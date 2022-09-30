https://ria.ru/20220930/kishinev-1820535706.html

Протестующим заблокировали доступ к зданию администрации Санду

Протестующим заблокировали доступ к зданию администрации Санду - РИА Новости, 30.09.2022

Протестующим заблокировали доступ к зданию администрации Санду

Сторонников и представителей оппозиционной в Молдавии партии "Шор", начавших очередную акцию протеста в Кишиневе, полицейские не пропустили к зданию... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:32

2022-09-30T11:32

2022-09-30T11:32

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

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КИШИНЕВ, 30 сен – РИА Новости. Сторонников и представителей оппозиционной в Молдавии партии "Шор", начавших очередную акцию протеста в Кишиневе, полицейские не пропустили к зданию администрации президента, передает корреспондент РИА Новости.В Кишиневе начался 13-й день протестов оппозиции, манифестанты настаивают на отставке руководства страны и проведении досрочных парламентских выборов.Группа протестующих направилась к администрации президента, где обычно они проводят ежедневные митинги, однако полицейские остановили их у ограды здания. В пятницу в Молдавию прибыл еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации Йоханнес Хан, который встретился с главой республики Майей Санду."Мы хотим задать ему вопросы о том, как он оценивает ситуацию с преследованием оппозиции в стране. Хотим, чтобы он ознакомился с требованиями протестующих. Мы убеждены, что по указанию Санду нам запретили проводить сегодня митинг у стен президентского дворца", - заявил один из лидеров протестного движения Дину Цуркану.Манифестантам не удалось пройти через полицейский кордон, и они направились к зданию парламента.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20220928/referendum-1820184073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, кишинев, майя санду