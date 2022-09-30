https://ria.ru/20220930/kishinev-1820535706.html
Протестующим заблокировали доступ к зданию администрации Санду
Протестующим заблокировали доступ к зданию администрации Санду - РИА Новости, 30.09.2022
Протестующим заблокировали доступ к зданию администрации Санду
Сторонников и представителей оппозиционной в Молдавии партии "Шор", начавших очередную акцию протеста в Кишиневе, полицейские не пропустили к зданию... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:32
2022-09-30T11:32
2022-09-30T11:32
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
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КИШИНЕВ, 30 сен – РИА Новости. Сторонников и представителей оппозиционной в Молдавии партии "Шор", начавших очередную акцию протеста в Кишиневе, полицейские не пропустили к зданию администрации президента, передает корреспондент РИА Новости.В Кишиневе начался 13-й день протестов оппозиции, манифестанты настаивают на отставке руководства страны и проведении досрочных парламентских выборов.Группа протестующих направилась к администрации президента, где обычно они проводят ежедневные митинги, однако полицейские остановили их у ограды здания. В пятницу в Молдавию прибыл еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации Йоханнес Хан, который встретился с главой республики Майей Санду."Мы хотим задать ему вопросы о том, как он оценивает ситуацию с преследованием оппозиции в стране. Хотим, чтобы он ознакомился с требованиями протестующих. Мы убеждены, что по указанию Санду нам запретили проводить сегодня митинг у стен президентского дворца", - заявил один из лидеров протестного движения Дину Цуркану.Манифестантам не удалось пройти через полицейский кордон, и они направились к зданию парламента.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20220928/referendum-1820184073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду
Протестующим заблокировали доступ к зданию администрации Санду
Полицейские в Кишиневе заблокировали протестующим доступ к зданию администрации президента
КИШИНЕВ, 30 сен – РИА Новости. Сторонников и представителей оппозиционной в Молдавии партии "Шор", начавших очередную акцию протеста в Кишиневе, полицейские не пропустили к зданию администрации президента, передает корреспондент РИА Новости.
В Кишиневе
начался 13-й день протестов оппозиции, манифестанты настаивают на отставке руководства страны и проведении досрочных парламентских выборов.
Группа протестующих направилась к администрации президента, где обычно они проводят ежедневные митинги, однако полицейские остановили их у ограды здания. В пятницу в Молдавию
прибыл еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации Йоханнес Хан
, который встретился с главой республики Майей Санду
.
"Мы хотим задать ему вопросы о том, как он оценивает ситуацию с преследованием оппозиции в стране. Хотим, чтобы он ознакомился с требованиями протестующих. Мы убеждены, что по указанию Санду нам запретили проводить сегодня митинг у стен президентского дворца", - заявил один из лидеров протестного движения Дину Цуркану.
Манифестантам не удалось пройти через полицейский кордон, и они направились к зданию парламента.
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.