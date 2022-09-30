https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820573241.html

Хакасия выполнила квоту по частичной мобилизации

Хакасия выполнила квоту по частичной мобилизации - РИА Новости, 30.09.2022

Хакасия выполнила квоту по частичной мобилизации

Хакасия выполнила план по набору призывников в рамках частичной мобилизации, сообщил глава республики Валентин Коновалов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:16

2022-09-30T13:16

2022-09-30T13:16

специальная военная операция на украине

валентин коновалов

сергей шойгу

россия

частичная мобилизация в россии

украина

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КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Хакасия выполнила план по набору призывников в рамках частичной мобилизации, сообщил глава республики Валентин Коновалов в своем Telegram-канале."Хакасия выполнила все задачи по частичной мобилизации, поставленные президентом РФ и Минобороны России... Спасибо всем, кто оказывал помощь в сборе наших мобилизованных ребят. Случаи формального, "палочного" подхода в рамках мобилизации будут пресечены. Все поступившие к нам жалобы будут рассмотрены индивидуально, по ним в рамках закона будут приняты все меры, чтобы не допустить призыва граждан, которые не подлежат мобилизации", - написал он.Коновалов отметил, что мобилизованным и их семьям будет оказана вся необходимая помощь."Как только мы получим от военкоматов полные списки мобилизованных, будет завершена работа по составлению социальных паспортов на каждую семью. После этого региональное правительство приступит к реализации адресных мер поддержки, которые уже проработаны профильным министерством и в настоящее время проходят процедуры согласования", - разъяснил глава Хакасии.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html

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валентин коновалов, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии, украина