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Курс доллара упал ниже 55 рублей
Курс доллара упал ниже 55 рублей - РИА Новости, 30.09.2022
Курс доллара упал ниже 55 рублей
Рубль в ходе торгов продолжает укрепляться: курс доллара опустился ниже 55 рублей, впервые с 21 июля, евро - упал до 52,54 рубля, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:56
2022-09-30T11:56
2022-09-30T12:06
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Рубль в ходе торгов продолжает укрепляться: курс доллара опустился ниже 55 рублей, впервые с 21 июля, евро - упал до 52,54 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.56 мск падает на 1,75 рубля, до 55,46 рубля, евро – на 2,93 рубля, до 52,54 рубля.Минутами ранее курс доллара опускался ниже 55 рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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11:56 30.09.2022 (обновлено: 12:06 30.09.2022)
Курс доллара упал ниже 55 рублей
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 55 рублей впервые с 21 июля