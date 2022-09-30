https://ria.ru/20220930/koronavirus-1820534191.html

В Москве за сутки госпитализировали 216 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 216 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2022

В Москве за сутки госпитализировали 216 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлен 3 341 случай COVID-19, 28 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:28

2022-09-30T11:28

2022-09-30T11:28

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 3 341 случай COVID-19, 28 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне было выявлено 3 216 новых случаев заболевания.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 195 548 случаев коронавируса, выздоровели 2 989 739 человек, умерли 46 032 человека.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, здоровье - общество, коронавирус в россии, россия, коронавирус covid-19, коронавирусы