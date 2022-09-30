Рейтинг@Mail.ru
В Москве начался митинг-концерт в честь вхождения новых регионов в Россию - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/miting-kontsert-1820706254.html
В Москве начался митинг-концерт в честь вхождения новых регионов в Россию
В Москве начался митинг-концерт в честь вхождения новых регионов в Россию - РИА Новости, 30.09.2022
В Москве начался митинг-концерт в честь вхождения новых регионов в Россию
Митинг-концерт, приуроченный к присоединению к РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, начался на Красной площади в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T18:31
2022-09-30T18:50
владимир путин
россия
луганская народная республика
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820709185_0:50:3551:2047_1920x0_80_0_0_7939b8725ad13ff899e88570f378a112.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Митинг-концерт, приуроченный к присоединению к РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, начался на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договора о принятии в РФ всех четырех регионов и образовании в составе России новых субъектов.На Красной площади и Васильевском спуске собралось множество людей, у многих в руках флаги России.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20220930/kherson-1820636787.html
россия
луганская народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Подписание договоров о вхождении в состав России новых территорий
Владимир Путин выступил в Кремле после референдумов о присоединении к Донецкой и Луганской Народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
2022-09-30T18:31
true
PT5M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820709185_760:0:3489:2047_1920x0_80_0_0_8f129490666042cab0fdf65f6c1b9d38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область
Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область
18:31 30.09.2022 (обновлено: 18:50 30.09.2022)
 
В Москве начался митинг-концерт в честь вхождения новых регионов в Россию

В Москве начался митинг-концерт в честь присоединения к России новых регионов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкКонцерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на Красной площади в Москве
Концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на Красной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Митинг-концерт, приуроченный к присоединению к РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, начался на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договора о принятии в РФ всех четырех регионов и образовании в составе России новых субъектов.
На Красной площади и Васильевском спуске собралось множество людей, у многих в руках флаги России.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Регистрация избирателей на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 16:05
Жители Херсона празднуют вступление в состав России
 
Владимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала