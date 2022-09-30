https://ria.ru/20220930/kuzbass-1820543309.html

Кузбасские проекты в металлургии и IT получат федеральную поддержку

Кузбасские проекты в металлургии и IT получат федеральную поддержку - РИА Новости, 30.09.2022

Кузбасские проекты в металлургии и IT получат федеральную поддержку

Кузбасские технологические проекты в сфере металлургии и IT получат федеральную поддержку, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:51

2022-09-30T11:51

2022-09-30T11:51

экономика

сергей цивилев

новокузнецк

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КЕМЕРОВО, 30 сен – РИА Новости. Кузбасские технологические проекты в сфере металлургии и IT получат федеральную поддержку, сообщает пресс-служба правительства региона.Фонд содействия инновациям подвел итоги нескольких конкурсов по программе грантовой поддержки перспективных технологических разработок, находящихся на начальной стадии развития, но имеющих значительный потенциал."В Кузбассе живут талантливые, активные, перспективные люди, и в регионе создаются все возможные условия для реализации их инициатив. Предусмотрены меры поддержки для предпринимателей, в том числе из технологической сферы, работает Кузбасский технопарк, где можно получить консультации и помощь. Важно, что разработки наших ученых находят признание и поддержку и на федеральном уровне. Это показывает, насколько важны они для развития не только нашего региона, но и всей страны", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.Уточняется, что в конкурсе "Старт-1 Цифровые технологии" победила предприниматель из Новокузнецка Олеся Дегтяренко. Эксперты Фонда дали высокую оценку программного продукта для управления складом с применением технологий дополненной реальности (AR). Разрабатываемое программное обеспечение предназначено для автоматизации управления складом, учета и аналитики, позволяет оптимизировать внутрискладские процессы. Работает ПО на AR-очках, а также в виде мобильного приложения. Фонд содействия инновациям выделит четыре миллиона рублей на дальнейшую разработку и внедрение проекта в течение года.В направлении "Новые материалы и химические технологии" одним из победителей стала преподаватель СибГИУ Дарья Фейлер с проектом по разработке химических и компонентных составов теплоизолирующих смесей для металлургической промышленности. Составы предназначены для защиты металлического расплава (чугуна, стали) от тепловых потерь при обработке, выдержке и транспортировке. Кузбасские ученые предлагают использовать для изготовления теплоизолирующих смесей техногенные материалы (пыль от производства ферросилиция, доломитовый отсев, золу с ТЭЦ). Использование промышленных отходов позволит в том числе улучшить экологическую обстановку регионов с развитой металлургической промышленностью. Также внедрение технологии на металлургических предприятиях повлечет снижение энергозатрат и ресурсов на поддержание температуры металла на требуемом уровне и уменьшение количества выбросов и отходов. Фонд содействия инновациям выделит в течение года четыре миллиона рублей на дальнейшие исследования и испытания технологии.Фонд содействия инновациям — один из крупнейших федеральных институтов развития, оказывающий грантовую поддержку российским технологическим проектам. Программы Фонда ориентированы на помощь стартапам и молодежным разработкам, а также на поддержку успешно работающих производств, планирующих разработку и запуск в серию новой инновационной продукции или на расширение производства уже созданной.

https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819784254.html

https://ria.ru/20220928/kuzbass-1819967736.html

новокузнецк

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сергей цивилев, новокузнецк