https://ria.ru/20220930/lugansk-1820621447.html

Жители Луганска собрались на главной площади города

Жители Луганска собрались на главной площади города - РИА Новости, 30.09.2022

Жители Луганска собрались на главной площади города

Жители Луганской Народной Республики собрались в пятницу в центре Луганска, чтобы отпраздновать воссоединение с Россией, они в прямом эфире смотрят обращение... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:36

2022-09-30T15:36

2022-09-30T15:36

владимир путин

россия

украина

донецкая народная республика

совет безопасности оон

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики собрались в пятницу в центре Луганска, чтобы отпраздновать воссоединение с Россией, они в прямом эфире смотрят обращение президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости."Такой трогательный момент, у всех мурашки, уверенна, что сейчас вся площадь волнуется, это очень важный исторический момент", - сказала со сцены ведущая, обратившись к собравшимся.Люди с российскими флагами и плакатами "Вместе навсегда!", "Выбор людей! Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, Россия!" в прямом эфире на большом экране смотрят обращение Путина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ранее, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле. Накануне президент Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.

https://ria.ru/20220930/donbass-1820612246.html

https://ria.ru/20220930/putin-1820612808.html

россия

украина

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, украина, донецкая народная республика, совет безопасности оон, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях