https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820706466.html
Получивших на работе удостоверение об отсрочке не мобилизуют
Получивших на работе удостоверение об отсрочке не мобилизуют - РИА Новости, 30.09.2022
Получивших на работе удостоверение об отсрочке не мобилизуют
Получившие от работодателя удостоверение об отсрочке имеют бронь и не подлежат мобилизации на время работы гражданина на указанной должности, сообщил портал... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T18:31
2022-09-30T18:31
2022-09-30T19:46
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
россия
общество
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Получившие от работодателя удостоверение об отсрочке имеют бронь и не подлежат мобилизации на время работы гражданина на указанной должности, сообщил портал "Объясняем.рф"."Да, подобные удостоверения выдаются гражданам, работающим на забронированных от призыва по мобилизации должностях. Призыву по мобилизации они не подлежат. Выданное удостоверение действует на время работы гражданина на указанной должности", — отмечается в ответе на соответствующий вопрос.Также уточняется, что сотрудники, устроившиеся на такую должность после начала частичной мобилизации, не будут призваны. Таким образом дата выхода на работу не имеет значенияПрезидент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Россия, Общество
18:31 30.09.2022 (обновлено: 19:46 30.09.2022)
Получивших на работе удостоверение об отсрочке не мобилизуют
Получивших на работе удостоверение об отсрочке не мобилизуют на время работы на должности
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Получившие от работодателя удостоверение об отсрочке имеют бронь и не подлежат мобилизации на время работы гражданина на указанной должности, сообщил портал "Объясняем.рф
".
"Да, подобные удостоверения выдаются гражданам, работающим на забронированных от призыва по мобилизации должностях. Призыву по мобилизации они не подлежат. Выданное удостоверение действует на время работы гражданина на указанной должности", — отмечается в ответе на соответствующий вопрос.
Также уточняется, что сотрудники, устроившиеся на такую должность после начала частичной мобилизации, не будут призваны. Таким образом дата выхода на работу не имеет значения
Президент России Владимир Путин
21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине
.
В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.