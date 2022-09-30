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Ошибочно мобилизованные жители Владимирской области вернулись домой - РИА Новости, 30.09.2022
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Ошибочно мобилизованные жители Владимирской области вернулись домой
Ошибочно мобилизованные жители Владимирской области вернулись домой - РИА Новости, 30.09.2022
Ошибочно мобилизованные жители Владимирской области вернулись домой
За неделю домой вернулись 72 ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации жителя Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:41
2022-09-30T13:41
общество
сергей шойгу
украина
владимирская область
россия
частичная мобилизация в россии
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РЯЗАНЬ, 30 сен – РИА Новости. За неделю домой вернулись 72 ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации жителя Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев."Были случаи некорректного призыва. Объективно разбираемся с каждым случаем, оказываем поддержку семьям. Если в начале недели у нас всего лишь пять ошибочно мобилизованных человек вернулись домой из учебного центра, то по итогам недели уже 72 человека", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.По его словам, военкомы не имели достаточных инструкций и актуальной информации о состоянии здоровья, семейном статусе пребывающих в запасе и других обстоятельствах. "Не все извещали военкоматы об изменениях в своей жизни. Восстанавливаем справедливость, все поступившие обращения будут рассмотрены. Получены инструкции Минобороны, которые упорядочили процедуру и повысили её прозрачность. Работа уже сейчас должна выправиться", - подчеркнул губернатор.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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общество, сергей шойгу, украина, владимирская область, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Сергей Шойгу, Украина, Владимирская область, Россия, Частичная мобилизация в России
13:41 30.09.2022
 
Ошибочно мобилизованные жители Владимирской области вернулись домой

Более 70 ошибочно мобилизованных жителей Владимирской области вернулись домой

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане на торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа
Мобилизованные граждане на торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мобилизованные граждане на торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 30 сен – РИА Новости. За неделю домой вернулись 72 ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации жителя Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев.
"Были случаи некорректного призыва. Объективно разбираемся с каждым случаем, оказываем поддержку семьям. Если в начале недели у нас всего лишь пять ошибочно мобилизованных человек вернулись домой из учебного центра, то по итогам недели уже 72 человека", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
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По его словам, военкомы не имели достаточных инструкций и актуальной информации о состоянии здоровья, семейном статусе пребывающих в запасе и других обстоятельствах. "Не все извещали военкоматы об изменениях в своей жизни. Восстанавливаем справедливость, все поступившие обращения будут рассмотрены. Получены инструкции Минобороны, которые упорядочили процедуру и повысили её прозрачность. Работа уже сейчас должна выправиться", - подчеркнул губернатор.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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