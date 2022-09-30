https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820706466.html

Получивших на работе удостоверение об отсрочке не мобилизуют

Получивших на работе удостоверение об отсрочке не мобилизуют - РИА Новости, 30.09.2022

Получивших на работе удостоверение об отсрочке не мобилизуют

Получившие от работодателя удостоверение об отсрочке имеют бронь и не подлежат мобилизации на время работы гражданина на указанной должности, сообщил портал... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T18:31

2022-09-30T18:31

2022-09-30T19:46

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

россия

общество

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Получившие от работодателя удостоверение об отсрочке имеют бронь и не подлежат мобилизации на время работы гражданина на указанной должности, сообщил портал "Объясняем.рф"."Да, подобные удостоверения выдаются гражданам, работающим на забронированных от призыва по мобилизации должностях. Призыву по мобилизации они не подлежат. Выданное удостоверение действует на время работы гражданина на указанной должности", — отмечается в ответе на соответствующий вопрос.Также уточняется, что сотрудники, устроившиеся на такую должность после начала частичной мобилизации, не будут призваны. Таким образом дата выхода на работу не имеет значенияПрезидент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

частичная мобилизация в россии, россия, общество