Ошибочно мобилизованные жители Владимирской области вернулись домой
Более 70 ошибочно мобилизованных жителей Владимирской области вернулись домой
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане на торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа
Мобилизованные граждане на торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 30 сен – РИА Новости. За неделю домой вернулись 72 ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации жителя Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев.
"Были случаи некорректного призыва. Объективно разбираемся с каждым случаем, оказываем поддержку семьям. Если в начале недели у нас всего лишь пять ошибочно мобилизованных человек вернулись домой из учебного центра, то по итогам недели уже 72 человека", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
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По его словам, военкомы не имели достаточных инструкций и актуальной информации о состоянии здоровья, семейном статусе пребывающих в запасе и других обстоятельствах. "Не все извещали военкоматы об изменениях в своей жизни. Восстанавливаем справедливость, все поступившие обращения будут рассмотрены. Получены инструкции Минобороны, которые упорядочили процедуру и повысили её прозрачность. Работа уже сейчас должна выправиться", - подчеркнул губернатор.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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