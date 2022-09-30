https://ria.ru/20220930/kino-1820535451.html
Звезда "Ведьмака" снимется в новой "Планете обезьян", пишут СМИ
Звезда "Ведьмака" снимется в новой "Планете обезьян", пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2022
Звезда "Ведьмака" снимется в новой "Планете обезьян", пишут СМИ
Фрейя Аллан сыграет одну из главных ролей в фильме "Kingdom of the Planet of the Apes", новой части франшизы "Планета обезьян", сообщает Deadline со ссылкой на... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:30
2022-09-30T12:30
2022-09-30T12:30
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Фрейя Аллан сыграет одну из главных ролей в фильме "Kingdom of the Planet of the Apes", новой части франшизы "Планета обезьян", сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. По данным СМИ, лента откроет новую главу в культовой саге. Действие в проекте будет разворачиваться спустя много лет после событий предыдущей серии, вышедшей в 2017 году. Режиссер картины — Уэс Болл. Франшиза основана на романе Пьера Буля 1963 года. Первая экранизация книги вышла уже в 1968 году. Затем было снято еще четыре фильма и два сериала. В 2001 году Тим Бертон представил ремейк саги. 2010-е годы франшизу перезапустили. Фрейя Аллан стала известна благодаря роли Цири, приемной дочери Геральта из Ривии в сериале Netflix "Ведьмак". Главную роль в шоу исполняет Генри Кавилл. Производство нового фильма о "Планете обезьян" запустят в следующем месяце.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, тим бертон, генри кавилл, netflix
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Тим Бертон, Генри Кавилл, Netflix
Звезда "Ведьмака" снимется в новой "Планете обезьян", пишут СМИ
Звезда "Ведьмака" Фрейя Аллан снимется в новой "Планете обезьян", пишет Deadline
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Фрейя Аллан сыграет одну из главных ролей в фильме "Kingdom of the Planet of the Apes", новой части франшизы "Планета обезьян", сообщает
Deadline со ссылкой на свои источники.
По данным СМИ, лента откроет новую главу в культовой саге. Действие в проекте будет разворачиваться спустя много лет после событий предыдущей серии, вышедшей в 2017 году.
Режиссер картины — Уэс Болл.
Франшиза основана на романе Пьера Буля 1963 года. Первая экранизация книги вышла уже в 1968 году. Затем было снято еще четыре фильма и два сериала. В 2001 году Тим Бертон представил ремейк саги. 2010-е годы франшизу перезапустили.
Фрейя Аллан стала известна благодаря роли Цири, приемной дочери Геральта из Ривии в сериале Netflix "Ведьмак". Главную роль в шоу исполняет Генри Кавилл.
Производство нового фильма о "Планете обезьян" запустят в следующем месяце.