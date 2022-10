https://ria.ru/20220930/kino-1820535451.html

Звезда "Ведьмака" снимется в новой "Планете обезьян", пишут СМИ

2022-09-30T12:30

2022-09-30T12:30

2022-09-30T12:30

культура

новости культуры

кино и сериалы

знаменитости

тим бертон

генри кавилл

netflix

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Фрейя Аллан сыграет одну из главных ролей в фильме "Kingdom of the Planet of the Apes", новой части франшизы "Планета обезьян", сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. По данным СМИ, лента откроет новую главу в культовой саге. Действие в проекте будет разворачиваться спустя много лет после событий предыдущей серии, вышедшей в 2017 году. Режиссер картины — Уэс Болл. Франшиза основана на романе Пьера Буля 1963 года. Первая экранизация книги вышла уже в 1968 году. Затем было снято еще четыре фильма и два сериала. В 2001 году Тим Бертон представил ремейк саги. 2010-е годы франшизу перезапустили. Фрейя Аллан стала известна благодаря роли Цири, приемной дочери Геральта из Ривии в сериале Netflix "Ведьмак". Главную роль в шоу исполняет Генри Кавилл. Производство нового фильма о "Планете обезьян" запустят в следующем месяце.

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, тим бертон, генри кавилл, netflix