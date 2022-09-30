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Контрактники не смогут уволиться во время частичной мобилизации
Контрактники не смогут уволиться во время частичной мобилизации - РИА Новости, 30.09.2022
Контрактники не смогут уволиться во время частичной мобилизации
Контрактники не смогут уволиться со службы во время частичной мобилизации, даже если в это время истекает срок действий их контрактов, сообщает в пятницу... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:37
2022-09-30T11:37
2022-09-30T11:37
частичная мобилизация в россии
россия
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Контрактники не смогут уволиться со службы во время частичной мобилизации, даже если в это время истекает срок действий их контрактов, сообщает в пятницу запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."На период проведения частичной мобилизации военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, не могут быть уволены с военной службы в связи с окончанием контракта. Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено. Контракты продолжают свое действие до окончания СВО", - говорится в публикации.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, россия, общество
Частичная мобилизация в России, Россия, Общество
Контрактники не смогут уволиться во время частичной мобилизации
"Объясняем.рф": контрактники не смогут уволиться во время частичной мобилизации
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Контрактники не смогут уволиться со службы во время частичной мобилизации, даже если в это время истекает срок действий их контрактов, сообщает в пятницу запущенный правительством портал "Объясняем.рф
".
"На период проведения частичной мобилизации военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, не могут быть уволены с военной службы в связи с окончанием контракта. Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено. Контракты продолжают свое действие до окончания СВО", - говорится в публикации.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.