https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820537480.html

Контрактники не смогут уволиться во время частичной мобилизации

Контрактники не смогут уволиться во время частичной мобилизации - РИА Новости, 30.09.2022

Контрактники не смогут уволиться во время частичной мобилизации

Контрактники не смогут уволиться со службы во время частичной мобилизации, даже если в это время истекает срок действий их контрактов, сообщает в пятницу... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:37

2022-09-30T11:37

2022-09-30T11:37

частичная мобилизация в россии

россия

общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Контрактники не смогут уволиться со службы во время частичной мобилизации, даже если в это время истекает срок действий их контрактов, сообщает в пятницу запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."На период проведения частичной мобилизации военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, не могут быть уволены с военной службы в связи с окончанием контракта. Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено. Контракты продолжают свое действие до окончания СВО", - говорится в публикации.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, россия, общество