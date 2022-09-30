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Жители Луганска собрались на главной площади города - РИА Новости, 30.09.2022
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Жители Луганска собрались на главной площади города
Жители Луганска собрались на главной площади города - РИА Новости, 30.09.2022
Жители Луганска собрались на главной площади города
Жители Луганской Народной Республики собрались в пятницу в центре Луганска, чтобы отпраздновать воссоединение с Россией, они в прямом эфире смотрят обращение... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:36
2022-09-30T15:36
владимир путин
россия
украина
донецкая народная республика
совет безопасности оон
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики собрались в пятницу в центре Луганска, чтобы отпраздновать воссоединение с Россией, они в прямом эфире смотрят обращение президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости."Такой трогательный момент, у всех мурашки, уверенна, что сейчас вся площадь волнуется, это очень важный исторический момент", - сказала со сцены ведущая, обратившись к собравшимся.Люди с российскими флагами и плакатами "Вместе навсегда!", "Выбор людей! Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, Россия!" в прямом эфире на большом экране смотрят обращение Путина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ранее, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле. Накануне президент Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.
https://ria.ru/20220930/donbass-1820612246.html
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владимир путин, россия, украина, донецкая народная республика, совет безопасности оон, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Владимир Путин, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Совет Безопасности ООН, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
15:36 30.09.2022
 
Жители Луганска собрались на главной площади города

На главной площади Луганска жители в прямом эфире смотрят обращение Путина

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
Участники флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Участники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики собрались в пятницу в центре Луганска, чтобы отпраздновать воссоединение с Россией, они в прямом эфире смотрят обращение президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
"Такой трогательный момент, у всех мурашки, уверенна, что сейчас вся площадь волнуется, это очень важный исторический момент", - сказала со сцены ведущая, обратившись к собравшимся.
Отреставрированный мемориал Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:17
Жители ДНР следят за выступлением Путина
Люди с российскими флагами и плакатами "Вместе навсегда!", "Выбор людей! Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, Россия!" в прямом эфире на большом экране смотрят обращение Путина.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.
Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ранее, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле. Накануне президент Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:18
Путин начал выступление в Кремле
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСовет Безопасности ООНРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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