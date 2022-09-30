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В Москве за сутки госпитализировали 216 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 216 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 216 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлен 3 341 случай COVID-19, 28 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:28
2022-09-30T11:28
2022-09-30T11:28
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 3 341 случай COVID-19, 28 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне было выявлено 3 216 новых случаев заболевания.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 195 548 случаев коронавируса, выздоровели 2 989 739 человек, умерли 46 032 человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Распространение коронавируса, Москва, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы
В Москве за сутки госпитализировали 216 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 3341 новый случай COVID-19, умерли 28 человек