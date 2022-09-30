Медведев оценил вступление новых территорий в состав России
Зампред Совбеза Медведев заявил, что великая Россия возрождается
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев после подписания Договоров о присоединении к РФ новых территорий заявил о возрождении великой России.
Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.
"Правда торжествует! Великая Россия возрождается!" - написал Медведев в Telegram-канале. Он лично присутствовал в Георгиевском зале на церемонии.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.