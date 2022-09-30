https://ria.ru/20220930/koloniya-1820623407.html

Путин заявил, что Запад в конце 20-го века относился к России как к колонии

Путин заявил, что Запад в конце 20-го века относился к России как к колонии - РИА Новости, 30.09.2022

Путин заявил, что Запад в конце 20-го века относился к России как к колонии

В конце 20 века Запад добрался до богатств России и относился к ней как к колонии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:40

2022-09-30T15:40

2022-09-30T15:58

россия

владимир путин

в мире

луганская народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В конце 20 века Запад добрался до богатств России и относился к ней как к колонии, заявил президент России Владимир Путин."До богатств России Запад сумел дорваться, все-таки сумел дорваться в конце 20 века, когда государство было разрушено. Тогда нас называли друзьями и партнерами, а на самом деле относились как к колонии", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220930/rusofobiya-1820624145.html

россия

луганская народная республика

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россия, владимир путин, в мире, луганская народная республика, запорожская область