https://ria.ru/20220930/kishinev-1820567594.html

Оппозиция заявила о давлении полиции на участников протестов в Кишиневе

Оппозиция заявила о давлении полиции на участников протестов в Кишиневе - РИА Новости, 30.09.2022

Оппозиция заявила о давлении полиции на участников протестов в Кишиневе

Полиция оказывает давление на участников протестного движения в Кишиневе по указанию властей республики, такое мнение высказал корреспонденту РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:59

2022-09-30T12:59

2022-09-30T12:59

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КИШИНЕВ, 30 – сен – РИА Новости. Полиция оказывает давление на участников протестного движения в Кишиневе по указанию властей республики, такое мнение высказал корреспонденту РИА Новости председатель Оргеевского района, один из протестующих Дину Цуркану.В Кишиневе начался 13-й день протестов оппозиции, манифестанты настаивают на отставке руководства страны и проведении досрочных парламентских выборов. В пятницу полицейские не пропустили протестующих к зданию администрации президента. В СМИ появилась информация, что после митинга в пятницу Цуркану был задержан полицией, но был освобожден спустя 30 минут."После митинга я отправился по своим делам. И по дороге случайно встретился с главой Гениспектората полиции. Мы обменялись мнениями, и я пошел дальше. Как только я отошел примерно метров на 50, подъехала полицейская машина. Меня доставили в участок, где я объяснил, что не было допущено нарушений, акции наши согласованы городскими властями, протесты носят мирный характер, все проходит в рамках законодательства. Составили в участке протокол для установления всех обстоятельств. Впервые с начала протеста меня задержали и доставили в полицейский участок, я считаю, что это было сделано по указанию президента. Также давление оказывается и на других лидеров протеста. Конечно же, будем разбираться, опротестовывать это беззаконие со стороны властей", - сказал корреспонденту РИА Новости Цуркану.О задержании представителя оппозиции официально сообщил на своих страницах в соцсетях и Генинспекторат полиции."Цуркану сопроводили в инспекторат полиции для документирования из-за злонамеренного неподчинения законному приказу и сопротивления, составлен протокол. Полицейские несколько раз призывали участников акции и Цуркану отказаться от своих намерений, но те не подчинились законным требованиям", - говорится в сообщении ведомства.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20220926/gaz-1819662161.html

https://ria.ru/20220925/kishinev-1819366154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кишинев, молдавия, россия