Новый передвижной комплекс для обучения педиатров поступил в НИКИ детства
© Фото : пресс-служба Минздрава Московской областиНовый передвижной комплекс для обучения педиатров поступил в НИКИ детства
© Фото : пресс-служба Минздрава Московской области
Новый передвижной комплекс для обучения педиатров поступил в НИКИ детства
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Новый передвижной учебно-симуляционный комплекс, который будет применяться для обучения участковых педиатров в Подмосковье,
поступил в Научно-исследовательский клинический институт детства (НИКИ), сообщает пресс-служба областного Минздрава.
"Комплекс предназначен не только для обучения, но и отработки уже имеющихся практических навыков у специалистов. НИКИ детства является ведущим детским медучреждением в регионе и специалисты института готовы делиться своими знаниями с коллегами. Комплекс будет регулярно выезжать к участковым врачам Подмосковья для проведения обучающих мероприятий. На его закупку было выделено более 11,1 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Также комплекс может применяться для подготовки медицинских сестер, в том числе, в отработке навыков ухода за новорожденными.
Обучение будет проходить в рамках проекта "Наш участковый врач". График выездов комплекса будет составлен в ближайшее время.