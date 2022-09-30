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Россия не предаст жителей освобожденных территорий, заявил Путин

Россия не предаст жителей освобожденных территорий, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

Россия не предаст жителей освобожденных территорий, заявил Путин

Россия никогда не предаст людей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:29

2022-09-30T15:29

2022-09-30T15:47

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

владимир путин

политика

херсонская область

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия никогда не предаст людей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил президент РФ Владимир Путин."Выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне обсуждать не будем, он сделан. Россия его не предаст", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, политика, херсонская область