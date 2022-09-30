https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820572819.html

Ошибочно мобилизованный программист вернется домой, заявили власти Кубани

Ошибочно мобилизованный программист вернется домой, заявили власти Кубани - РИА Новости, 30.09.2022

Ошибочно мобилизованный программист вернется домой, заявили власти Кубани

Попавший под частичную мобилизацию программист из Краснодарского края в ближайшее время будет отправлен домой, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:15

2022-09-30T13:15

2022-09-30T13:15

вениамин кондратьев

максут шадаев

краснодарский край

россия

частичная мобилизация в россии

общество

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КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Попавший под частичную мобилизацию программист из Краснодарского края в ближайшее время будет отправлен домой, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.Ранее в сети распространилась информация о том, что 38-летний краснодарец Василий Малиночка призван в рамках частичной мобилизации, несмотря на косоглазие и его работу программистом. Также в сети появились данные, что глава Минцифры Максут Шадаев лично отправил телеграмму с просьбой вернуть Василия домой."Разобрались в мобилизации краснодарского айтишника Василия Малиночка. В ближайшее время он вернется домой к своим родным", - заявил Кондратьев в Telegram-канале.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.

https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820272701.html

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краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вениамин кондратьев, максут шадаев, краснодарский край, россия, частичная мобилизация в россии, общество