https://ria.ru/20220930/miting-kontsert-1820706254.html

В Москве начался митинг-концерт в честь вхождения новых регионов в Россию

В Москве начался митинг-концерт в честь вхождения новых регионов в Россию - РИА Новости, 30.09.2022

В Москве начался митинг-концерт в честь вхождения новых регионов в Россию

Митинг-концерт, приуроченный к присоединению к РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, начался на Красной площади в... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T18:31

2022-09-30T18:31

2022-09-30T18:50

владимир путин

россия

луганская народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Митинг-концерт, приуроченный к присоединению к РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, начался на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договора о принятии в РФ всех четырех регионов и образовании в составе России новых субъектов.На Красной площади и Васильевском спуске собралось множество людей, у многих в руках флаги России.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220930/kherson-1820636787.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подписание договоров о вхождении в состав России новых территорий Владимир Путин выступил в Кремле после референдумов о присоединении к Донецкой и Луганской Народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. 2022-09-30T18:31 true PT5M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область