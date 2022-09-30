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Концерт в честь вступления в состав России новых территорий

Концерт в честь вступления в состав России новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022

Концерт в честь вступления в состав России новых территорий

В Москве проходит концерт в честь вступления в состав России новых территорий. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:00

2022-09-30T16:00

2022-09-30T18:49

общество

россия

москва

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В Москве проходит концерт в честь вступления в состав России новых территорий.Сегодня в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. По словам Владимира Путина, за выбором жителей этих регионов стоит наша общая судьба и тысячелетняя история.Госдума и Совет Федерации в ближайшие дни утвердят все необходимые процедуры, уточнила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за.

россия

москва

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, россия, москва, видео