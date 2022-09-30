https://ria.ru/20220930/kholera-1820573655.html

В Сирии произошла вспышка холеры

В Сирии произошла вспышка холеры - РИА Новости, 30.09.2022

В Сирии произошла вспышка холеры

Вспышка холеры в Сирии присутствует в 10 провинциях и распространяется по стране, ситуация вызывает тревогу, подтверждено более 426 случаев заболевания, 33... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:18

2022-09-30T13:18

2022-09-30T13:18

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холера

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ЖЕНЕВА, 30 сен – РИА Новости. Вспышка холеры в Сирии присутствует в 10 провинциях и распространяется по стране, ситуация вызывает тревогу, подтверждено более 426 случаев заболевания, 33 человека умерли, заявил руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям ВОЗ Филипп Барбоза."По состоянию на 28 сентября министерство здравоохранения Сирии сообщило о вспышке холеры в 10 провинциях, в результате чего в общей сложности погибло 33 человека и было подтверждено 426 случаев заболевания. Ситуация в пострадавших мухафазах развивается тревожными темпами и распространяется на новые", - сказал он в пятницу на брифинге ООН в Женеве.Ранее министерство здравоохранения Сирии отметило, что в большинстве случаев смерть пациентов была связана с тем, что они слишком поздно обратились в медицинские учреждения либо страдали от хронических заболеваний.СМИ ранее сообщали, что в рамках проверок в провинции Алеппо были обнаружены образцы холеры в сточных водах и на заводе по производству кубов льда, который после этого немедленно закрыли. По данным изданий, причиной вспышки мог стать забор воды из реки Евфрат.Данная вспышка холеры – первая за многие годы.

https://ria.ru/20220910/kholera-1815913160.html

https://ria.ru/20220622/kholera-1797342431.html

сирия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сирия, воз, холера