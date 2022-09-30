https://ria.ru/20220930/mchs-1820528751.html

МЧС соболезнует в связи с гибелью замглавы администрации Херсонской области

МЧС соболезнует в связи с гибелью замглавы администрации Херсонской области - РИА Новости, 30.09.2022

МЧС соболезнует в связи с гибелью замглавы администрации Херсонской области

МЧС России выражает глубокие соболезнования родным и близким трагически погибшего первого заместителя главы Военно-гражданской администрации Херсонской области... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:04

2022-09-30T11:04

2022-09-30T11:04

херсонская область

херсон

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. МЧС России выражает глубокие соболезнования родным и близким трагически погибшего первого заместителя главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Алексея Катериничева, говорится в сообщении ведомства.Ранее в администрации области сообщили РИА Новости, что в результате ракетного удара по центру Херсона погиб первый заместитель главы администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев."Алексей Викторович работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России", - говорится в сообщении.Катериничев был ответственным и грамотным руководителем, доблестным офицером, чутким и внимательным человеком, надежным товарищем, отметили в российском МЧС. В Херсонской области Катериничев работал на защите мирных жителей, отстаивая государственные интересы России. У него остались жена и дети.

https://ria.ru/20220930/kherson-1820506761.html

херсонская область

херсон

россия

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

херсонская область , херсон, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество