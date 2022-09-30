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Киссинджер назвал попытки США включить Украину в НАТО неразумными - РИА Новости, 30.09.2022
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Киссинджер назвал попытки США включить Украину в НАТО неразумными
Киссинджер назвал попытки США включить Украину в НАТО неразумными - РИА Новости, 30.09.2022
Киссинджер назвал попытки США включить Украину в НАТО неразумными
Попытки Вашингтона сделать Украину членом НАТО безрассудны, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на виртуальном мероприятии Совета по международным... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T21:55
2022-09-30T22:14
в мире
генри киссинджер
владимир зеленский
украина
вашингтон (штат)
сша
нато
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Попытки Вашингтона сделать Украину членом НАТО безрассудны, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на виртуальном мероприятии Совета по международным отношениям.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.
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в мире, генри киссинджер, владимир зеленский, украина, вашингтон (штат), сша, нато, владимир путин, верховная рада украины, евросоюз
В мире, Генри Киссинджер, Владимир Зеленский, Украина, Вашингтон (штат), США, НАТО, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Евросоюз
21:55 30.09.2022 (обновлено: 22:14 30.09.2022)
 
Киссинджер назвал попытки США включить Украину в НАТО неразумными

Экс-госсекретарь США Киссинджер: попытки Вашингтона включить Украину в НАТО неразумны

© AP Photo / Richard DrewЭкс-госсекретарь США Генри Киссинджер
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Richard Drew
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ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Попытки Вашингтона сделать Украину членом НАТО безрассудны, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на виртуальном мероприятии Совета по международным отношениям.
"Я думаю, это не мудрая американская политика — пытаться включить Украину в НАТО", — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 20:12
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В миреГенри КиссинджерВладимир ЗеленскийУкраинаВашингтон (штат)СШАНАТОВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныЕвросоюз
 
 
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