконец, еще одним способом отъема средств у пожилых людей является втягивание их в финансовые пирамиды. "Как правило, нелегальные организации, которые нацелены на пенсионеров, называют себя "Кассами взаимопомощи", Потребительскими обществами, Потребительскими кооперативами, работают в форме ООО, предлагают вложения в фармацевтику, в фермерские хозяйства, просто в "накопительные вклады". Обещают высокие проценты, страховку и прочие золотые горы", - пояснили в регуляторе.
Стенд Сбера на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 14:56
Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества в интернете
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
 
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