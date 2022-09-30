https://ria.ru/20220930/kurs-1820545495.html

Курс доллара упал ниже 55 рублей

Курс доллара упал ниже 55 рублей - РИА Новости, 30.09.2022

Курс доллара упал ниже 55 рублей

Рубль в ходе торгов продолжает укрепляться: курс доллара опустился ниже 55 рублей, впервые с 21 июля, евро - упал до 52,54 рубля, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:56

2022-09-30T11:56

2022-09-30T12:06

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Рубль в ходе торгов продолжает укрепляться: курс доллара опустился ниже 55 рублей, впервые с 21 июля, евро - упал до 52,54 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.56 мск падает на 1,75 рубля, до 55,46 рубля, евро – на 2,93 рубля, до 52,54 рубля.Минутами ранее курс доллара опускался ниже 55 рублей.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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