https://ria.ru/20220930/kissindzher-1820770246.html

Киссинджер назвал попытки США включить Украину в НАТО неразумными

Киссинджер назвал попытки США включить Украину в НАТО неразумными - РИА Новости, 30.09.2022

Киссинджер назвал попытки США включить Украину в НАТО неразумными

Попытки Вашингтона сделать Украину членом НАТО безрассудны, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на виртуальном мероприятии Совета по международным... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T21:55

2022-09-30T21:55

2022-09-30T22:14

в мире

генри киссинджер

владимир зеленский

украина

вашингтон (штат)

сша

нато

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Попытки Вашингтона сделать Украину членом НАТО безрассудны, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на виртуальном мероприятии Совета по международным отношениям.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.

https://ria.ru/20220930/medvedev-1820749049.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, генри киссинджер, владимир зеленский, украина, вашингтон (штат), сша, нато, владимир путин, верховная рада украины, евросоюз