https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820579463.html
Глава СПЧ призвал губернаторов обеспечить мобилизованных всем необходимым
Глава СПЧ призвал губернаторов обеспечить мобилизованных всем необходимым - РИА Новости, 30.09.2022
Глава СПЧ призвал губернаторов обеспечить мобилизованных всем необходимым
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал губернаторов срочно обеспечить призванных в рамках частичной мобилизации всем... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:37
2022-09-30T13:37
2022-09-30T13:37
общество
валерий фадеев
александр соколов
новгородская область
кировская область
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал губернаторов срочно обеспечить призванных в рамках частичной мобилизации всем необходимым."Я напомню, что ответственны за мобилизацию не только военкоматы, но и главы регионов или муниципалитетов. Соответственно, спрашивать за условия для призывников надо и с них... Призываю глав всех субъектов РФ обеспечить бойцов всем необходимым. Надо немедленно снять напряжение в обществе по этой теме", - говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале Совета.По его словам, в соцсетях публикуются сообщения, "инструкции, какие вещи принести с собой в военкомат". "Очевидно, что эта ситуация ненормальная", - считает он.При этом Фадеев отметил, что в ряде регионов главы внимательно следят за частичной мобилизацией и "провожают ребят достойно".Глава СПЧ отметил работу губернатора Новгородской области Андрея Никитина, который сообщил, что "всем необходимым военнослужащих обеспечивают власти" и он сам контролирует ситуацию с каждым призывником."Губернатор Кировской области Александр Соколов лично прилетит в часть к мобилизованным, чтобы проверить условия, а за каждой семьей закрепит соцработников для решения проблем", - рассказал Фадеев.Также, по его словам, в Нижегородской области комплектуют наборы – от спальника до батареек."В Крыму банки и предприниматели на российских предприятиях оборонно-промышленного комплекса закупили бронежилеты, шлемы, средства связи, спальники, форму и обувь", - сообщил Фадеев.Он добавил, что в Москве в пунктах мобилизации стали выдавать обмундирование и сухпайки.
https://ria.ru/20220930/otsrochka-1820534964.html
новгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валерий фадеев, александр соколов, новгородская область, кировская область, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Валерий Фадеев, Александр Соколов, Новгородская область, Кировская область, Россия, Частичная мобилизация в России
Глава СПЧ призвал губернаторов обеспечить мобилизованных всем необходимым
Глава СПЧ Фадеев призвал губернаторов срочно обеспечить мобилизованных всем необходимым
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал
губернаторов срочно обеспечить призванных в рамках частичной мобилизации всем необходимым.
"Я напомню, что ответственны за мобилизацию не только военкоматы, но и главы регионов или муниципалитетов. Соответственно, спрашивать за условия для призывников надо и с них... Призываю глав всех субъектов РФ обеспечить бойцов всем необходимым. Надо немедленно снять напряжение в обществе по этой теме", - говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале Совета.
По его словам, в соцсетях публикуются сообщения, "инструкции, какие вещи принести с собой в военкомат". "Очевидно, что эта ситуация ненормальная", - считает он.
При этом Фадеев отметил, что в ряде регионов главы внимательно следят за частичной мобилизацией и "провожают ребят достойно".
Глава СПЧ отметил работу губернатора Новгородской области
Андрея Никитина, который сообщил, что "всем необходимым военнослужащих обеспечивают власти" и он сам контролирует ситуацию с каждым призывником.
"Губернатор Кировской области Александр Соколов
лично прилетит в часть к мобилизованным, чтобы проверить условия, а за каждой семьей закрепит соцработников для решения проблем", - рассказал Фадеев.
Также, по его словам, в Нижегородской области
комплектуют наборы – от спальника до батареек.
"В Крыму банки и предприниматели на российских предприятиях оборонно-промышленного комплекса закупили бронежилеты, шлемы, средства связи, спальники, форму и обувь", - сообщил Фадеев.
Он добавил, что в Москве
в пунктах мобилизации стали выдавать обмундирование и сухпайки.