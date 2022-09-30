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Глава СПЧ призвал губернаторов обеспечить мобилизованных всем необходимым - РИА Новости, 30.09.2022
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Глава СПЧ призвал губернаторов обеспечить мобилизованных всем необходимым
Глава СПЧ призвал губернаторов обеспечить мобилизованных всем необходимым - РИА Новости, 30.09.2022
Глава СПЧ призвал губернаторов обеспечить мобилизованных всем необходимым
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал губернаторов срочно обеспечить призванных в рамках частичной мобилизации всем... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:37
2022-09-30T13:37
общество
валерий фадеев
александр соколов
новгородская область
кировская область
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал губернаторов срочно обеспечить призванных в рамках частичной мобилизации всем необходимым."Я напомню, что ответственны за мобилизацию не только военкоматы, но и главы регионов или муниципалитетов. Соответственно, спрашивать за условия для призывников надо и с них... Призываю глав всех субъектов РФ обеспечить бойцов всем необходимым. Надо немедленно снять напряжение в обществе по этой теме", - говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале Совета.По его словам, в соцсетях публикуются сообщения, "инструкции, какие вещи принести с собой в военкомат". "Очевидно, что эта ситуация ненормальная", - считает он.При этом Фадеев отметил, что в ряде регионов главы внимательно следят за частичной мобилизацией и "провожают ребят достойно".Глава СПЧ отметил работу губернатора Новгородской области Андрея Никитина, который сообщил, что "всем необходимым военнослужащих обеспечивают власти" и он сам контролирует ситуацию с каждым призывником."Губернатор Кировской области Александр Соколов лично прилетит в часть к мобилизованным, чтобы проверить условия, а за каждой семьей закрепит соцработников для решения проблем", - рассказал Фадеев.Также, по его словам, в Нижегородской области комплектуют наборы – от спальника до батареек."В Крыму банки и предприниматели на российских предприятиях оборонно-промышленного комплекса закупили бронежилеты, шлемы, средства связи, спальники, форму и обувь", - сообщил Фадеев.Он добавил, что в Москве в пунктах мобилизации стали выдавать обмундирование и сухпайки.
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общество, валерий фадеев, александр соколов, новгородская область, кировская область, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Валерий Фадеев, Александр Соколов, Новгородская область, Кировская область, Россия, Частичная мобилизация в России
13:37 30.09.2022
 
Глава СПЧ призвал губернаторов обеспечить мобилизованных всем необходимым

Глава СПЧ Фадеев призвал губернаторов срочно обеспечить мобилизованных всем необходимым

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГлава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал губернаторов срочно обеспечить призванных в рамках частичной мобилизации всем необходимым.
"Я напомню, что ответственны за мобилизацию не только военкоматы, но и главы регионов или муниципалитетов. Соответственно, спрашивать за условия для призывников надо и с них... Призываю глав всех субъектов РФ обеспечить бойцов всем необходимым. Надо немедленно снять напряжение в обществе по этой теме", - говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале Совета.
По его словам, в соцсетях публикуются сообщения, "инструкции, какие вещи принести с собой в военкомат". "Очевидно, что эта ситуация ненормальная", - считает он.
При этом Фадеев отметил, что в ряде регионов главы внимательно следят за частичной мобилизацией и "провожают ребят достойно".
Глава СПЧ отметил работу губернатора Новгородской области Андрея Никитина, который сообщил, что "всем необходимым военнослужащих обеспечивают власти" и он сам контролирует ситуацию с каждым призывником.
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"Губернатор Кировской области Александр Соколов лично прилетит в часть к мобилизованным, чтобы проверить условия, а за каждой семьей закрепит соцработников для решения проблем", - рассказал Фадеев.
Также, по его словам, в Нижегородской области комплектуют наборы – от спальника до батареек.
"В Крыму банки и предприниматели на российских предприятиях оборонно-промышленного комплекса закупили бронежилеты, шлемы, средства связи, спальники, форму и обувь", - сообщил Фадеев.
Он добавил, что в Москве в пунктах мобилизации стали выдавать обмундирование и сухпайки.
 
ОбществоВалерий ФадеевАлександр СоколовНовгородская областьКировская областьРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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