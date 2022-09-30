https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820579978.html

Ошибочно мобилизованные жители Владимирской области вернулись домой

Ошибочно мобилизованные жители Владимирской области вернулись домой - РИА Новости, 30.09.2022

Ошибочно мобилизованные жители Владимирской области вернулись домой

За неделю домой вернулись 72 ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации жителя Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:41

2022-09-30T13:41

2022-09-30T13:41

общество

сергей шойгу

украина

владимирская область

россия

частичная мобилизация в россии

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РЯЗАНЬ, 30 сен – РИА Новости. За неделю домой вернулись 72 ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации жителя Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев."Были случаи некорректного призыва. Объективно разбираемся с каждым случаем, оказываем поддержку семьям. Если в начале недели у нас всего лишь пять ошибочно мобилизованных человек вернулись домой из учебного центра, то по итогам недели уже 72 человека", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.По его словам, военкомы не имели достаточных инструкций и актуальной информации о состоянии здоровья, семейном статусе пребывающих в запасе и других обстоятельствах. "Не все извещали военкоматы об изменениях в своей жизни. Восстанавливаем справедливость, все поступившие обращения будут рассмотрены. Получены инструкции Минобороны, которые упорядочили процедуру и повысили её прозрачность. Работа уже сейчас должна выправиться", - подчеркнул губернатор.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820072447.html

https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820272701.html

украина

владимирская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей шойгу, украина, владимирская область, россия, частичная мобилизация в россии