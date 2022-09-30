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Ошибочно мобилизованный программист вернется домой, заявили власти Кубани - РИА Новости, 30.09.2022
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Ошибочно мобилизованный программист вернется домой, заявили власти Кубани
Ошибочно мобилизованный программист вернется домой, заявили власти Кубани - РИА Новости, 30.09.2022
Ошибочно мобилизованный программист вернется домой, заявили власти Кубани
Попавший под частичную мобилизацию программист из Краснодарского края в ближайшее время будет отправлен домой, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:15
2022-09-30T13:15
вениамин кондратьев
максут шадаев
краснодарский край
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Попавший под частичную мобилизацию программист из Краснодарского края в ближайшее время будет отправлен домой, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.Ранее в сети распространилась информация о том, что 38-летний краснодарец Василий Малиночка призван в рамках частичной мобилизации, несмотря на косоглазие и его работу программистом. Также в сети появились данные, что глава Минцифры Максут Шадаев лично отправил телеграмму с просьбой вернуть Василия домой."Разобрались в мобилизации краснодарского айтишника Василия Малиночка. В ближайшее время он вернется домой к своим родным", - заявил Кондратьев в Telegram-канале.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
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вениамин кондратьев, максут шадаев, краснодарский край, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Вениамин Кондратьев, Максут Шадаев, Краснодарский край, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
13:15 30.09.2022
 
Ошибочно мобилизованный программист вернется домой, заявили власти Кубани

Глава Кубани Кондратьев: ошибочно мобилизованный программист Малиночка вернется домой

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане
Мобилизованные граждане - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мобилизованные граждане. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Попавший под частичную мобилизацию программист из Краснодарского края в ближайшее время будет отправлен домой, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Ранее в сети распространилась информация о том, что 38-летний краснодарец Василий Малиночка призван в рамках частичной мобилизации, несмотря на косоглазие и его работу программистом. Также в сети появились данные, что глава Минцифры Максут Шадаев лично отправил телеграмму с просьбой вернуть Василия домой.
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"Разобрались в мобилизации краснодарского айтишника Василия Малиночка. В ближайшее время он вернется домой к своим родным", - заявил Кондратьев в Telegram-канале.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
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