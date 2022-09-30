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Россия не предаст жителей освобожденных территорий, заявил Путин
Россия не предаст жителей освобожденных территорий, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Россия не предаст жителей освобожденных территорий, заявил Путин
Россия никогда не предаст людей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:29
2022-09-30T15:29
2022-09-30T15:47
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
владимир путин
политика
херсонская область
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия никогда не предаст людей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил президент РФ Владимир Путин."Выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне обсуждать не будем, он сделан. Россия его не предаст", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, политика, херсонская область
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Политика, Херсонская область
15:29 30.09.2022 (обновлено: 15:47 30.09.2022)
Россия не предаст жителей освобожденных территорий, заявил Путин
Путин: Россия никогда не предаст жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей