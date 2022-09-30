https://ria.ru/20220930/miting-kontsert-1820706254.html
В Москве начался митинг-концерт в честь вхождения новых регионов в Россию
В Москве начался митинг-концерт в честь вхождения новых регионов в Россию - РИА Новости, 30.09.2022
В Москве начался митинг-концерт в честь вхождения новых регионов в Россию
Митинг-концерт, приуроченный к присоединению к РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, начался на Красной площади в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T18:31
2022-09-30T18:31
2022-09-30T18:50
владимир путин
россия
луганская народная республика
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820709185_0:50:3551:2047_1920x0_80_0_0_7939b8725ad13ff899e88570f378a112.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Митинг-концерт, приуроченный к присоединению к РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, начался на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договора о принятии в РФ всех четырех регионов и образовании в составе России новых субъектов.На Красной площади и Васильевском спуске собралось множество людей, у многих в руках флаги России.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20220930/kherson-1820636787.html
россия
луганская народная республика
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820709185_760:0:3489:2047_1920x0_80_0_0_8f129490666042cab0fdf65f6c1b9d38.jpg
Подписание договоров о вхождении в состав России новых территорий
Владимир Путин выступил в Кремле после референдумов о присоединении к Донецкой и Луганской Народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
2022-09-30T18:31
true
PT5M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область
Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область
18:31 30.09.2022 (обновлено: 18:50 30.09.2022)
В Москве начался митинг-концерт в честь вхождения новых регионов в Россию
В Москве начался митинг-концерт в честь присоединения к России новых регионов