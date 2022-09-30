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Новый передвижной комплекс для обучения педиатров поступил в НИКИ детства - РИА Новости, 30.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220930/kompleks-1820604393.html
Новый передвижной комплекс для обучения педиатров поступил в НИКИ детства
Новый передвижной комплекс для обучения педиатров поступил в НИКИ детства - РИА Новости, 30.09.2022
Новый передвижной комплекс для обучения педиатров поступил в НИКИ детства
Новый передвижной учебно-симуляционный комплекс, который будет применяться для обучения участковых педиатров в Подмосковье, РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:58
2022-09-30T14:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
общество
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Новый передвижной учебно-симуляционный комплекс, который будет применяться для обучения участковых педиатров в Подмосковье,поступил в Научно-исследовательский клинический институт детства (НИКИ), сообщает пресс-служба областного Минздрава."Комплекс предназначен не только для обучения, но и отработки уже имеющихся практических навыков у специалистов. НИКИ детства является ведущим детским медучреждением в регионе и специалисты института готовы делиться своими знаниями с коллегами. Комплекс будет регулярно выезжать к участковым врачам Подмосковья для проведения обучающих мероприятий. На его закупку было выделено более 11,1 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Также комплекс может применяться для подготовки медицинских сестер, в том числе, в отработке навыков ухода за новорожденными.Обучение будет проходить в рамках проекта "Наш участковый врач". График выездов комплекса будет составлен в ближайшее время.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Общество
14:58 30.09.2022
 

Новый передвижной комплекс для обучения педиатров поступил в НИКИ детства

© Фото : пресс-служба Минздрава Московской областиНовый передвижной комплекс для обучения педиатров поступил в НИКИ детства
Новый передвижной комплекс для обучения педиатров поступил в НИКИ детства - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : пресс-служба Минздрава Московской области
Новый передвижной комплекс для обучения педиатров поступил в НИКИ детства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Новый передвижной учебно-симуляционный комплекс, который будет применяться для обучения участковых педиатров в Подмосковье,
поступил в Научно-исследовательский клинический институт детства (НИКИ), сообщает пресс-служба областного Минздрава.
"Комплекс предназначен не только для обучения, но и отработки уже имеющихся практических навыков у специалистов. НИКИ детства является ведущим детским медучреждением в регионе и специалисты института готовы делиться своими знаниями с коллегами. Комплекс будет регулярно выезжать к участковым врачам Подмосковья для проведения обучающих мероприятий. На его закупку было выделено более 11,1 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Также комплекс может применяться для подготовки медицинских сестер, в том числе, в отработке навыков ухода за новорожденными.
Обучение будет проходить в рамках проекта "Наш участковый врач". График выездов комплекса будет составлен в ближайшее время.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаОбщество
 
 
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