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Концерт в честь вступления в состав России новых территорий
Концерт в честь вступления в состав России новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022
Концерт в честь вступления в состав России новых территорий
В Москве проходит концерт в честь вступления в состав России новых территорий. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:00
2022-09-30T16:00
2022-09-30T18:49
общество
россия
москва
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В Москве проходит концерт в честь вступления в состав России новых территорий.Сегодня в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. По словам Владимира Путина, за выбором жителей этих регионов стоит наша общая судьба и тысячелетняя история.Госдума и Совет Федерации в ближайшие дни утвердят все необходимые процедуры, уточнила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Концерт в честь вступления в состав РФ новых территорий
LIVE: Концерт в честь вступления в состав РФ новых территорий
2022-09-30T16:00
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PT101M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, москва, видео
В Москве проходит концерт в честь вступления в состав России новых территорий.
Сегодня в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. По словам Владимира Путина, за выбором жителей этих регионов стоит наша общая судьба и тысячелетняя история.
Госдума и Совет Федерации в ближайшие дни утвердят все необходимые процедуры, уточнила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
С 23 по 27 сентября в ДНР
и ЛНР
, а также в Херсонской области
и на освобожденных территориях Запорожской области
состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за.