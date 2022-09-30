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Минцифры помогло ошибочно мобилизованному IT-специалисту - РИА Новости, 30.09.2022
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Минцифры помогло ошибочно мобилизованному IT-специалисту
Минцифры помогло ошибочно мобилизованному IT-специалисту - РИА Новости, 30.09.2022
Минцифры помогло ошибочно мобилизованному IT-специалисту
Минцифры России помогло ошибочно мобилизованному IT-специалисту Юрию Конькову, которого отпустили 29 сентября после ходатайства Максута Шадаева, рассказала РИА... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T20:38
2022-09-30T20:38
максут шадаев
россия
частичная мобилизация в россии
даниил егоров
сергей шойгу
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минцифры России помогло ошибочно мобилизованному IT-специалисту Юрию Конькову, которого отпустили 29 сентября после ходатайства Максута Шадаева, рассказала РИА Новости заместитель гендиректора компании "Налог сервис" Виктория Емельянова.По ее словам, 21 сентября сотруднику компании "Налог сервис" Конькову позвонили из военкомата с просьбой явиться в рамках частичной мобилизации. На следующий день, как рассказывает Емельянова, Коньков пришел в военкомат, где ему вручили повестку. В этот же день представители компании, в которой он работает, отвезли в военкомат письмо от организации и аккредитацию компании, необходимые для получения отсрочки. Однако, в тот день Конькова оставили в военкомате. После этого, представители "Налог сервис" направили обращение в Минцифры России вместе с пакетом документов."28 числа пришла телеграмма из Минцифры в военкомат, однако коллегу не отпустили. ... Соответственно, после этого глава Минцифры Максут Шадаев и руководитель Федеральной Налоговой службы Даниил Егоров взяли под контроль ситуацию. После чего коллегу отпустили 29 числа в 19.00", - поделилась деталями истории Емельянова."Хотим поблагодарить главу Минцифры России Максута Шадаева за личное участие в судьбе нашего IT-специалиста - заместителя начальника отдела администрирования технологической инфраструктуре Волгоградского филиала Конькова Юрия", - отметили в компании.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.Минобороны также сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
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максут шадаев, россия, частичная мобилизация в россии, даниил егоров, сергей шойгу
Максут Шадаев, Россия, Частичная мобилизация в России, Даниил Егоров, Сергей Шойгу
20:38 30.09.2022
 
Минцифры помогло ошибочно мобилизованному IT-специалисту

Минцифры помогло ошибочно мобилизованному IT-специалисту Конькову

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация
Частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Частичная мобилизация. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минцифры России помогло ошибочно мобилизованному IT-специалисту Юрию Конькову, которого отпустили 29 сентября после ходатайства Максута Шадаева, рассказала РИА Новости заместитель гендиректора компании "Налог сервис" Виктория Емельянова.
По ее словам, 21 сентября сотруднику компании "Налог сервис" Конькову позвонили из военкомата с просьбой явиться в рамках частичной мобилизации. На следующий день, как рассказывает Емельянова, Коньков пришел в военкомат, где ему вручили повестку. В этот же день представители компании, в которой он работает, отвезли в военкомат письмо от организации и аккредитацию компании, необходимые для получения отсрочки. Однако, в тот день Конькова оставили в военкомате. После этого, представители "Налог сервис" направили обращение в Минцифры России вместе с пакетом документов.
"28 числа пришла телеграмма из Минцифры в военкомат, однако коллегу не отпустили. ... Соответственно, после этого глава Минцифры Максут Шадаев и руководитель Федеральной Налоговой службы Даниил Егоров взяли под контроль ситуацию. После чего коллегу отпустили 29 числа в 19.00", - поделилась деталями истории Емельянова.
"Хотим поблагодарить главу Минцифры России Максута Шадаева за личное участие в судьбе нашего IT-специалиста - заместителя начальника отдела администрирования технологической инфраструктуре Волгоградского филиала Конькова Юрия", - отметили в компании.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
Минобороны также сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
Мобилизованные граждане - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 14:28
Более 80 ошибочно мобилизованных жителей Рязанской области вернулись домой
 
Максут ШадаевРоссияЧастичная мобилизация в РоссииДаниил ЕгоровСергей Шойгу
 
 
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