https://ria.ru/20220930/kompleks-1820604393.html

Новый передвижной комплекс для обучения педиатров поступил в НИКИ детства

Новый передвижной комплекс для обучения педиатров поступил в НИКИ детства - РИА Новости, 30.09.2022

Новый передвижной комплекс для обучения педиатров поступил в НИКИ детства

Новый передвижной учебно-симуляционный комплекс, который будет применяться для обучения участковых педиатров в Подмосковье, РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T14:58

2022-09-30T14:58

2022-09-30T14:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

общество

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Новый передвижной учебно-симуляционный комплекс, который будет применяться для обучения участковых педиатров в Подмосковье,поступил в Научно-исследовательский клинический институт детства (НИКИ), сообщает пресс-служба областного Минздрава."Комплекс предназначен не только для обучения, но и отработки уже имеющихся практических навыков у специалистов. НИКИ детства является ведущим детским медучреждением в регионе и специалисты института готовы делиться своими знаниями с коллегами. Комплекс будет регулярно выезжать к участковым врачам Подмосковья для проведения обучающих мероприятий. На его закупку было выделено более 11,1 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Также комплекс может применяться для подготовки медицинских сестер, в том числе, в отработке навыков ухода за новорожденными.Обучение будет проходить в рамках проекта "Наш участковый врач". График выездов комплекса будет составлен в ближайшее время.

https://ria.ru/20220929/mammograf-1820365501.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова , общество