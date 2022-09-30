https://ria.ru/20220930/kissindzher-1820770246.html
Киссинджер назвал попытки США включить Украину в НАТО неразумными
Киссинджер назвал попытки США включить Украину в НАТО неразумными - РИА Новости, 30.09.2022
Киссинджер назвал попытки США включить Украину в НАТО неразумными
Попытки Вашингтона сделать Украину членом НАТО безрассудны, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на виртуальном мероприятии Совета по международным... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T21:55
2022-09-30T21:55
2022-09-30T22:14
в мире
генри киссинджер
владимир зеленский
украина
вашингтон (штат)
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владимир путин
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ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Попытки Вашингтона сделать Украину членом НАТО безрассудны, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на виртуальном мероприятии Совета по международным отношениям.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, генри киссинджер, владимир зеленский, украина, вашингтон (штат), сша, нато, владимир путин, верховная рада украины, евросоюз
В мире, Генри Киссинджер, Владимир Зеленский, Украина, Вашингтон (штат), США, НАТО, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Евросоюз
21:55 30.09.2022 (обновлено: 22:14 30.09.2022)
Киссинджер назвал попытки США включить Украину в НАТО неразумными
Экс-госсекретарь США Киссинджер: попытки Вашингтона включить Украину в НАТО неразумны