https://ria.ru/20220930/medvedev-1820655576.html

Медведев оценил вступление новых территорий в состав России

Медведев оценил вступление новых территорий в состав России - РИА Новости, 30.09.2022

Медведев оценил вступление новых территорий в состав России

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев после подписания Договоров о присоединении к РФ новых территорий заявил о возрождении великой России. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:45

2022-09-30T16:45

2022-09-30T16:45

дмитрий медведев

политика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820643288_0:28:2962:1694_1920x0_80_0_0_ee5bcff281be488431ddd5c563ac0afb.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев после подписания Договоров о присоединении к РФ новых территорий заявил о возрождении великой России.Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов."Правда торжествует! Великая Россия возрождается!" - написал Медведев в Telegram-канале. Он лично присутствовал в Георгиевском зале на церемонии.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, политика, россия