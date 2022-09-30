https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820579463.html

Глава СПЧ призвал губернаторов обеспечить мобилизованных всем необходимым

Глава СПЧ призвал губернаторов обеспечить мобилизованных всем необходимым - РИА Новости, 30.09.2022

Глава СПЧ призвал губернаторов обеспечить мобилизованных всем необходимым

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал губернаторов срочно обеспечить призванных в рамках частичной мобилизации всем... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:37

2022-09-30T13:37

2022-09-30T13:37

общество

валерий фадеев

александр соколов

новгородская область

кировская область

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал губернаторов срочно обеспечить призванных в рамках частичной мобилизации всем необходимым."Я напомню, что ответственны за мобилизацию не только военкоматы, но и главы регионов или муниципалитетов. Соответственно, спрашивать за условия для призывников надо и с них... Призываю глав всех субъектов РФ обеспечить бойцов всем необходимым. Надо немедленно снять напряжение в обществе по этой теме", - говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале Совета.По его словам, в соцсетях публикуются сообщения, "инструкции, какие вещи принести с собой в военкомат". "Очевидно, что эта ситуация ненормальная", - считает он.При этом Фадеев отметил, что в ряде регионов главы внимательно следят за частичной мобилизацией и "провожают ребят достойно".Глава СПЧ отметил работу губернатора Новгородской области Андрея Никитина, который сообщил, что "всем необходимым военнослужащих обеспечивают власти" и он сам контролирует ситуацию с каждым призывником."Губернатор Кировской области Александр Соколов лично прилетит в часть к мобилизованным, чтобы проверить условия, а за каждой семьей закрепит соцработников для решения проблем", - рассказал Фадеев.Также, по его словам, в Нижегородской области комплектуют наборы – от спальника до батареек."В Крыму банки и предприниматели на российских предприятиях оборонно-промышленного комплекса закупили бронежилеты, шлемы, средства связи, спальники, форму и обувь", - сообщил Фадеев.Он добавил, что в Москве в пунктах мобилизации стали выдавать обмундирование и сухпайки.

https://ria.ru/20220930/otsrochka-1820534964.html

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Варвара Скокшина

общество, валерий фадеев, александр соколов, новгородская область, кировская область, россия, частичная мобилизация в россии