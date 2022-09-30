В Сирии произошла вспышка холеры
ВОЗ: в Сирии произошла вспышка холеры в десяти провинциях и распространяется по стране
© Depositphotos / ktsdesignИллюстрация холерного вибриона
© Depositphotos / ktsdesign
Иллюстрация холерного вибриона. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 30 сен – РИА Новости. Вспышка холеры в Сирии присутствует в 10 провинциях и распространяется по стране, ситуация вызывает тревогу, подтверждено более 426 случаев заболевания, 33 человека умерли, заявил руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям ВОЗ Филипп Барбоза.
"По состоянию на 28 сентября министерство здравоохранения Сирии сообщило о вспышке холеры в 10 провинциях, в результате чего в общей сложности погибло 33 человека и было подтверждено 426 случаев заболевания. Ситуация в пострадавших мухафазах развивается тревожными темпами и распространяется на новые", - сказал он в пятницу на брифинге ООН в Женеве.
10 сентября, 20:49В Сирии из-за холеры погибли три человека
Ранее министерство здравоохранения Сирии отметило, что в большинстве случаев смерть пациентов была связана с тем, что они слишком поздно обратились в медицинские учреждения либо страдали от хронических заболеваний.
СМИ ранее сообщали, что в рамках проверок в провинции Алеппо были обнаружены образцы холеры в сточных водах и на заводе по производству кубов льда, который после этого немедленно закрыли. По данным изданий, причиной вспышки мог стать забор воды из реки Евфрат.
Данная вспышка холеры – первая за многие годы.