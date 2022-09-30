https://ria.ru/20220930/mishustin-1820607007.html

Мишустин прибыл на церемонию принятия в состав России новых территорий

Мишустин прибыл на церемонию принятия в состав России новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022

Мишустин прибыл на церемонию принятия в состав России новых территорий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, прибывший в Кремль на церемонию подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ, заявил, что настроение у него РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:05

2022-09-30T15:05

2022-09-30T15:05

михаил мишустин

россия

политика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, прибывший в Кремль на церемонию подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ, заявил, что настроение у него хорошее."Хорошее", - сказал премьер журналистам в ответ на соответствующий вопрос.С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ. Президент Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители этих территорий.

https://ria.ru/20220930/perm-1820603667.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, россия, политика