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В Сирии произошла вспышка холеры - РИА Новости, 30.09.2022
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В Сирии произошла вспышка холеры
В Сирии произошла вспышка холеры - РИА Новости, 30.09.2022
В Сирии произошла вспышка холеры
Вспышка холеры в Сирии присутствует в 10 провинциях и распространяется по стране, ситуация вызывает тревогу, подтверждено более 426 случаев заболевания, 33... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:18
2022-09-30T13:18
в мире
сирия
воз
холера
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ЖЕНЕВА, 30 сен – РИА Новости. Вспышка холеры в Сирии присутствует в 10 провинциях и распространяется по стране, ситуация вызывает тревогу, подтверждено более 426 случаев заболевания, 33 человека умерли, заявил руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям ВОЗ Филипп Барбоза."По состоянию на 28 сентября министерство здравоохранения Сирии сообщило о вспышке холеры в 10 провинциях, в результате чего в общей сложности погибло 33 человека и было подтверждено 426 случаев заболевания. Ситуация в пострадавших мухафазах развивается тревожными темпами и распространяется на новые", - сказал он в пятницу на брифинге ООН в Женеве.Ранее министерство здравоохранения Сирии отметило, что в большинстве случаев смерть пациентов была связана с тем, что они слишком поздно обратились в медицинские учреждения либо страдали от хронических заболеваний.СМИ ранее сообщали, что в рамках проверок в провинции Алеппо были обнаружены образцы холеры в сточных водах и на заводе по производству кубов льда, который после этого немедленно закрыли. По данным изданий, причиной вспышки мог стать забор воды из реки Евфрат.Данная вспышка холеры – первая за многие годы.
https://ria.ru/20220910/kholera-1815913160.html
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в мире, сирия, воз, холера
В мире, Сирия, ВОЗ, Холера
13:18 30.09.2022
 
В Сирии произошла вспышка холеры

ВОЗ: в Сирии произошла вспышка холеры в десяти провинциях и распространяется по стране

© Depositphotos / ktsdesignИллюстрация холерного вибриона
Иллюстрация холерного вибриона - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Depositphotos / ktsdesign
Иллюстрация холерного вибриона. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 сен – РИА Новости. Вспышка холеры в Сирии присутствует в 10 провинциях и распространяется по стране, ситуация вызывает тревогу, подтверждено более 426 случаев заболевания, 33 человека умерли, заявил руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям ВОЗ Филипп Барбоза.
"По состоянию на 28 сентября министерство здравоохранения Сирии сообщило о вспышке холеры в 10 провинциях, в результате чего в общей сложности погибло 33 человека и было подтверждено 426 случаев заболевания. Ситуация в пострадавших мухафазах развивается тревожными темпами и распространяется на новые", - сказал он в пятницу на брифинге ООН в Женеве.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 20:49
В Сирии из-за холеры погибли три человека
Ранее министерство здравоохранения Сирии отметило, что в большинстве случаев смерть пациентов была связана с тем, что они слишком поздно обратились в медицинские учреждения либо страдали от хронических заболеваний.
СМИ ранее сообщали, что в рамках проверок в провинции Алеппо были обнаружены образцы холеры в сточных водах и на заводе по производству кубов льда, который после этого немедленно закрыли. По данным изданий, причиной вспышки мог стать забор воды из реки Евфрат.
Данная вспышка холеры – первая за многие годы.
Флаги Испании - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 15:54
В Испании выявили первый случай заражения холерой с 1979 года
 
В миреСирияВОЗХолера
 
 
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