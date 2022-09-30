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Путин заявил, что Запад в конце 20-го века относился к России как к колонии - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин заявил, что Запад в конце 20-го века относился к России как к колонии
Путин заявил, что Запад в конце 20-го века относился к России как к колонии - РИА Новости, 30.09.2022
Путин заявил, что Запад в конце 20-го века относился к России как к колонии
В конце 20 века Запад добрался до богатств России и относился к ней как к колонии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:40
2022-09-30T15:58
россия
владимир путин
в мире
луганская народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В конце 20 века Запад добрался до богатств России и относился к ней как к колонии, заявил президент России Владимир Путин."До богатств России Запад сумел дорваться, все-таки сумел дорваться в конце 20 века, когда государство было разрушено. Тогда нас называли друзьями и партнерами, а на самом деле относились как к колонии", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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россия
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россия, владимир путин, в мире, луганская народная республика, запорожская область
Россия, Владимир Путин, В мире, Луганская Народная Республика, Запорожская область
15:40 30.09.2022 (обновлено: 15:58 30.09.2022)
 
Путин заявил, что Запад в конце 20-го века относился к России как к колонии

Путин: Запад дорвался до богатств России в конце 20-го века, относившись как к колонии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В конце 20 века Запад добрался до богатств России и относился к ней как к колонии, заявил президент России Владимир Путин.
"До богатств России Запад сумел дорваться, все-таки сумел дорваться в конце 20 века, когда государство было разрушено. Тогда нас называли друзьями и партнерами, а на самом деле относились как к колонии", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:41
Путин назвал одну из причин многовековой русофобии
 
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