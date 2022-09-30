https://ria.ru/20220930/konsolidatsiya-1820633282.html

Путин призвал к консолидации общества

Путин призвал к консолидации общества - РИА Новости, 30.09.2022

Путин призвал к консолидации общества

России сейчас нужна консолидация всего общества, и в основе такой сплоченности может быть только суверенитет, созидание и справедливость, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:55

2022-09-30T15:55

2022-09-30T16:12

референдумы на освобожденных территориях

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. России сейчас нужна консолидация всего общества, и в основе такой сплоченности может быть только суверенитет, созидание и справедливость, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня нам нужна консолидация всего общества. И в основе такой сплоченности может быть только суверенитет, свобода, созидание, справедливость. Наши ценности – это человеколюбие, милосердие и сострадание", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

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референдумы на освобожденных территориях, россия, владимир путин