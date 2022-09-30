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МЧС соболезнует в связи с гибелью замглавы администрации Херсонской области - РИА Новости, 30.09.2022
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МЧС соболезнует в связи с гибелью замглавы администрации Херсонской области
МЧС соболезнует в связи с гибелью замглавы администрации Херсонской области - РИА Новости, 30.09.2022
МЧС соболезнует в связи с гибелью замглавы администрации Херсонской области
МЧС России выражает глубокие соболезнования родным и близким трагически погибшего первого заместителя главы Военно-гражданской администрации Херсонской области... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:04
2022-09-30T11:04
херсонская область
херсон
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. МЧС России выражает глубокие соболезнования родным и близким трагически погибшего первого заместителя главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Алексея Катериничева, говорится в сообщении ведомства.Ранее в администрации области сообщили РИА Новости, что в результате ракетного удара по центру Херсона погиб первый заместитель главы администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев."Алексей Викторович работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России", - говорится в сообщении.Катериничев был ответственным и грамотным руководителем, доблестным офицером, чутким и внимательным человеком, надежным товарищем, отметили в российском МЧС. В Херсонской области Катериничев работал на защите мирных жителей, отстаивая государственные интересы России. У него остались жена и дети.
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херсонская область , херсон, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Херсонская область , Херсон, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
11:04 30.09.2022
 
МЧС соболезнует в связи с гибелью замглавы администрации Херсонской области

МЧС соболезнует в связи с гибелью замглавы администрации Херсонской области Катериничева

© Фото : ФГКУ “Центр по проведению спасательных операций особого риска “Лидер”Алексей Катериничев
Алексей Катериничев - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : ФГКУ “Центр по проведению спасательных операций особого риска “Лидер”
Алексей Катериничев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. МЧС России выражает глубокие соболезнования родным и близким трагически погибшего первого заместителя главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Алексея Катериничева, говорится в сообщении ведомства.
Ранее в администрации области сообщили РИА Новости, что в результате ракетного удара по центру Херсона погиб первый заместитель главы администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев.
"Алексей Викторович работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России", - говорится в сообщении.
Катериничев был ответственным и грамотным руководителем, доблестным офицером, чутким и внимательным человеком, надежным товарищем, отметили в российском МЧС. В Херсонской области Катериничев работал на защите мирных жителей, отстаивая государственные интересы России. У него остались жена и дети.
Кадры с места гибели первого замглавы Херсонской области по безопасности Катериничева - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 09:34Специальная военная операция на Украине
При ударе со стороны ВСУ по Херсону погиб замглавы администрации области
 
Херсонская областьХерсонРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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