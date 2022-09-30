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Мишустин прибыл на церемонию принятия в состав России новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022
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Мишустин прибыл на церемонию принятия в состав России новых территорий
Мишустин прибыл на церемонию принятия в состав России новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022
Мишустин прибыл на церемонию принятия в состав России новых территорий
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, прибывший в Кремль на церемонию подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ, заявил, что настроение у него РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:05
2022-09-30T15:05
михаил мишустин
россия
политика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, прибывший в Кремль на церемонию подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ, заявил, что настроение у него хорошее."Хорошее", - сказал премьер журналистам в ответ на соответствующий вопрос.С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ. Президент Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители этих территорий.
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михаил мишустин, россия, политика
Михаил Мишустин, Россия, Политика
15:05 30.09.2022
 
Мишустин прибыл на церемонию принятия в состав России новых территорий

Прибывший в Кремль Мишустин сообщил, что у него хорошее настроение

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, прибывший в Кремль на церемонию подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ, заявил, что настроение у него хорошее.
"Хорошее", - сказал премьер журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ. Президент Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители этих территорий.
Люди с флагами России во время митинга-концерта - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 14:56
Жители Перми вышли на митинг-концерт в поддержку референдумов
 
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