https://ria.ru/20220930/konsolidatsiya-1820633282.html
Путин призвал к консолидации общества
Путин призвал к консолидации общества - РИА Новости, 30.09.2022
Путин призвал к консолидации общества
России сейчас нужна консолидация всего общества, и в основе такой сплоченности может быть только суверенитет, созидание и справедливость, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:55
2022-09-30T15:55
2022-09-30T16:12
референдумы на освобожденных территориях
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. России сейчас нужна консолидация всего общества, и в основе такой сплоченности может быть только суверенитет, созидание и справедливость, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня нам нужна консолидация всего общества. И в основе такой сплоченности может быть только суверенитет, свобода, созидание, справедливость. Наши ценности – это человеколюбие, милосердие и сострадание", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
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референдумы на освобожденных территориях, россия, владимир путин
Референдумы на освобожденных территориях, Россия, Владимир Путин
15:55 30.09.2022 (обновлено: 16:12 30.09.2022)
Путин призвал к консолидации общества
Путин заявил, что России сейчас необходима консолидация общества