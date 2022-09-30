Жители Луганска собрались на главной площади города
На главной площади Луганска жители в прямом эфире смотрят обращение Путина
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
Участники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики собрались в пятницу в центре Луганска, чтобы отпраздновать воссоединение с Россией, они в прямом эфире смотрят обращение президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
"Такой трогательный момент, у всех мурашки, уверенна, что сейчас вся площадь волнуется, это очень важный исторический момент", - сказала со сцены ведущая, обратившись к собравшимся.
Вчера, 15:17Жители ДНР следят за выступлением Путина
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.
Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ранее, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле. Накануне президент Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.
Вчера, 15:18Путин начал выступление в Кремле